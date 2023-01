Sahte ajanslar hayalleri çalıyor!

Sahte ajanslar oyuncu olmak isteyenleri kendi senaryoları ile mağdur ediyor. Yönetmen koltuğunda bir 'sahtekar' olduğu zaman oyuncular da mağdur oluyor. Film şöyle başlıyor... Önce "Oyuncu aranıyor" diye reklam veriyorlar sonra yazdıkları o sahte senaryoyu oynatmaya başlıyorlar. Mağdurları, "Çok yakışıklısın, çok güzelsin" diyerek kandırıyorlar. Sonra süslü cümleler ile çağırdıkları kişilerden kayıt parası alıyorlar ve profesyonel fotoğraf çekiyorlar. Acı tecrübenin sonucu günler, haftalar geçtikten sonra anlaşılıyor. Oyunun bittiğini fark eden kişiler sonunda mağdur olduğunu fark ederek final yapıyor. Sahte ajanslar oyuncu olmak isteyen kişileri her geçen gün mağdur etmeye devam ediyor. İşin ustaları o sahtekarlara karşı herkesi uyarıyor. 21 yıldır dizi ve sinema sektöründe oyuncu ile yardımcı oyuncu hizmeti sağlayan menajer ve ajans sahibi Mevlüt Dede ise, "Kandırılan ve bize gelen adaylardan kayıt ücreti almadığımız zaman tuhaflarına gidiyor. Kişiler bize gelene kadar dolandırıldığını bilmiyor ya da anlamıyor" diyor.İstanbul'da sahte ajanslar her geçen gün artıyor. Mağdur olanlar çevresinin alay etmemesi için dolandırıldığını söylemiyor. Hal böyle olunca ortada şikayet olmuyor ve sahte ajanslar kirli oyunlarına devam ediyor. Menajer Mevlüt Dede "İstanbul'da olanları ofislerine çağırıyorlar ve girişte dizi afişleri ile karşılıyorlar" diyerek sözlerine şunları ekliyor: "'Yakışıklısınız, güzelsiniz' sözleri ile ilk önce kandırıyorlar. Sonra 'Örnek performans (audition) çekeceğiz, kayıt alacağız ve profesyonel fotoğraflarınız olacak' diyorlar. Tabii bunun karşılığında en az 3 bin lira, ardından da oyunculuk eğitimi adı altında aylık en az 5 bin liradan başlayan paralar alıyorlar. Ücreti ödedikten sonra zaman geçiyor ve adaylar soruyor: 'Ne oldu, hani sunacaktınız?' diye. Aldıkları cevap hayal kırıklığı: 'Sizi sunduk ama seçilmediniz. Yine sunmaya devam ediyoruz' diyorlar. Adaylar bekliyor, bir ya da iki ay sonra artık aramıyorlar ve paraları öyle gidiyor."Sahte ajans ve sahte menajerler sadece İstanbul'da değil oyuncu adaylarını şehir dışında da dolandırıyor. Nasıl mı? Mevlüt Dede şöyle anlatıyor: "İstanbul, Ankara ve İzmir şehirleri hariç bazı şehirlerde sosyal medyadan sadece o şehir için özel ilan açılıyor. Sahte ajanslar kişileri beş yıldızlı otellerde ağırlıyorlar, lüks salon kiralıyorlar. Örneğin; Otele 100 kişi gidiyor. 'Sizleri sunacağız, beğendik' diyerek bin ile 3 bin lira arasında para topluyorlar. Ayaküstü resim çekiyorlar. Her şehirden kişi başı 2 bin lira alsalar 100 kişide 200 bin lira yapar. 30 bin lira otele veriyorlar, gerisini kendilerine alıyorlar ve böyle şehir şehir dolaşıyorlar. Sonuçta yüzlerce kişi mağdur ve dolandırılmış oluyor. Dizi, sinema veya reklam oyunculuğu hayal oluyor."Ön ödemeden sonra arayan olmadı!Sahte ajans mağdurlarından Büşra K. para vermiş, aramalarını beklemiş ama o da diğerleri gibi sahtekarların oynadığı oyunun finalinde gerçeği anlamış. Büşra K. yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Herkesten ön ödeme olarak yaklaşık 350 lira talep ediyorlar. O ücreti gönderdim ama çekim vs. olmadı. 'Çekim olduğu zaman çağıracağız' dediler ama öyle kaldı ve bir ay oldu. Sürekli ilan paylaşıyorlar, 'Dizi için şu şartlarda oyuncu aranıyor' diye. Biz yazıyoruz ama yok dönüş sağlamıyorlar."Oyuncu ve oyuncu adaylarının dolandırıldığını anlatan oyuncu Tamer A. ise durumu fark etmemiş olsaydı o da mağdurların arasında yer alacaktı. Tamer A. sahte ajansların nasıl para istediğini şöyle anlatıyor: "'Şu diziye seçildiniz ve dizide oynayabilmeniz için oyuncu eğitimi alma şartı var' diyorlar. Sonra, 'Biz, sizi oyuncu eğitimi var diye sunduk ve seçildiniz. Haftalık 15 bin lira kazanacaksınız o nedenle bir an önce eğitim almanız lazım' diyorlar. Eğitim vermek için 3 ile 7 bin lira arası fiyat belirleniyor. Sonra arayan soran yok. Ben acemi değilim inanmadım ama kandırılan çok oluyor."