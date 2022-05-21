Çocuklara sanat eğitimi oyun oynar gibi verilmeli

Bugün ve yarın Galataport İstanbul'da harika bir çocuk etkinliği var: Art&Kids Fest. Sabah Gazetesi, Minika Çocuk ve Minika Go'nun Ana Medya Sponsoru olduğu Art&Kids Festival'de çocuklar birbirinden güzel sanat etkinliklerine katılıp, değerli sanatçılarla bir araya gelecekler.Biz de bu hafta festivalde çocuklarla buluşacak olan ünlü ressam Devrim Erbil ile çocuk ve sanat temalı bir röportaj yaptık. Münhasır Fikirler tarafından organize edilen festivalin detaylarını ise Yönepinar. yuksel@sabah.com.tr tim Kurulu Başkanı Can Korur'dan aldık.- Sanal sanat, somut olmak durumda. Elle dokunmayacak ama görecek. Satın alacak, koleksiyonunu yapacak. NFT Türkiye'de çok yeni. Yılların sanatçısı olarak ben bile geçtiğimiz ekim ayında Saatchi Galeri'de kızım Renk Erbil'in küratörlüğünü yaptığı bir sergide ilk kez NFT ile karşılaştım ve orada eserlerim yer almaya başladı. Bu henüz birkaç nesille olabilecek bir şey değil. Çünkü müzeler, kitaplar, yayınlar, NFT bunların yerini alacak değil. Belki zaman içinde değişir, ama bugünkü koşullar müzeler, galeriler, sergiler gibi güncel hayatın içinde karşılacakları bilgiler ve görecekleri sanat eserleri fark etmeden onların görsel duyarlılığını geliştirir.Biz çocuklara değişik malzemeler vermeye çalışalım. Hayallerini istedikleri gibi ortaya koyma fırsatı sağlayalım.- İnsanoğlunun temel duygularıdeğişmiyor. Dünya milyonlarca yıldır varama biz eserleri bize ulaşan dönemleritanıyoruz, biliyoruz ancak. Onlar da âşıkoluyordu, doğayı izlemekten zevk alıyorlardı.Bahar gelince mutlu oluyorlardı. Yakınlarınıkaybettiklerinde acı duyuyorlardı. Bu acı,sevinç, öfke duygusu zaman geçtikçe hiçdeğişmedi. Sadece şekli değişti.- Sadece benim tanıdığım birkaç nesilçocuk değil, insanlık tarihinin geçmişgünlerine bakıp bugüne gelirsek insanduygularında çok büyük bir değişiklikolduğunu zannetmiyorum. Sevgi Mısır'da da,Hititlerde de Osmanlı'da da, çağdaş dünyadada aynıydı. Sevgi kavramı sanatı besleyen,coşturan, üzerine eserler yapılan bir alandı.Sevgi, öfke, düşmanlık, hırs... Tüm bunlarsanatın ve sanatçıların konuları. Yeni doğanbir bebek etrafını algılamaya çalışır ama temelduyarlılıklar değişmez. Bu nedenle nesillerarasında, çocukların dünyaya bakışında çokbüyük bir fark olduğu kanısında değilim.Sadece bu yeteneği destekleyen koşullarınolup olmaması önemli.- Çocukların çok küçük yaşta sanatlakarşılaşmaları onları çok olumlu etkiler.Çocuğa daha doğar doğmaz müzikdinlettiğinizde, sesler arasındaki ilişkiyibirden bire kavramasa bile zaman içinde omüziği dinleye dinleye duyarlılığı gelişecektir.Görsel sanatlarda da böyledir. Sergileregider, sanatçılarla tanışır, atölyelerini tanır,ortamlarını görürse sanatçılar arasındakifarkı da görebilir. Anaokulundan itibarensanat eğitiminin hiç fark edilmeden oynargibi, konuşur gibi, dans eder gibi öğretilmesiçok önemli. Bu çocuklar yarın yaşama,renklere, insanlara, hayvanlara duyarlıolurlar. Birbirilerini kırmazlar. İlerde bir yeregeldiklerinde dünya düzeninin insandan,barıştan sevgiden yana olmasını sağlarlar.- Bu sene üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Festival'de 2-13 yaş arası çocukları sanat ve sanatçı ile buluşturmayı hedefliyoruz. Çocuklar resimden müziğe, danstan heykelden hatta dramaya, animasyondan karikatüre, dijital sanatlara kadar geniş yelpazede atölyelerle buluşuyor olacaklar.Sanatın herhangi bir dalı ile uğraşmakta olan çocuklar ise bu festivalde konusunun uzmanı sanatçılar ile buluşup, birebir zaman geçirme fırsatı yakalayacaklar.- Bu yola çıktığımız ilk gün itibari ile beni yalnız bırakmayan başta Devrim Erbil ve Tan Sağtürk yine bizlerle olacak ve sanatsal vizyonları ile katkı sağlayacaklar. Diğer taraftan Ahmet Güneştekin, Server Demirtaş, Bubi, Kazım Karakaya ve Tülay İçöz katılımcılarla birbirinden keyifli atölyeler yapıyor ve söyleşiyor olacaklar.- Disiplinler arası bir öğrenme alanı olarak görülen sanatsal etkinlikler aracılığıyla çocukların kimliklerini ve çeşitli sanat dallarındaki becerilerini keşfetmelerini istiyoruz. Bir diğer amacımız ise öğrendikleri tüm bilgileri ezber unsuru olmaktan çıkartmak ve yeteneklerini fark etmelerini sağlamak olacaktır. Festival kapsamındaki atölyelerimizle çocukların el becerileri ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda özgüveni yüksek ve topluma faydalı birer birey olmalarını amaçlıyoruz.