Boğazda müthiş derbi

Türk sporunun her dalında artan kadın etkisi futbola yavaş yavaş da olsa ağırlığını koymaya başlıyor. Geçen sezon Fenerbahçe'nin de dahil olmasıyla kızışan yarışta Kadın Futbol Süper Ligi'nin şampiyonu Gaziantep ALG Spor olmuştu. Geçen hafta başlayan yeni sezonda ikinci haftada ezeli rakipler Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya geliyor. Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda bugün 15.00'te karşılaşacak ezeli rakip, ezeli dost iki İstanbul ekibinin kaptanlarına yoğun antrenmanları arasında sorular yönelterek, Türkiye'de kadın futbolunun nabzını tutmak istedik.Petrol Ofisi Pazarlama Direktörü Sinan Seha Türkseven, "UEFA, futbolun kadınlar arasında bir numaralı spor olacağını öngörüyor. Türkiye'de yaptığımız araştırmalar da bu potansiyeli destekler nitelikte; Türkiye'deki futbolseverlerin yüzde 80'i, kadın futboluna ilgi duyduklarını söylüyor. Kadın futbolu sporda bembeyaz bir sayfayı temsil ediyor. Biz de bu yolculuğun içerisinde olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" yorumunu yapıyor.Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın yıldızlarından Ecem Cumert, Türkiye'de kadın futbolunun geleceğinin parlak olduğunu söylerken bu sezon tek hedeflerinin cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk olduğunu söyledi.- Geçen sezon yeni kurulmuş olmasına rağmen çok iyi bir başlangıç yapıldı ve sezonu rekorlarla tamamladık. Bu sezonda da çok iddialı bir takımımız var. Bu sezonun anlamı da kulübümüz ve bizim için çok özel. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu hedefimize ulaşmak için çok çalışıyoruz.- Öyle düşünmüyorum. Kadın futbolunda, hakem tarafından daha az durdurulan ve sürekli akan oyun var. Kıyas yapmak doğru değil.Tam olarak bu dinamiklerden sıyrıldığımızda ve kadın futboluyla erkek futbolunu kendi dinamikleriyle değerlendirdiğimizde doğru bakış açısına sahip olacağız.- Toplumun bakış açısını değerlendirirsek, henüz hak ettiğimiz yerde olduğumuzu düşünmüyorum. Milyonlarca taraftarı olan camiaların bu konuda yaptığı yatırımlar hepimiz için çok kıymetli. Umuyorum ki gelecek yıllarda kadın futbolu çok daha iyi seviyelere çıkacak.- Geçtiğimiz sezonda da çok keyifli maçlar yaşandı. Tabi ki sahada taraftarlarımıza keyifli bir mücadele izletmek istiyoruz. Umarım bu mücadelenin sonunda kazanan biz oluruz. Tüm taraftarlarımızı Beylerbeyi'ne bekliyoruz.Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın yıldızlarından Yağmur Uraz, kulüplerinin Avrupa kimliğine dikkat çekerek asıl hedeflerinin Şampiyonlar Ligi olduğunu söyledi.- Galatasaray kulübünün kuruluş felsefesi zaten Türk olmayan kulüpleri yenmektir.Bu sebeple biz de, bu sezon şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmeyi çok istiyoruz.- Bu tamamen arz talep ilişkisi üzerine bir konu. Seyirci, medya, yayın, sponsorlar gibi pek çok etken var. Bizim de kadın futbolunda Türkiye'de başarılarımız arttıkça, sponsorlar artacak, bu bizim gelirlerimize de yansıyacaktır.- Anne olup futbola devam eden kadın sayısı çok fazla değil. Çünkü hem kendinizi korumanız, hem de performansınızı yüksek tutmanız gerekiyor. Bu çok zor ve büyük fedakarlık isteyen bir süreç.Erkekler elbette bu konuda doğuştan şanslı çünkü. Çünkü çocuk doğduktan sonra anne ile daha çok zaman geçirmek istiyor.- Kulüpler sosyal medyalarında kadın futboluyla ilgili daha çok paylaşım yapabilir. Bu çocukların, velilerin daha çok veriye ulaşmasını sağlar. Toplumdaki farkındalık artar. Maçlarımızın televizyondan yayını da önemli bir etken olabilir. Kız çocuklarının hayal dünyalarında futbol da kendine yer bulabilir. Ayrıca önlerinde bizim gibi başarılı örnekler artarsa kadın futboluna inançları artar.- Derbinin kadını erkeği olmaz. Biz oyuncular olarak çok heyecanlıyız. Rakibimizin de öyle olduğundan eminiz. Taraftarların da bugünkü maç için sabırsızlandığını biliyoruz. Erkeklerde yaşanan derbi heyecanının hatta daha fazlasının kadın futbolunda yaşanacağını düşünüyorum.