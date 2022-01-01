Yaşa göre oyuncak seçme rehberi

Oyuncakçılar ne güzel yerlerdir. Işıl ışıl, çeşit çeşit oyuncak seçenekleri ile hem çocukluğumuza hem de çocuklarımıza etki ederler. Hani, yanınızda bir çocuk yoksa keyfekeder kar kürelerine bakıp kendinize bir puzzle alıp çıkabilirsiniz. Ama bir çocukla girdiyseniz gezmesi saatler süren bir müze gezisine döneceği kesindir. "Anne bak bu bendekinin aynısı, bu serinin yeni karakteri çıkmış, karavanı da varmış, yazlık evi de, şu arabayı görüyor musun?" cümlelerine birazdan "Anne bunu alalım mı, baba bunu da alalım, buna paramız yeter mi dede, halacım doğum günümde bunu alır mısın?" gibi cümlelerin eklenmesi sürpriz olmaz.
İşte o an zaten sıkılmış olan ebeveynlerin kalbi ile cüzdanı arasında gidiş gelişleri başlar. Almazsa çocuğun çıkarabileceği kriz gözönüne alınarak makul bir oyuncak üzerine pazarlık başlar. İşte o pazarlığın kazananı hangi oyuncak olacaktır?Hangi oyuncağın kazanan olacağını Türkiye'nin ilk ve tek anne çocuk marka stratejisti Esra Baykal
ile konuştuk. Baykal, ülkemizde çocukların ve onlara hediye olarak oyuncak alanların seçimlerini belirleyen kriterleri bizlere anlattı. Gelin geniş oyuncak dünyasında belirleyici rol oynayan analizleri uzmanımdan dinleyelim.
SESSİZ BİR ORTAK VAR!
- Aileler çocuklarına oyuncak alırken nasıl bir duygu ve düşünce içinde oluyor?
- Oyuncak alışverişi aileler için
'sessiz bir ortak' olarak hayatlarına
giriyor. Kimi zaman 'neden' diye
sormuyor, müdahale etmiyor ama iş
fiyatlara geldiğinde ciddi bir ikilem
yaratıyor. Bu yüzden ailelerin oyuncakla
olan ilişkisinde en önemli iki
duygu; 'stres' ve 'minnet' arasında
gidip geliyor... Çocukları bir oyuncak
istediklerinde alabilmek, aileler için
büyük bir kişisel tatmin ve ego iken,
alamama hali hem duygusal hem de
maddi olarak yetememe duygusu ile
özdeşleşmektedir.
BÜTÇEYE KARAR VERMEK ÖNEMLİ
- Anneanne, dede gibi birinci derecedeki yakınlar da çoğu zaman torunlarına hediye olarak oyuncak alırlar. Bu akrabaların oyuncak seçimini hangi kriterler ve durumlar belirliyor?
- Oyuncak alışverişi akrabalar
için sürekli bir arada olmadıkları ve
sevdikleri bir çocuğu sevindirirken,
kendi çocukluğunda eksikliğini
hissettiği bir duyguyu yaşamak ve
yaşatmak anlamına gelmektedir.
Ebeveyne göre daha fazla tatmin ve
mutluluk duygusu söz konusudur.
Torununa bakmak zorunda olmayan
anneanne-babaanneler ve diğer akrabalarda
zaman zaman gördükleri
çocukları sevindirme ve fark yaratma
isteği daha yüksektir. Bu grupta, ideal
oyuncak dünyası içerisinde 'eğitici,
fonksiyonel faydanın ön planda olduğu,
göz dolduran oyuncaklar' ön
plandadır. Çünkü çocuğun ailesinin
sürekli aldığı oyuncaklardan farklı bir
ürün satın alıp götürmek, verdikleri
değeri gösterme ve daha fazla sevgi
görme isteğini desteklemektedir.
- Peki, gelelim oyuncak alırken ayrılan bütçeye. Kimler ne kadar bütçe ayırıyor oyuncak alışverişine?
- Her iki grup arasında bütçe
farklılıkları mevcut tabii. Aileler daha
sık oyuncak alışverişi yaptıklarından
bütçelerini üç ayrı dinamiğe
göre ayarlamaktadır: Anlık alışverişlerde
100 TL'ye kadar, özel günlere
100 TL üstü, bir başkasının çocuğuna
alışveriş yaparken maximum
200 TL civarında kalmaktadırlar.
Hediye alışverişinde bütçeyi
etkileyen bir diğer faktör
de doğum günü konusudur,
eğer doğum günü
şık bir mekânda yapılıyorsa
bütçe 200 TL
ve üzerine çıkmakta.
Akrabalar ise 100-
350 TL arasında
oyuncak almakta
sakınca görmemektedir.
Çünkü
sadece özel günlerde
bu harcamayı
yaptıklarını
düşünmekte ve
kaliteli, markalı,
dikkat çeken
bir ürün
almayı tercih
etmekteler.
ÇOCUKLARIN OYUNCAK TALEPLERİ DEĞİŞİYOR
- Yaş aralıklarına göre oyuncak seçimleri neler oluyor?
- 0-3 yaş arasında seçimleri ebeveyn yapmakta. Çocuklarının zihinsel ve fiziksel gelişimine destek olan oyuncakları tercih ediyorlar. Burada oyun hamurları, puzzle'lar, sesli ve renkli oyuncaklar, öğretici oyunlar ön plana çıkıyor.
- Çizgi film karakterleri ne kadar etkili?
- Özellikle ışıklı, yüksek sesli, çok renkli oyuncaklar 5 yaşa kadar dikkat çekmektedir. 5 yaşından sonra farklı aksesuvarların, kendi içerisinde değişim gösteren oyuncakların, lisanslı ve çizgi filmlerde görülen oyuncakların çocukların hayatında daha etkili olduğunu görüyoruz. Yani 5 yaşından sonra çocuk ağırlıklı olarak izlediği film, çizgi film, reklamın içeriğindeki oyuncağa yönelmektedir.
- Robotlar, iş makineleri...
- 6-9 yaş içerisinde marka farkındalığı, sosyal çevre etkisi ön plana çıktığından markasız oyuncaklar tercih edilmemeye başlanıyor. Hem çocuklar hem de hediye alan nezdinde lisanslı ve prestijli ürünler öne çıkıyor. Erkek çocuklar bu dönemde araba, uzak kumandalı araba, iş makineleri, tamir aletleri, robotlar, fiyat skalası geniş ürünler hem hediye eden hem de alan çocuk tarafından tercih ediliyor.
- Ne zaman oyuncağını harçlıklarıyla alıyor çocuklar?
- 7 yaş kırılım noktası, artık harçlık almaya başlayan çocukların karşısında oyuncak almaktan sıkılan aileler var. Bir süre sonra "harçlıkların ile istediğini al" tepkileri ailede yükselmeye başlıyor. 8 yaşı itibariyle oyuncaklardan nispeten uzaklaşmaya başlıyor, bu noktada ebeveynlerin ve hediye alan kişinin çocuğa bilimsel, fiziksel, entelektüel katkı yapma motivasyonu ön plana çıkıyor.
İŞTE HEDİYE ALMA KRİTERLERİ
Hediye seçiminde de belli kriterler izlenmektedir, hem aileler hem de akrabalar için önemli olanlar:
Çocuğun talebi, eğilimi, ilgisi.
Oyuncağın çocuğun yaşına uygunluğu.
Oyuncağın fonksiyonel ve eğitici fayda sunması.
Ambalaj boyutu ve dikkat çekiciliği.
Oyuncağın plastik ve boya kalitesi.
Oyuncağın popüler olması
Fiyatı.
Kampanyası (Kampanyalı ürünler sonradan hediye etmek için stoklanmaktadır)
Koleksiyon ürünler sürdürülebilir ilişki yaratmaktadır.