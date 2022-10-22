Stanley Kubrick sunar!

"Bir sanat eserinin sınavı, nihayetinde onun neden iyi olduğunu açıklama yeteneğimiz değil, ona duyduğumuz sevgidir" diyor sinema tarihinin özel yönetmenlerinden Stanley Kubrick...Çektiği 13 filmle sinema tarihine ama özelde sinema anlatımına damga vuran Kubrick'in dünyasına davet eden bir sergi Beyoğlu'ndaki İstanbul Sinema Müzesi'nde sinemaseverleri bekliyor. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergi, usta yönetmenin sinema macerasına kronolojik ve derinlikli bir bakış sunuyor. Kubrick'in ilk filminden başlayarak sinemasını nasıl oluşturduğunu, nasıl geliştirdiğini anlamamızı sağlayan bir sergi bu. Çektiği hatta ön hazırlığını yapıp çekmediği filmlerle ilgili bile materyallerin, bilgi ve belgelerin, fotoğrafların bulunduğu sergi, daha önce yurt dışında çeşitli ülkelerde açılmıştı.Öğreniyoruz ki İstanbul 22. durakmış. Ve şimdiye kadar 1.5 milyon insan bu sergiyi gezmiş. Kubrick hayranlarının yönetmenin hayatı ve filmlerini çekerken yaşadıklarıyla ilgili yeni detaylar ama Kubrick ile derinlikli bir ilişkisi olmayan ama onun birkaç filmini sevenler içinse çok şey öğrenebileceği bir sergi var karşımızda... İstanbul Sinema Müzesi'nin iki katına yayılan serginin ilk katında Dr. Garipaşk'tan Otomatik Portakal'a, The Shining'ten Full Metal Jacket ve son filmi Gözleri Tamamen Kapalı'ya bütün filmleriyle ilgili bir bölüm bulunuyor. İkinci kat ise tamamen 2001: Bir Uzay Yolu Destanı'na ayrılmış durumda. Bir de Kubrick'in çekmediği film projeleri yer alıyor sergide. Mesela A.I Artificial Intellgence (ki bu filmi Yapay Zeka adıyla Steven Spielberg çekecektir sonra), Napoleon bu filmler arasında. Lakin onun için "Bütün film tarihinde Kubrick'in umut ve merak, zarafet ve gizem, mizah ve çelişkiler vizyonu gibi bir şey olmadı. Bize bir hediyeydi ve şimdi bir miras" diyen Spielberg'ün çok sevdiği Kubrick'in önemli bir filminin çekilmesine bir şekilde engel olduğunu öğrenmek de şaşırtıcı.Savaş Zamanı Yalanları olarak bilinen Kubrick'in Yahudi Soykırımı'nı anlatacağı filminin çekilmeme nedeni Spielberg'ün Schindler'in Listesi'ni çekmesi ve bu filmin başarısı. Sergiden öğreniyoruz ki, Kubrick bu filminden sonra Savaş Zamanı Yalanları'nı çekmekten vazgeçmiş. Lakin Kubrick'in filmleriyle ilgili materyaller de önemli. 2001: Bir Uzay Yolu Destanı'nda kullanılan maymun kostümleri, Hal 9000'in gözü, uzay yolculuğuna çıkan astronotların kostümleri bu anlamda çarpıcı. Çarpıcı bir başka materyal ise The Shinning'teki Jack Nicholson'ın oynadığı Jack Torrance'ın kullandığı daktilo. Tabii o ünlü sahnede kullanılan balta da unutulmamış. Bir de meşhur labirentin maketi bulunuyor. Full Metal Jacket ile ilgili olarak da askeri eğitimin esinlendiği kaynakları görmek önemliydi. Otomatik Portakal'daki Alex'in ve Gözü Tamamen Kapalı'daki Tom Cruise'un canlandırdığı Dr. William Harford'un giydiği kostüm de sergide yer alıyor... Ez cümle bir yönetmen geride filmlerini bırakırken o filmlerle ilgili de pek çok şey kalıyor geride. Bunların bir sergiye dönüşmesi Kubrick'in de dediği gibi bu filmlere duyduğumuz sevgiyi tekrar hatırlatıyor.