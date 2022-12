Yeni yılı büyüleyici bir şekilde karşılayın

Kime sorsam "Ben bu 2022'den bir şey anlamadım" diyor. Gerçekten de iki yılı aşkın bir süre hayatımızı avuçlarının içine alan pandeminin ardından bu yıl hayal ettiğimiz kadar renkli ve eğlenceli geçmemiş olabilir. Aslına bakarsanız çılgınca sosyalleştik, evlere adım atmak istemedik, pandemi sırasında giydiğimiz spor ve gündelik kıyafetler yerine daha iddialı ve elegan parçalara yöneldik. Yani hayatımızın her bir alanını yeniden şekillendirdiğimiz bir yıl yaşadık. İki yıl evlerde yalnız ya da çekirdek aileler eşliğinde kutladığımız günlerin sonunda 2022'ye girişimiz ilk hatırladığımız şekliyle sosyalleştiğimiz yeni yılı karşılama akşamıydı. 2022'yi evde aylarca özlemini çektiğiniz sevdiklerinizle, belki güzel bir davette, güzel bir konserde, belki de yurt dışında girdiniz... 2023'ü ise rahatça sosyalleştiğimiz, alışkanlıklarımızı yeniden hatırladığımız bir şekilde karşılayacağız. İşte biz de bunu yapabilmeniz için size modanın büyüsünden yararlanın demek için buradayız... Her vücut tipine, her bütçeye ve katılacağınız her davet türüne göre öneriler hazırladık. Keyifle okuyun...Geçen seneye girerken "Otriş tüyler bu yıl yükselişte olacak" diyorduk. O zaman "Ne işimiz var tüylerle, otrişlerle" diyenle eminim tüm yıl boyunca farklı renklerde ve tüylerle zenginleştirilmiş kıyafet modellerini bolca kullandı. E hazır bu yılı bitiriyorken de 2022'yi eğlenceli bir şekilde hatırlamak için otrişli parçalara yönelebilirsiniz. Yazılarımda da her zaman belirttiğim gibi ben tabii ki aldığınız her parçanın uzun soluklu olarak kullanılmasını öneririm. Ve bu nedenle bu tarz bir parça seçecekseniz siyah renkli olan bir tanesini tercih etmenizi söyleyebilirim.Yeni yılı karşıladığımız akşam tahmin edersiniz ki kullanılabilecek renklerden en klasik olanlarından biri kırmızıdır. Kırmızının iddiası, gösterişi yadsınamaz. Ancak eğer kumaş iyi değilse, elbisenin kalıbı vücudunuza uygun değilse ortaya korkunç bir görüntü çıkması ne yazık ki kesindir. Özellikle yanlış aksesuvar seçimiyle kötü kalitedeki bir kırmızı elbise ne yazık ki sizi bir anda gecenin en rüküşü yapabilir. Kırmızı seçiyorsanız sade aksesuvarlara yönelin. Nude tonlarda ayakkabı-çanta seçin.Kadifenin masum, iddialı ve büyülü hali bence tam olarak yılın son gününe uygun Bu kumaşın büyülü havası, uygun aksesuvarlarla bir araya geldiği zaman emin olun ortaya muhteşem bir görüntü çıkıyor. Bu sezon zaten bu kumaşın oldukça popüler olması nedeniyle her fiyat skalasında kadife elbise de mevcut mağazalarda...Aslına bakarsanız mümkünse ipek diyorum... Ancak biliyorum ki ipek görünümlü ve büyük ihtimalle polyester içerikli bir elbiseye ulaşma şansınız daha fazla... Eğer şans eseri ipek bir parçaya rast gelirseniz de zaten dolabınıza eklemekten çekinmeyin. Ve bu tarz bir parça için ne kadar bütçe ayırırsanız ayırın emin olun doğru yatırım oluyor. Ve ipek elbise eğer vücut hatlarınız da müsaitse emin olun sizi çok seksi ve kadınsı görünmenizi sağlayacak. Siyah, gri ya da mor tonlarında bir ipek elbiseyle gecenin en şık ismi olmanız kesin.2021 yılının moda trendleri tüm dünyanın sıkışmış psikolojisini de yansıtıyordu. Bu dönemin ardından modada şatafatlı bir yükseliş bekleniyordu. Öyle de oldu! Ön görülerimizde yanılmadık ve tüm dünya hiç olmadığı kadar çok pul ve payet kullandığı bir yılı geride bırakmak üzere... Kabul edelim neredeyse bir yıldır hepimiz farklı modellerde ve renklerde çeşitli pullu ve payetli elbise giydik. Ve artık hepimiz biliyoruz ki pul ve payetle zenginleştirilmiş elbise ve kıyafetler sizi iddialı, şık ve seksi gösterebileceği kadar basit, özensiz ve kilolu da gösterebilir... Bu nedenle alışveriş yaparken sayısız bu tarz kıyafetle karşılaşacağınızı da dikkate alarak sizlere siyah ve küçük pullu elbiselerden şaşmamanız gerektiğini söyleyebiliriz. Açık renkli pullu modeller seçmek istiyorsanız da lütfen fiziğinizden emin olun... Ve tabii ki pullarla süslü her ne giyerseniz giyin, aksesuvarları daha sınırlı kullanmaya özen gösterin.İddialı parçaları seviyor ve fiziğinize güveniyorsanız işte rahatlıkla bu iki rengi kullanacağınız bir akşam. Abartabildiğiniz kadar abartın. Ama bunu yaparken aksesuvar uyumuna dikkat ederek yapın. Gold detaylı hatta tamamen gold bir elbise giymek demek üzerinizdeki vurucu parçanın bu elbise olması anlamına geliyor. Yani geri kalan her şeyi minimal tutmanız gerekiyor. En küçük bir detayı abartırsanız bile ortaya korkunç rüküş bir görünüm çıkar. Tabii ki aynı şey silver bir elbise ya da tulum seçtiğinizde de söz konusu... Ayakkabınızdan elinizdeki clutch'a kadar her detaya dikkat ederek böyle bir rengi tercih etmeye özen gösterin."Yeni yılı karşılamak çok güzel. Ama bu kadar iddialı parçaları alıp bir gece giyip dolaba atacak halim de yok" diyenler var eminim aramızda. Hiç sorun yok... En sade siyah bir elbise bile, güzel bir yılbaşı kutlaması için minik detaylarla çok şık bir hale getirilebilir. Vücudunuzu iyi gösterecek bir siyah elbise ya da pantolon- gömlek ikilisini giydikten sonra yapmanız gereken tek şey aksesuvarların gücünden yararlanmak. İddialı taşlarla süslü bir taç ya da gold detaylara sahip bir kemer günlük hayatınızda giydiğiniz o kıyafeti bile bir anda başka bir havaya büründürür. Eli Peacock, Gaios, Sibi oldukça iddialı taç ve saç aksesuvar modelleriyle hepimizin kalbini çalmış durumda...Yeni yılı karşılarken hem sezonun gözde parçalarından birini giymek hem de bütçenize zarar vermemek mi istiyorsunuz... Bir yandan tek gece giyip sonra da dolabınızda bekleyecek bir parçaya sahip olmanın artık doğaya da sürdürülebilir moda kavramına da karşı olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte tam da bu nedenle bu özel geceyi karşılamak için neden siz de kıyafet kiralamayı düşünmeyesiniz ki. Üstelik pek çok ünlü isim de çoktan bu tarz platformları özel geceleri ve davetleri için tercih ediyor. Kıyafet kiralama sektöründe son dönemde öne çıkan markalardan biri hiç kuşkusuz Rentony... Rentony kurucu ortaklarından stil danışmanı Yasemin Eke de bu konuyla ilgili olarak "Mesleğinde başarılı ve güçlü bir kadınların markamızı tercih etmesi, kiralama sektörüne ayak uydurması ve sevmesi bizim için çok anlamlı. Hem showroom'da hem internet sitemizde stilinize ilham veren ünlü isimlerin tercihlerini yakından inceleyebilirsiniz. Stil danışmanlarının seçtiği farklı parçalar arasından beğendiklerinizi seçip kiralama imkanı tanıyan Rentony'de ünlü markaların kiralama fiyatları 600-bin 800 TL arasında değişiyor. Böyle uygun bir fiyata siz de yeni yılı iddialı bir parçayla karşılayabilirsiniz" diye konuşuyor.Yılbaşı akşamı abartılı kıyafetler ve abartılı saç ve makyajdan uzak durmakta fayda var. Ne de olsa fotoğraf arşivlerimizde sürekli olarak karşınıza çıkacak olan bu görüntü yıllar sonra pek de hoşunuza gitmeyecek.Seçimlerinizde dekoltenin sadece tek bir yerde olmasına özen gösterin.- Aksesuvar seçiminizde her şeyi aynı anda takmak yerine, yaka ve saç modelinize göre bir küpe veya kolye, kollarınız açıktaysa bilekliklerle tamamlayabilirsiniz.Yılbaşını karşılamak için vücut tipinize en uygun şekilde seçilmiş tek parça bir elbise sizi her daim şık gösterecektir emin olun.Farklı modelde bir beyaz gömleği kullanarak tarzınıza uygun kombinler yapabilirsiniz. Ve emin olun o gece için dikkat çekici ve iddialı görüneceğiniz kesin.Daha iddialı bir stil taşımak isterseniz, deri asi, çekici ve modern rolünü kimseye kaptırmaz.Giyim tercihimizi iyi bir şekilde yapmak için vücudumuzu da bir o kadar iyi tanımamız gerekiyor. Bu gibi gecelerde kendinizi giydiğiniz kıyafetle rahat hissetmeniz de çok önemli...Basen sorunu olan kadınların ilgiyi üst kısımlarına çekmesi gerekir. Desenli pantolonlardan kaçınılmalı.Genelde evaze formlardaki etek veya elbise tasarımlarını giymelerini öneririm. Böylelikle basen sorunlarını kapatmış olurlar. Ceket tercihlerinde ise şal formlu veya basenlerinin birazcık aşağısında olan modelleri giyebilirler.