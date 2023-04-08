El işinin yükselişi

2019 yılı sonunda başlayıp 2022 yılı ortasına kadar tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden sonra tüm dünya bambaşka bir bilince geçti. Ve bu çerçevede modaya olan yaklaşımlarını ve 'tüketim' alışkanlıklarını değiştirmeye başladılar. Daha doğrusu merkeze 'tüketmeyi' almamak gerektiğini net bir şekilde gördüler. Bu çerçevede önce dolaplarda var olanın kullanılmasını, sonrasında daha önce üretilmiş olanlara (vintage ve ikinci el) yönlenilmesi gerektiğini ve gerekirse kiralama ya da değiş tokuş yapma yoluna gitmek gerektiğini net bir şekilde gördüler. İllaki yeni sezondan bir şeyler satın almaları gerekiyorsa doğal kumaşlar kullanan, az ve butik üretim yapan ve özellikle el işi çalışmalara yer veren markaların tercih edilmesi gerektiğini fark ettiler... Ve sonuç olarak daha butik, sınırlı sayıda üretim yapan markalar tam bir patlama yaşadı. Z jenerasyonu gibi daha bilinçli bir tüketici grubunu yanına çekmeye çalışan dev moda markaları da onların yolundan gitmeye karar verdi. Sonuç olarak 2023 yılı ilkbahar-yaz sezonu tam anlamıyla el işi çalışmaların patladığı sezon oldu..."El işi dediğinde tam neyi kastediyorsun. Büyükanneler gibi görünmek istemeyiz. Çok fazla bohem ya da hippi bir havası olmuyor mu o tarz işlerin?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim... Tabii ki tam bir 70'ler tarzından bahsediyorsak durum tam olarak sizin söylediğiniz gibi... Ancak bu sezon konu bambaşka bir havaya bürünmüş durumda. Bu tarz tasarımlardan en çok uzak durmayı tercih edenler bile eminim lüks moda markalarının bu el işi malzemeleri kullanma tarzları karşısında büyüleniyordur... Hadi gelin konuyu enine boyuna yatıralım masaya... Tığ işi, makrome ve dantelin de aralarında bulunduğu her türlü el örgüsü... Bunlar kesinlikle bu sezonun olmazsa olmazları... Dior gibi klasik modaevleri de Cult Gaia gibi son zamanların popüler markaları da bu işe el attıysa emin olun konu oldukça ciddi demektir... "Peki bunlar nerelerde kullanılıyor?" diye soracak olursanız "Aklınıza gelebilecek her yerde" yanıtını rahatlıkla verebilirim... Şapkalar, kemerler, terlikler, ayakkabılar, çantalar, etekler, elbiseler, gömlekler... Dedim ya aklınıza gelebilecek olan her yerde detayları yoğun bir şekilde göreceksiniz... Bembeyaz, kırık beyaz, pastel tonlar, karameller, siyahlar, fosforlar... Ve aklınıza gelebilecek olan her renkte bu tarz tasarımlar hayatınızda olacak...Bunlarla birlikte hasır ve rafya örgüler de yine bu sezon çok ama popüler... Derilerin incecik örülmesiyle ortaya çıkan terlik, ayakkabı, ceket, bluz ve yelekler de yine çok ama çok popüler... Dior, Oscar de la Renta, Marco Rambaldi, Marc Jacobs, Alexander McQueen, Blumarine ve Dolce&Gabbana bu sezon bu tarz detaylara koleksiyonlarında sıklıkla yer verdi. Özellikle elbise, etek ve bluz tasarımlarında el işi parçalara sıklıkla yer verdiler. Christian Dior, Oscar de la Renta ve Alexander McQueen el işi çanta koleksiyonlarıyla da bu sezon kadınların kalbini çalacak tasarımlar yarattı. Bu dev modaevleri bu ürünleri kullandıkları koleksiyon hazırladıktan sonra tabii ki daha küçük markalar ve hazır giyim markaları da bu işe el attı. Yani yeni sezon ürünlerine göz gezdirmek için mağazalara girmeye başladığınız an hepiniz yavaş yavaş el işi trendinin ne kadar popüler olduğunu göreceksiniz. Tabii ki bu parçaların çok iddialı olduğunu, bu sezon ön plana çıksalar da hep aynı derecede popüler olmayacaklarını da unutmamak gerekir. Bir de tabii ki bu tarz parçaları doğru bir şekilde kombinleyebilmek de yine başka bir uzmanlık konusu...Siyah da en az beyaz kadar kolay kombinlenen bir renk kabul edelim... Ve gelecek birkaç ilkbahar- yaz sezonunda daha tığ işi bir parçayı giyme istiyorsanız bunun en kolay yolu doğal olarak siyah bir parçaya yatırım yapmak. Tabii ki güneşin altında öyle bir renk kolay değil. Ama akşam saatlerinde siyah el işi parçayı rahatlıkla ve zevkle yıllar boyunca kullanacağınız garanti.Bu sezondan itibaren sadece el işlerini değil farklı ülkelerin geleneksel el işlerini de sıklıkla göreceğiz. Geçtiğimiz günlerde Hindistan'da 2023 sonbaharı için hazırladığı koleksiyonu tanıtan Dior da bu konuya ağırlıklı olarak eğilen modaevlerinden biri... Markanın kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri, Hindistan'ın en büyük şehirlerinden biri olan Mumbai'de düzenlenen defilede Hindistan el sanatına olan övgüsünü de gözler önüne serdi. Chiuri bu defile için el işi eğitimi üzerine yoğunlaşmış olan Chanakya School of Craft ile özel olarak çalıştı. Chiuri'nin bölgeye olan özel ilgisi kadar yerel zanaatkarlık tekniklerinden sıklıkla ilham alması da bu defilenin hayata geçmesinde etkili oldu. Öğrencilerin işlerine yer verilerek hazırlanan koleksiyon parçaları özel bir sergiyle modaseverlerin beğenisine de sunuldu. Ayrıca tüm bu çalışma videoya da çekildi.Kabul edelim doğal olarak saçınız, teniniz, boyunuz, vücut proporsiyonunuz eğer bu tarz el işleri için uygun değilse, yapacak pek de bir şey yok. Hiç kimse esneme payı olmayan tığ işi bir elbisede fiziği yeterince fit değilse zarif ve elegan görünmeyecektir. Ama makrame bir çanta, tığ işi bir kemer ya da rafya örgü bir plaj çantasıyla hata yapmanıza da kötü görünmenize de pek de imkan yok.Jean her parça çok ama çok popüler. Bu bilgiye sahip olduğumuza göre el işi parçaları da jean'lerle rahat rahat kombinleyebilecek olmanın tadını çıkartın. İşin güzel yanı jean parçalarla el işi parçalar ortaya sportif ve havalı bir görünüm çıkarmanızı sağlar.Dedik ya bu tarz ürünler her zaman şu an oldukları kadar popüler olmayacaklar... Yani sonuç olarak sadece bu sezon dikkat çekmek için, normal şartlarda dolabınızda yer vermeyeceğiniz bazı parçalar varsa onlardan kısa süre içinde sıkılacaksınız demektir. "Peki hem trendi takip etmek istiyoruz hem de çok da bu tığ işlerine meraklı değiliz" diyorsanız yapmanız gereken şey beyaz, kırık beyaz ve krem rengi gibi natürel tonlara yoğunlaşmak. Doğal olarak her ilkbahar-yaz sezonunda bu renkler hep popüler olacak. Ve doğal olarak siz bu ürünlerden sıkılana kadar bu el işi parçaları birkaç sezon boyunca giyebileceksiniz....El işi tüm parçalar doğal olarak en iyi şekilde doğal kumaşlarla kombinlenir. Yani keten bir takımın içine giyeceğiniz tığ işi bir bluz emin olun son derece hoş ve havalı görünecektir. Ya da ham ipek spagetti askılı bir elbisenin üzerine giyeceğiniz makrame bir mini hırka çok hoş görünecektir.Bol el işi ve aşırı renkli parçalardan uzak durun. Tek renk parçaları tercih etmeye çalışın. Başka trendlerden parçalarla kombin yapın. Gold aksesuvarlar kullanın. Vücudunuza büyük olacak tasarımlardan kaçının.