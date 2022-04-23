7/24 şehirde yaşam

İstanbul'daki KüçükÇiftlik Park'ta 7 Mayıs tarihinde sahnede olacak başta Goran Bregoviç Wedding&Funeral Band olmak üzere farklı müzisyenlerin olacağı festivalde, İstanbullular dans edecek ve dev mangallarda pişirilen lezzetlere doyacak. Baharın gelişini, tekrar bir arada olmayı kutlayacağımız İstanbul'daki festivalde gün boyu sürecek müziğin yanı sıra dev panayır ortamı hazırlanacak. Balkan müziği denildiğinde akla ilk gelen isimlerden Goran Bregoviç ve orkestrası sevilen şarkılarıyla sahnede olacak. Festivalde KüçükÇiftlik Park sahnesini ayrıca, DJ setiyle Shantel ve sevilen şarkılarıyla ritmi hiç düşürmeyen BaBa ZuLa ile Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası paylaşacak.Zorlu PSM, bu yıl 30'uncu yıl dönümünü kutlayan dünyaca ünlü EFG Londra Caz Festivali'ni özel bir konser serisi ile İstanbul'daki cazseverlerle buluşturacak. Zorlu PSM'de cazın tüm coşkularını yaşatan iki grup Binker&Moses ile Kokoroko 28 Mayıs'ta sahne alacak. Tarihindeki ilk uluslararası açılımını Türkiye'de yapacak olan Londra Caz Festivali, 30. yıl dönümünde 28 Mayıs'ta Binker&Moses ile Kokoroko'yu ağırlayacak. İngiliz caz sahnesinin aranan ikilisi Binker&Moses ile caz ve afrobeat ile benzersiz üretimlere imza atan Kokoroko, 28 Mayıs Cumartesi akşamı London X İstanbul Zorlu PSM Meets EFG London Jazz Festival kapsamında Turkcell Sahnesi'nde olacak.Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, üç nesil sanatçı bir ailenin yıllar içinde biriktirdiği fotoğraflar, resimler, kişisel eşyalar ve objelerden alan "Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi" sergisine ev sahipliği yapıyor. Bir ailenin olduğu kadar, bir şehrin de tarihine mercek tutan sergi 7 Ağustos'a kadar Yapı Kredi Kültür Sanat'ta... Üç nesil sanatçı bir ailenin yıllar içinde biriktirdiklerinden oluşan sergi, bir ailenin olduğu kadar bir şehrin de tarihine ışık tutuyor. Sergi için ayrıca Yapı Kredi Yayınları tarafından Türkçe-İngilizce bir katalog da hazırlandı. Katalogda Selçuk Altun'un Peter Hristoff'un sanatına ve geçmiş sergilere dair yazısı, Ivana Jevtic'in İstanbul'daki Bulgar köklerine dair kapsamlı makalesi, Zeynep Çelik'in Hristoff Arşivi'ne dair incelemesi ve sanatçı Peter Hristoff'un ailesinin İstanbul'a temas eden tarihini anlattığı kapsamlı bir değerlendirmeleri yer alıyor.Babil Sanat organizasyonuyla gerçekleşecek olan Konya'nın en büyük müzik festivali Babil Fest için geri sayım başladı. 20-21-22 Mayıs tarihleri arasındaki festivalde Türkiye'nin son dönemin en popüler isimleri, katılımcılarla buluşacak. Festival, Konya Selçuklu Kültür Merkezi'nde yapılan ilk müzik festivali olma özelliği de taşıyor. Adamlar, Ceren Gündoğdu, Dedublüman, Emircan İğrek, Feridun Düzağaç, Gülçin Ergül, İkilem, Kendimden Hallice, Manuş Baba, Moğollar, Norm Ender, Sena Şener, Tuğkan, Mary Jane ve Bedelsiz gibi isimler, gençleri üç gün müziğe doyuracak.