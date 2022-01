Ediz Hafızoğlu Moğollar’a selam duruyor

Çamur'un Çığrık, Gormot'un Selvi Boylum Al Yazmalım yorumlarının ardından Moğollar'a Saygı albümünün üçüncü şarkısı Güm Güm yayınlandı. Güm Güm, 23 Nisan 2010 tarihinde kaybettiğimiz Engin Yörükoğlu 'nun bestesi. Şarkıyı ise Yörükoğlu gibi çok yönlü bir baterist olan Ediz Hafızoğlu kendi grubu Nazdrave ile yorumluyor. Proje için yapılan çağrıya yanıt veren müzisyenlerin Moğollar parçalarına yaptığı yorumlar, belirli aralıklarla dinleyiciyle paylaşılmaya devam edecek. Grubun 55. yaş günü olan 6 Aralık 2022'de ise bu yorumların plak formatında yayımlanması planlanıyor. Birbirinden farklı müzikal yaklaşımlara sahip müzisyenler, Moğollar külliyatından seçtikleri parçaları yeniden yorumlarken, bu şarkıların kapak görselleri de illüstrasyon dünyasının yükselen isimleri tarafından tasarlanacak. Böylece, bu projeyle müzik tarihimize hem müzikal hem görsel olarak önemli bir not düşülmesi hedefleniyor. Bu bağlamda Güm Güm'ün kapağını Simay Bahçıvan çizdi. Ediz Hafızoğlu'nun projeden haberdar olup grubu Nazdrave ile bir parçası olmak isteyince parça seçimi de doğal olarak Güm Güm oldu. Zira doğal olan bir Engin Yörükoğlu bestesini yine bir davulcunun yorumlamasıydı. Ediz Hafızoğlu'nun enstrümantal bir şarkı seçmenin vermiş olduğu özgürlüğü sonuna kadar kullandığı Güm Güm yorumu albümün ilgi çeken yorumlarından biri olmaya aday. Moğollar'a Saygı albümü dahil olmak isteyen herkese açık bir proje olduğu için kaç şarkı yorumlanacak henüz belli değil. Ancak Güm Güm'ün en şahsına münhasır yorumlardan biri olacağı şimdiden belli.Hollandalı senfonik metal grubu Epica, şehrin eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park'ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe'de, 9 Haziran 2022'de metal fırtınası estirmeye geliyor. Epica, yeni albümü Omega 'nın lansmanı kapsamında İstanbul'daki konserini URU ve Epifoni ortak organizasyonuyla KüçükÇiftlik Bahçe'de gerçekleştirecek. 2003 yılında gitarist ve vokalist Mark Jansen 'ın After Forever adlı gruptan ayrılmasının ardından kurulan Epica, ilk albümü The Phantom Agony ile güçlü bir çıkış yakalayarak kısa sürede ününü Hollanda dışında da duyurdu. Epica, 2009 yılındaki Desing Your Universe albümü ile tüm dünya çapında zirveyi yakaladı. Bugün Simone Simons'un eşsiz vokalleriyle büyük beğeni toplamaya devam eden Epica, metal ve orkestrayı, koroyu ve oryantal enstrümanları bir araya getiren şarkıları ve iddialı sahne performanslarıyla dikkat çekiyor.Son yayımladığı albümü Çok Konuştum sonrası Baturalp, diskografisinin en yenisini dinleyicisine sundu. Alternatif sahnenin genç yıldızlarından Baturalp, Garaj Müzik etiketli yeni albümünün habercisi ilk single'ı Bi Önemi Yok'u 14 Ocak Cuma tüm dijital platformlarda yayınladı. Video klibi ile yayına açılan Bi Önemi Yok şarkısının sözlerinde Baturalp; "Sevdiğiniz birinin, sevdiğini düşündüğü bir başkası ile mutlu olabilmesini gerçekten isteyebilecek kadar güzel ve yalın sevebilme halimi anlatmaya çalıştım, kendimce" diyor. Sözleri Baturalp'e müziği ve düzenlemesi Baturalp ve Onur Gülanber'e ait 'şarkının video klibi Mutlu Cengizhan Öztürk yönetmenliğinde çekildi.