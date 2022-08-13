Yaz sıcağına Melis Kar esintisi...

80'lerin disco sound'u da var, bugünün elektronik sesleri de, funk tadı da. Bütün bu hareketli müziğin üzerinden süzülen bir ses... Naif ama dans ettiriyor. İnce ince, usul usul söylüyor ama müzikle öyle bir bütünlük oluşturuyor ki, tabire takla attırarak söyleyecek olursak; dans ettirirken düşündürüyor. İlk kez 2104'te Kaçak albümüyle karşımıza çıkan Melis Kar'dan bahsediyoruz. Yeni teklisi Güneş'ten... Kar, Türçe sözlü elektronik dans müziğinde kendine özgü bir alan açıyor. Retro öğeler de içeren discofunk türündeki Güneş canlı enstrüman dokunuşlarıyla da ruhumuzu ferahlatıyor. Yaz sıcağına ilaç gibi!