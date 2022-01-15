7/24 şehirde yaşam

Başkent Art Fest 2022 başlıyor
Çağdaş Sanatta Anadolu Yansımaları, 20 Ocak'a dek Ankara
Devlet Resim Heykel Müzesi'nde sürecek olan Art Festival T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla hazırlandı. Çağdaş Sanatta Anadolu Yansımaları temalı sanat festivali kapsamında Ankara'nın restorasyonu yapılan Devlet Resim Heykel Müze
'sinin galerisinde resim, heykel ve seramik alanlarında, ülkemizin tanınmış sanatçılarının eserleri yer alıyor. Devlet Opera ve Balesi
'nin de konser vereceği etkinlikte canlı sanat performansları, enstalasyonlar, sanatçı söyleşileri de gerçekleşecek.
Bizans'a bir de rehber eşliğinde bakın
PERA Müzesi
ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Bizans sergileri hakkında kapsamlı bilgi edinmek isteyen sanatseverler için rehberli tur programları sunuyor. Sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleşecek İstanbul'da Bu Ne Bizantinizm! sergi turu, 18 Ocak ve 24 Şubat'ta küratör Emir Alışık
eşliğinde, İstanbul'dan Bizans'a sergi turu ise 27 Ocak ve 1 Mart'ta serginin proje yöneticisi Gülru Tanman
rehberliğinde gerçekleşecek. Adını Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Panorama adlı romanındaki bir cümleden alan İstanbul'da Bu Ne Bizantinizm!: Popüler Kültürde Bizans sergisinde, 50'yi aşkın uluslararası sanatçı, yazar, illüstratör, müzisyen, sinemacı ve moda tasarımcısının Bizans'a atfedilen eşsizliği ve egzotizmi yorumlayan işleri yer alıyor.
Tüketim kültürüne eleştiri
ANNA Laudel, sanatçı Cem Sonel'in Bir ve Sıfır İki Eder isimli kişisel sergisine 27 Şubat'a kadar ev sahipliği yapıyor. Sıfır rakamının felsefede mevcut olmama durumu, mutlak anlamda yokluk ve hiçlik anlamı üzerinde duran Sonel, sorgulamaları sonucu ortaya çıkan sanatsal üretiminde sokaktan besleniyor. Ağırlıklı olarak tüketim kültürünü eleştiren grafiti tabanlı işler üreten Sonel'in dijital tabanlı seri işlerine uzanan eserleri, varlık ve yokluk kavramları üzerindeki bireysel çatışmasını temsil ediyor. Sanatçının dijital tabanlı seri işleri ve graffitileri dahil olmak üzere farklı tekniklerde üretilmiş eserlerin yer aldığı seçki, Anna Laudel'de ziyaret edilebilir.
Sonar Istanbul için geri sayım başladı
BUGÜNE dek binlerce müzikseveri ağırlayan, müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi birleştiren Sonar Istanbul, altıncı kez Zorlu PSM'yi festival alanına dönüştürmeye hazırlanıyor. İstanbul'un eşsiz atmosferinde sanatseverleri bir araya getirecek Sonar İstanbul'un yüzde 100 Music katkılarıyla 18-19 Mart'ta gerçekleştireceği elektronik müzik şöleninin erken dönem biletleri ön satışa açıldı bile...
Şehirde buz pisti
EN keyifli kış aktivitelerinin başında gelen buz pateni, Swissotel The Bosphorus İstanbul'da meraklılarını bekliyor. Açık havuzun yanındaki buz pisti, ister yalnız, ister uzman eğitmenlerle günü birlik ya da 4, 8, 12 derslik eğitim paketleriyle kış boyunca güvenli ve eğlenceli dakikalar geçirmeye imkan sağlıyor. İkramlar da kışa özel olacak. Buz pisti etrafına kurulu üç kütük evde ise şehirde kış tatili hissi yaşatacak leziz menüler sunuluyor.
Deli Şair sahnede
Kosta Kortidis, Akın Kaplan, Aslı Çelebi, Okan Şevket Duman ve Sinan Çelik'in oyunculuğu ile Deli Şair Ömer Seyfettin, yarın saat 18.00'de Profilo Kültür Merkezi Batı Sahne'de oynanacak. Yönetmen Kosta Kortidis'in yönettiği ve Cenap Şahabettin olarak karşımıza çıkacağı, Sinan Çelik'in Ömer Seyfettin, Okan Şevket Duman'ın Ali Canip Yöntem, Akın Kaplan'ın Hekim Simon, Aslı Çelebi'nin Calibe Seyfettin olarak rol alacağı oyun, ölümünün 100. yılında Türk dilinin sembolü büyük hikâyeci Ömer Seyfettin anısına sahnelenecek. Psikolojik bir gerilime dayalı, derin, yoğun ve yalın bir çarpıcılıkta tiyatroseverlerin karşısına gelecek olan eser, izleyiciyi her zaman olduğu gibi çok gülümsetecek ve düşündürecek.