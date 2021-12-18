7/24 şehirde yaşam

Atık otomobil parçalarından sanat
Doğuş Grubu
'nun kültür-sanat alanında 2015'ten bu yana devam eden sosyal sorumluluk platformu Sanata Bi Yer'in üyesi Eskişehirli heykel sanatçısı Mustafa Tuğrul, Doğuş Otomotiv
Yetkili Servisleri'nden topladığı ve geri dönüşüm için ayrılmış otomobil parçalarıyla, soyu tükenme tehlikesi altında olan hayvan türlerine işaret etmek amacıyla, Kızıl Geyik ve Telli Turna'yı yorumladı. Sanatçı bu iki eserin yanında doğayı temsilen yaklaşık 2.5 metrelik bir çam ağacı figürü üretti. Tamamı atık otomobil parçalarından oluşturulan üç eser Galataport'taki Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi
'nde sergileniyor.
Ötekinin hikayesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
, yurt içi ve yurt dışından uluslararası alanda tanınmış 50 sanatçının farklı disiplinlerde ürettiği yapıtları Öteki Hikayeler başlıklı sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Göç ve mültecilik kavramlarına dikkat çekmek amacıyla Bilgi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
tarafından organize edilen sergi, Koridoor Contemporary Art Programs, ArtHereIstanbul, Sanat Seninle Derneği, Göç Araştırmaları Derneği
, Hayata Destek Derneği, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve Bilgi Avrupa
Birliği Enstitüsü iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Denizhan Özer'in küratörlüğünde düzenlenen sergi, 7 Şubat'a kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde göç ve mültecilik kavramını sanat üzerinden tartışmaya açıyor.
Gurbet artık bir ev
İSTANBUL Modern Sinema, 25 Aralık'a kadar Almanya'ya göçün 60 yıllık hikayesini takip eden bir seçkiyi Goethe-Institut iş birliğiyle sinemaseverlerle buluşturuyor. Gurbet Artık Bir Ev adlı programda son 10 yılda üretilmiş ve farklı kimliklerin bir arada yaşamasının, ırkçı terör örgütü NSU'nun (Nasyonal Sosyalist Yeraltı) yükselişinin, Avrupa'da Müslüman olmanın ve hızla küreselleşen dünyaya özgü krizlerin yansımalarının görüldüğü filmler yer alıyor. Etkinlik ücretsiz ve çevrimiçi...
Cuma sürprizi: Mirkelam
HAFTANIN yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası olan Cuma İş Çıkışı'nın yeni yıl özel konserinde Mirkelam sahne alacak. Etkinlik 24 Aralık Cuma saat 18.30'da Kibele Çeşmesi Heykeli önünde başlayacak.