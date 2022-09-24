Moda şehre geri döndü

"Yaz bitti, bitiyor", "Ah son demleri", "Sarı yaz", "Ben bitti demeden yaz bitmez" derken bir bakmışız ki eylül ayının son haftasına adım atmışız... Yazlıkları henüz dolaplara kaldırmadan, bir anda başlayan soğuklarla karşı karşıya kaldık... Şehir, bir anda okulların da açılmasıyla hızlı bir şekilde eski yoğun temposuna döndü. Özellikle de moda ve güzellik sektörü bu sezona oldukça hızlı başladı. İstanbul'un dört bir yanında son iki haftadır inanılmaz hızlı günler yaşanıyor. Arka arkaya defileler, mağaza ve showroom açılışları, koleksiyon ve ürün tanıtımları derken çoğu zaman gün tüm bu davet ve özel tanıtımlara yetişmek için yeterli gelmiyor. Bu kadar üst üste organizasyon, şehrin yeni sezonu ne kadar büyük heyecanla beklediğinin de bir göstergesi. İşte ben de bu yoğunluğu bu hafta sizlere yansıtayım, yeni sezon yeniliklerini sizlerle paylaşayım istedim... İşte size moda dünyasında en dikkat çekici yenilikler rehberi...Tasarımcı Cihan Nacar, kreatif direktörlüğünü üstlendiği Cengiz Aktürk markası için hazırladığı koleksiyonu, geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı'nda düzenlenen muhteşem bir defileyle tanıttı. Cengiz Aktürk için hazırlanan yeni koleksiyonda, görmeye alışık olduğumuz güçlü, kararlı ve iddialı Cihan Nacar kadını, bu sefer karşımıza daha sofistike bir kimlikle çıkıyor. Açılışı Tülin Şahin ile yapılan defilede Şevval Şahin, Deren Talu gibi isimler yer aldı. Kapanış Çağla Şikel ile gerçekleştirildi.Yaptığı zamansız tasarımlarıyla günlük hayatın içerisindeki kadınların stil kodlarını yaratan Ayşe Burcu Kaya; yeni koleksiyonunda tüm zamanların en iyi stil ikonlarından Grace Kelly'den ilham alıyor. Kaya kendi ismini taşıyan markasının sonbahar- kış koleksiyonunu, geçtiğimiz günlerde Etiler'de bulunan Emma isimli mekanda tanıttı. Kelly'den ilham alınarak tasarlanmış koleksiyon Grace Kelly'i anmak ve onun zamansız stilini modaseverlerle buluşturmak düşüncesiyle hazırlandı. Kelly'nin 1960'larda Monaco'daki yaşamını, klasik arabalara olan merakını simgeleyen koleksiyon, kendini prenses gibi hissetmek isteyen tüm kadınlar için hazırlandı.Markalar yeni sezona adım atar atmaz yeni marka yüzlerini de birer birer açıklamaya başladı. Network yeni sezon kampanyasının tanıtımı için Pınar Deniz ile çalıştığını bu hafta düzenlenen bir geceyle tanıttı. Bomontiada 4. Kat'ta gerçekleşen lansman, eğlence dolu bir geceye ev sahipliği yaptı. DJ Canan Soylu da setleriyle geceye renk kattı.Yazın Arzu Kaprol'ün kaftanlarından vazgeçemeyenler sonbahar-kış sezonunda da Kaprol'ün son kapsül koleksiyonundan parçalarla şehre keyifli bir dönüş yapacak. Kaprol, kısa süre önce Jimmy Key markası için hazırladığı kapsül koleksiyonunu, modaseverlerin beğenisine sundu. Koleksiyonda; sürdürülebilir, teknolojik, doğal ve konfor sağlayan kumaşlara yer verildi. Koleksiyonun ulaşılabilir fiyatlarda olması da moda tasarımcısının takipçilerini sevindirecek...Tasarımcı Tuvana Büyükçınar, geçtiğimiz günlerde ünlü ABD kökenli kozmetik markası Estee Lauder için özel bir çalışmada yer aldı. Markanın en bilinen ürünlerinden biri ola Advanced Night Repair'in piyasaya çıkışının 40. yılı için Büyükçınar ürünün şişesinden ilham alarak özel bir sergi düzenledi. Markanın yedi ilkesini yansıtan yedi tasarımını Kanyon'da siz de ziyaret edebilirsinizTürkiye'de erkek giyim dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Emre Erdemoğlu, yeni sezonu Nişantaşı'nda açtığı yeni showroom ile karşılıyor. Sonbahar-kış sezonu parçalarının yer aldığı showroom'da kişiye özel tasarım hizmeti de veriliyor. Erdemoğlu showroom'un bir kısmında kadınlara yönelik tasarım ve hazır giyim parçalarının da yer alacağını, bunun hazırlıklarının yapıldığını söylüyor. Benden duymuş olmayın ama tasarımcı kısa süre içinde çok özel bir markayla aktif giyim kapsül koleksiyonunu da lanse edecek.Yabancı markaların Türk müşterilerle bağ kurabilmek için çeşitli özel projelere imza attığını sık sık yazıyoruz. Bu markalardan biri de 1915 yılında İsviçre Cenevre'de kurulan çizim ve yazı kalemleri markası Caran D'Ache... Marka sanatçılarla olan köklü iş birliği kapsamında ilk projesine, 1994 doğumlu illüstratör Robin Yayla ile geçtiğimiz günlerde start verdi. Tektaş Saatçilik ve Mücevher Grubu bünyesinde bulunan markanın, İstanbul'da ilk mağazasının açılacak olmasının da etkisiyle bu özel iş birliği özel bir davetle tanıtıldı. Caran d'Ache boyaları kullanarak projeyi hayata geçiren ve Galata Kulesi ile Rumeli Hisarı'nı yeniden yorumlayan Robin Yayla'nın eserleri, markanın Nişantaşı Narmanlı Apartmanı'nda açılan yeni mağazasında sergilenecek ve satışa sunulacak.Cilt bakım markası Neutrogena, Türkiye'de marka yüzü olarak Birce Akalay ile çalışmaya başladı. Akalay'ın yer aldığı reklam filmi ve bu iş birliği geçtiğimiz günlerde özel bir davetle tanıtıldı. Akalay, reklam filminde markanın en yeni serisi olan ve kırışıklık, elastikiyet, parlaklık kaybı, kuruluk, koyu leke görünümüyle savaşan Retinol Boost ürünlerini tanıtıyor.Sosyal medyada son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz Sibil Çetinkaya... 1994 doğumlu sosyal medya içerik üreticisi, moda dünyasına farklı bakış açısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İlkokulu ve liseyi Özel Enka Okulları'nda tamamlayan, ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümüne giriş yapan ve sonrasında üniversite değişim programları ile Londra'ya giden Çetinkaya, son günlerde de İtalya'nın moda başkenti Milano'dan yaptığı paylaşımlarla gündemde... Çetinkaya, Milano Moda Haftası'na katılarak ünlü modaevi Fendi'nin defilesini Türkiye'den izleyen az sayıdaki sosyal medya içerik üreticilerinden biriydi. Defileye katılmasını, hazırlık aşamasını, saçından makyajına kadar tüm süreci takipçileriyle paylaşan Çetinkaya, defile için de markadan siyah ağırlıklı bir kombin tercih etti. Kombini davetliler ve sokak stili çeken fotoğrafçılar tarafından da çok beğenildi.Yeni sezonla birlikte arka arkaya modaevlerinin yeni sezon koleksiyonlarıyla birlikte güzellik sektöründeki yeni çalışmalarına da şahit oluyoruz. Salvatore Ferragamo da bunlardan biri... Marka kısa süre önce yeni parfüm koleksiyonunu tanıttı. Markanın son yıldızıysa Intense Leather isimli erkek parfümü. Parfüm; kendi kurallarına ve duygularına göre hareket eden, şimdinin ilham verici ve tutkulu bir kahramanına ışık tutan, korku ve pişmanlığın olmadığı, maksimum enerjisini ve cesaretini açığa çıkaran bir erkekten ilham alıyor. Marka parfüm konusunda oldukça iddialı, erkekler için yepyeni bir koku ifadesi yarattıkları görüşünde.Kristal denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri hiç kuşkusuz Swarovski... Marka kısa süre önce yeni sonbahar-kış koleksiyonunu tanıttı. Ve kristal yaşam tarzının merceğinden bakarak yarattığı aksesuvar ve dekorasyon parçalarına öne çıkan yeni ürünler ekledi. Kreatif Direktör Giovanna Engelbert tarafından hayata geçirilen sonbahar-kış 2022 koleksiyonu Swarovski'nin var olan tasarım dilini temel alarak yeni silüetler keşfediyor ve saat, kalem ile telefon kılıfı gibi yaşam tarzı kategorisinden parçalar tanıtıyor.