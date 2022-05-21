Çocuklara sanat eğitimi oyun oynar gibi verilmeli

Bugün ve yarın Galataport İstanbul'da harika bir çocuk etkinliği var: Art&Kids Fest. Sabah Gazetesi, Minika Çocuk ve Minika Go'nun Ana Medya Sponsoru olduğu Art&Kids Festival'de çocuklar birbirinden güzel sanat etkinliklerine katılıp, değerli sanatçılarla bir araya gelecekler.
Biz de bu hafta festivalde çocuklarla buluşacak olan ünlü ressam Devrim Erbil ile çocuk ve sanat temalı bir röportaj yaptık. Münhasır Fikirler tarafından organize edilen festivalin detaylarını ise Yönepinar. yuksel@sabah.com.tr tim Kurulu Başkanı Can Korur'dan aldık.
DİJİTAL SANAT, MÜZE VE SERGİLERİN YERİNİ ALAMAZ
- Bugünün çocukları; dijital sanat, NFT gibi alanların olduğu bir sanat dünyasının içine doğuyor. Siz sanal sanatı nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Sanal sanat, somut olmak durumda. Elle dokunmayacak ama görecek. Satın alacak, koleksiyonunu yapacak. NFT Türkiye'de çok yeni. Yılların sanatçısı olarak ben bile geçtiğimiz ekim ayında Saatchi Galeri'de kızım Renk Erbil'in küratörlüğünü yaptığı bir sergide ilk kez NFT ile karşılaştım ve orada eserlerim yer almaya başladı. Bu henüz birkaç nesille olabilecek bir şey değil. Çünkü müzeler, kitaplar, yayınlar, NFT bunların yerini alacak değil. Belki zaman içinde değişir, ama bugünkü koşullar müzeler, galeriler, sergiler gibi güncel hayatın içinde karşılacakları bilgiler ve görecekleri sanat eserleri fark etmeden onların görsel duyarlılığını geliştirir.
Biz çocuklara değişik malzemeler vermeye çalışalım. Hayallerini istedikleri gibi ortaya koyma fırsatı sağlayalım.
- Peki, NFT sergiler, dijital sergiler, Metaverse alanında gerçekleşen sanat etkinlikleri, insanların sanatı hissediş şeklini, ruhunda bıraktığı geleneksel hissi değiştirecek mi?
- İnsanoğlunun temel duyguları
değişmiyor. Dünya milyonlarca yıldır var
ama biz eserleri bize ulaşan dönemleri
tanıyoruz, biliyoruz ancak. Onlar da âşık
oluyordu, doğayı izlemekten zevk alıyorlardı.
Bahar gelince mutlu oluyorlardı. Yakınlarını
kaybettiklerinde acı duyuyorlardı. Bu acı,
sevinç, öfke duygusu zaman geçtikçe hiç
değişmedi. Sadece şekli değişti.
- Yeni nesil ile geçmişin çocukları arasında resim alanında yetenek farkı gözlemliyor musunuz?
- Sadece benim tanıdığım birkaç nesil
çocuk değil, insanlık tarihinin geçmiş
günlerine bakıp bugüne gelirsek insan
duygularında çok büyük bir değişiklik
olduğunu zannetmiyorum. Sevgi Mısır'da da,
Hititlerde de Osmanlı'da da, çağdaş dünyada
da aynıydı. Sevgi kavramı sanatı besleyen,
coşturan, üzerine eserler yapılan bir alandı.
Sevgi, öfke, düşmanlık, hırs... Tüm bunlar
sanatın ve sanatçıların konuları. Yeni doğan
bir bebek etrafını algılamaya çalışır ama temel
duyarlılıklar değişmez. Bu nedenle nesiller
arasında, çocukların dünyaya bakışında çok
büyük bir fark olduğu kanısında değilim.
Sadece bu yeteneği destekleyen koşulların
olup olmaması önemli.
- Çocukları resim sergilerine götürmek, ressamlar ve eserleri hakkında bilgilenmelerini sağlamak onlara neler katar sizce?
- Çocukların çok küçük yaşta sanatla
karşılaşmaları onları çok olumlu etkiler.
Çocuğa daha doğar doğmaz müzik
dinlettiğinizde, sesler arasındaki ilişkiyi
birden bire kavramasa bile zaman içinde o
müziği dinleye dinleye duyarlılığı gelişecektir.
Görsel sanatlarda da böyledir. Sergilere
gider, sanatçılarla tanışır, atölyelerini tanır,
ortamlarını görürse sanatçılar arasındaki
farkı da görebilir. Anaokulundan itibaren
sanat eğitiminin hiç fark edilmeden oynar
gibi, konuşur gibi, dans eder gibi öğretilmesi
çok önemli. Bu çocuklar yarın yaşama,
renklere, insanlara, hayvanlara duyarlı
olurlar. Birbirilerini kırmazlar. İlerde bir yere
geldiklerinde dünya düzeninin insandan,
barıştan sevgiden yana olmasını sağlarlar.
CAN KORUR/Münhasır Fikirler Yönetim Kurulu Başkanı
YETENEKLERİNİ KEŞFEDECEKLER
- 21-22 Mayıs'ta Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydan'ında çocuk sesleri yankılanacak. Art &Kids Fest ile çocuklar eğlenirken sanat atölyeleri ile de kendilerini geliştirme imkânı bulacak. Peki, tam olarak neler olacak bu festivalde?
- Bu sene üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Festival'de 2-13 yaş arası çocukları sanat ve sanatçı ile buluşturmayı hedefliyoruz. Çocuklar resimden müziğe, danstan heykelden hatta dramaya, animasyondan karikatüre, dijital sanatlara kadar geniş yelpazede atölyelerle buluşuyor olacaklar.
Sanatın herhangi bir dalı ile uğraşmakta olan çocuklar ise bu festivalde konusunun uzmanı sanatçılar ile buluşup, birebir zaman geçirme fırsatı yakalayacaklar.
- Atölyelere alanında önemli işlere imza atmış sanatçılar rehberlik edecek. Hangi sanatçılar hangi atölyelerde çocuklarla bir araya gelecek?
- Bu yola çıktığımız ilk gün itibari ile beni yalnız bırakmayan başta Devrim Erbil ve Tan Sağtürk yine bizlerle olacak ve sanatsal vizyonları ile katkı sağlayacaklar. Diğer taraftan Ahmet Güneştekin, Server Demirtaş, Bubi, Kazım Karakaya ve Tülay İçöz katılımcılarla birbirinden keyifli atölyeler yapıyor ve söyleşiyor olacaklar.
- Bu festivale katılan çocuk ve ebeveynler, festival bitiminde neler kazanacak sizce?
- Disiplinler arası bir öğrenme alanı olarak görülen sanatsal etkinlikler aracılığıyla çocukların kimliklerini ve çeşitli sanat dallarındaki becerilerini keşfetmelerini istiyoruz. Bir diğer amacımız ise öğrendikleri tüm bilgileri ezber unsuru olmaktan çıkartmak ve yeteneklerini fark etmelerini sağlamak olacaktır. Festival kapsamındaki atölyelerimizle çocukların el becerileri ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda özgüveni yüksek ve topluma faydalı birer birey olmalarını amaçlıyoruz.