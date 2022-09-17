Operasyon Z Kuşağı

Pandemi etkisinden neredeyse tamamen kurtulduğumuz bir sonbahar yaşıyoruz. Her gün yeni markalara ve tasarımcılara ait haberler duyuyoruz ve yeni ürün ile koleksiyon lansmanlarının ardı arkası kesilmiyor. Kabul edelim pandemi en çok moda ve lüks sektörünü etkiledi. Çeşit çeşit yöntemlerle modaevleri bu süreci fırsata çevirmeyi de bildi. 2019 yılında küresel lüks pazarı 316.16 milyar dolarken 2022 yılında bu pazar yüzde 29'luk bir büyüme yakaladı. Pazarın büyümeyi sürdürmesi ve 2027 yılında 352.84 milyar dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor. Tabii ki bu büyümenin yakalanabilmesi için Z Kuşağı'nı (1997- 2012 yılları arasında doğmuş olan jenerasyon) yanınıza almayı başarmış olmanız gerekiyor. Çünkü 2025 yılında yani bundan sadece üç yıl sonra küresel lüks tüketiminin yüzde 70'lik kısmı Y Kuşağı'na (1980-1997 yılları arasında doğmuş olanlar) ek olarak, Z Kuşağı tarafından yapılması bekleniyor. Lüks dünyasının bu kuşağı avucunun içine alabilmesi için öncelikli olarak bu jenerasyonu çok iyi tanıması gerekiyor. Nasıl bir kuşak peki Z Kuşağı? Doğar doğmaz eline iPad verilen çocuklardan oluşan bu kuşak için 'sanal alem' olmazsa olmaz. Ve bu jenerasyonun marka bağımlılığı, aidiyeti, merakı kesinlikle yok. Bu kuşak, dünyaya, çevreye duyarlı ve deneyim onlar için en önemli şey... Yani bu jenerasyonu 'avlamak' için dev lüks ve moda markaları, daha önceki jenerasyonlarda işe yaramış olan yöntemler ve pazarlama tekniklerinin tamamen dışına çıkmak zorundalar... Hadi gelin beraber bakalım lüks dünyası Z Kuşağı'nı yakalamak için neler yapıyor?Pandemi sonrası özellikle ikinci el satışlarında ve vintage'da bir patlama yaşandı. Z Kuşağı, bu trendin peşine katıldı. Business Insider dergisi 2023 yılı itibariyle ikinci el ve vintage piyasasının yaklaşık 53 milyar dolarlık dev bir ekonomiye dönüşeceğini yazdı. Gucci modaevinin dünyanın en büyük ikinci el satış kanalı olan The Real Real ile ortaklık kurmasının nedeni de bu... Oscar dela Renta'nın kendi eski koleksiyonlarından parçaları ve kullanılmış tasarımlarını satmak amacıyla kurduğu Encore isimli internet sitesi de buna iyi bir örnek. 2020 yılında kurulan ve kurulur kurulmaz 8 milyon dolarlık yatırım alan Archive isimli yeniden satış sitesi de tamamen lüks markaları hedef alıyor. Lüks modaevleri bu platform üzerinden açtıkları hesaplarda eski koleksiyonlarını ve kendi markalarına ait ikinci el ürünleri satıyor. Valentino'nun kısa sürede dört büyük moda başkentinde hayata geçirdiği Valentino Vintage isimli mağazalara eski Valentino ürünlerinizi satabiliyorsunuz. Valentino daha sonra bu ürünleri yeniden pazarlamayı planlıyor."Seine Nehri üzerinde, Paris manzaraları eşliğinde ayrıcalıklı bir SPA deneyimi... Fransız Dior modaevi, geçtiğimiz couture haftası sırasında bir defileden diğer davete koşturan konukların biraz olsun dinlenmesi ve Paris'ten çıkmadan, hatta Paris'in tam kalbinde, küçük bir kaçamak yapabilmesi için şehrin simgelerinden Seine Nehri'nde bir teknede, yüzer bir SPA merkezi yarattı"... Bu haber bile modaevlerinin tam olarak gençliği nasıl yanlarına çekmeye çalıştığının bir ispatı. Zaten uzun zamandır lüks markalar ve modaevleri birer birer restoran ve otel işine giriyordu. Tabii ki bununla da kalmadılar koleksiyonlarına birer birer spor ya da yaşam alanlarıyla ilgili parçalar ekleyerek yeni neslin deneyim anlarına, logolarıyla damga vurmayı seçiyorlar. Bu konuda en başarılı markalardan biriyse Louis Vuitton... Basketbol topundan mataraya, sörf tahtasından satranç masasına kadar markanın koleksiyonları birebir deneyimlerle ilgili iddialı bir yol izliyor.Dedik ya hedef yeni jenerasyon... Markalar onlar ne yapıyorsa, neyle ilgililerse o konunun peşinden gidiyor... Roblox üzerinden sanal bir Gucci Dionysus el çantası geçtiğimiz yıl 4 bin 115 dolara satıldı. Balenciaga'nın, Fortnite isimli oyun üzerinden kıyafet satması, Ralph Lauren markasının Asya'nın en büyük Metaverse platformu Zepeto'da mağaza açması, bu duruma iyi birer örnek. Mücevher markası Bulgari de geçtiğimiz hafta Zapeto'da bir deneyim dünyası ve pop-up mağaza açtı. Dolce&Gabbana'nın avatarlık için ürettiği dokuz parçalık koleksiyon, Burberry'nin Lola modeli çantasını Roblox üzerinden satması da markaların sanal dünyada var olmak için attığı adımlara başka örnekler.Doğal ve ekolojik ürünlerin ne kadar kıymetli olduğunu, bu ürünlerin kozmetik sektörü için de ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Fransız Yves Rocher markası kurulduğu günden bu yana bu konu üzerinde çalışan önemli kuruluşlardan biri. Bu marka geçtiğimiz hafta Türkiye'de de bu konuda önemli bir çalışmaya imza attı. Yves Rocher Vakfı, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ile el ele vererek Manisa'da ekolojik bir köy açtı. Evet yanlış okumadınız. PAYAM Ekolojik Badem Köyü, Manisa'nın Demirci İlçesi'nde hayata geçirildi. Projede yer alan tüm badem ağaçları, meyve ağaçları ve biyoçeşitliliği koruyan aromatik bitkilerin dikimi, Yves Rocher Vakfı'nın destekleriyle gerçekleştirildi. Proje; çocukların kök salabilecekleri, toprakla buluşacakları bağışlardan bağımsız, uzun ömürlü ve sürdürülebilir bir gelir modeli ile hareket ediyor. Organik tarım ilkelerine uyarak toprağın zenginleşerek ürün sunmasına olanak sağlayan bu proje kapsamında köyde bin 800 badem ağacı, doğal ilaçlama ve kimyasal kullanmadan ağaçları zararlı böceklerden korumak için dikilen 4 bin lavanta ve biyoçeşitliliği destekleyen 100 meyve ağacı yer alıyor.Sonbaharın hayatımıza girmesiyle hepimiz, yazın sıcaktan ve denizden hırpalanan ciltlerimizi tazelemenin yollarını arıyoruz. Valmont markasının Lumimask isimli maskesi tam da bu amaç için geliştirildi. Ürün 10 dakikalık bir uygulamanın ardından içerdiği etkili bitkisel özlerle bebek cildini aratmayan bir cilt vadediyor. Kadifemsi bir dokuya sahip olan krem maske, donuk diye tabir edilen tenlere ihtiyaç duyulan ışıltıyı veriyor. Papaya enzimlerinin etkisiyle daha da güçlendirilen yüksek glikolik asit konsantrasyonu, yumuşaklığı ve ışığı ortaya çıkarıyor.Avrupa'da renk ve form tasarımcı olarak anılan Renaud Pellegrino, kendi ismini taşıyan markasına ait sonbahar-kış koleksiyonunu geçtiğimiz günlerde tanıttı. Tasarımcı bu koleksiyonda kendi gençlik yıllarına doğru yolculuğa çıkıyor. Paris gece hayatının gözde noktalarından Chez Castel'deki anılarını anımsayan tasarımcı, bu esrarengiz mekanın detaylarını cesur, ışıltılı ve göz alıcı detaylarla yeni koleksiyonuna taşıyor. 20'li yaşlarının başında hayallerinin peşinden giderek Cannes'dan Paris'e gelen Pellegrino, gece çantalarında Chez Castel'in aydınlatmalarından ilham almış.Farklı tasarımlarıyla mücevher dünyasında eşsiz bir yere sahip olan Pomellato'nun 2003 yılında piyasaya çıkardığı Sabbia serisine bu sonbahar-kış sezonunda yeni parçalar eklendi. İddialı bir pave pırlanta işçiliği olan Sabbia, beyaz altından yeni bilezik, kolye ve yüzük tasarımlarıyla sezonun en öne çıkan mücevher koleksiyonları arasına yerleşti. Tamamen el işçiliğiyle üretilen bu koleksiyon ilk satışa sunulduğu günden itibaren üretiminde kullanılan özel yöntem nedeniyle mücevher dünyasında farklı bir yere sahip.Psikoloji eğitimi almasına rağmen makyaja olan merakı nedeniyle 1999 yılında bu sektöre adım atan Maureen Kelly'in imzasını taşıyan Tarte Cosmetics, kısa süre önce Türkiye pazarına girdi. Türkiye'de sadece Sephora'da satılacak olan ve piyasaya sunulduğu andan itibaren dünya çapında başarı elde eden marka, ürünlerinin ilhamını doğal içeriklerden alıyor. Makyaj ritüellerini farklı bir boyuta dönüştüren marka, doğanın kusursuz harmonisini koleksiyonuna taşıyor. Tarte Cosmetics'in en yeni üyesi doğal mat bitişli Shape Tape Kapatıcı, göz altı bölgesine doğal bir aydınlık vererek, kusursuz bir görüntüyü destekliyor.Lüks parfüm markası Maison Francis Kurkdjian yeni parfümü 724'ün tanıtımını, markanın CEO'su Marc Chaya ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirdi. Parfüm dünyasına yön veren Maison Francis Kurkdijan; büyükşehirlerin yaydığı enerjiyi ve şehrin aurasını hissettirmek amacıyla oluşturuldu. Ürün, ismini 7 gün 24 saat boyunca sağladığı tazelikten ve uzun süreli kalıcılığından alıyor