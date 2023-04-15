Ara tatilde çifte bayram

Yılın üçüncü ara tatili de başladı. Üstelik hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de Ramazan Bayramı ile iç içe geçen bir tatil bu! Böyle olunca akraba ziyaretleri, tatil ve sosyal etkinlikler de birbirini takip edecek. İstanbul'da çocuklar için sayısız eğlence seçeneği var. 23 Nisan için hazırlanan özel festivaller de miniklere harika bir ara tatil yaşatacak. Müzeler, atölyeler, çocuk oyunu ve operalar, macera dolu parkurlar ve dahası... İşte sizler için hazırladığımız etkinlik rehberi...17-23 Nisan tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), Çocuk Sanat Festivali var. Bu festival, bir hafta boyunca birbirinden çarpıcı etkinlikler, atölyeler, tiyatro oyunları, çizgi film gösterimleri ve animasyonlarla çocukları sanatın büyülü dünyasında benzersiz bir yolculuğa çıkaracak. AKM Çocuk Sanat Merkezinde gerçekleşecek atölyeler arasında 'Judith Liberman ile Şarkılı Masallar', 'Kelimelerin Yolculuğu', 'Çocuk Arkeologlar Kazıda', 'Yaratıcı Yazarlık', 'Lego Education ile Yaratıcı Eller İş Başında', 'Karagöz Yapım Atölyesi', 'Bir Kupa Pop Art' gibi birbirinden ilgi çekici etkinlikler bulunuyor. Ayrıca, "Siz Ne Dersiniz", "Kırmızı Pabuçlar" ve "Çinyo ile Markonyo" oyunları festivalin bir başka sürprizi olacakÇocuğunuzla birlikte ziyaret edebileceğiniz müzelerden biri de Madame Tussauds İstanbul. İstiklal Caddesi'nde yer alan Grand Pera alışveriş merkezinde bulunan balmumu müzesinde birçok ünlü ismin heykeli bulunuyor. Atatürk'ten Barış Manço'ya Adile Naşit'ten Madonna'ya kadar çeşitli isimlerin balmumu heykelleri ziyaretçileri bekliyor. Ayrıca Murat Boz, Hidayet Türkoğlu ve son olarak eklenen Tuba Büyüküstün gibi popüler isimlerin heykelleri de oldukça ilgi görüyor.15-23 Nisan tarihleri arasında merkezlerinden LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul ve SEA LIFE İstanbul'da çocuklar için harika etkinlikler var. Legoland'de verilen görevleri tamamlayanlar sürpriz hediyeler kazanacak. Dört görevi de başarı ile tamamlayan ise şehrin şampiyon rozetini alacak. 23 Nisan panayırında ise eğlencenin dozu daha da artacak. Çocuklar Şampiyonlar Şehri'nin 23 Nisan panayırı için renkli arabalarını tasarlayarak sergileyecek. Denizkızları su altında Türk Bayrağı açacak. Çocuklar boyama atölyesi ve yüz boyama etkinlikleri sayesinde renklerle dolu keyifli anlar yaşayacak.Bu canavarlar korkutmuyor, tersine sevimlilikleri ile çocukları eğlendiriyor. Bu güne kadar Ukrayna başta olmak üzere, Avrupa'nın birçok ülkesinde yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Sevimli Canavarlar ilk kez Türkiye'ye geldi. 3 metre boyunda 25 masal karakterlerinin yaşadığı fantastik park, kasım sonuna kadar Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00 ile 19.00 arasında Polonez City'de ziyaretçilerini bekliyor. Çocuklarını bekleyen ebeveynler için de interaktif eğlenceler var.Sanatsever çocuklar için güzel bir önerim daha var: Wolfie Harikalar Operasında... DenizBank Çocuk Operası 3. sezonunda Wolfie Harikalar Operasında adlı eseri ile çocuklarla, 23 Nisan coşkusuyla Zorlu PSM Platinum Sahne'de buluşacak. Eser, zamanı olmayan bir mekâna düşen yönetmenin, opera eserini hayata geçirme serüvenini konu alıyor. Yönetmenin seçmeler sırasında, Mozart'ın küçüklüğü olan Wolfie'yi görmesiyle macera başlıyor. Carmen, Figaro, Mantua Dükü ve Escamillo gibi en tanınan opera karakterlerinin Harikalar Operasında karşılaşmasıyla birlikte eğlenceli ve karnaval havasında geçen bir hikâye ortaya çıkıyor.Arter 'in çocukları çağdaş sanat ile tanıştırdığı atölyeleri ara tatilde de devam edecek. Arter'in güncel sergilerinden hareketle şekillenen atölyeler, 15 Nisan'da "Yola Çıktı Bilye", 18 Nisan'da Gez, Bak, Çiz, 19 Nisan'da İki Teker Nereye Gider?, 23 Nisan'da ise Maske Yapım Atölyesi başlığıyla gerçekleşecek.9 yaşında tahta geçen bir firavun, Tutankhamun... Onun bulunan eşyaları ise Mısır uygarlığının simgesi haline geldi. Şimdilerde bu eşyaları İstanbul'da görmek mümkün. Tüm dünyada ziyaretçi rekorları kıran ünlü "Tutankhamun Çocuk Kral'ın Hazineleri" sergisi UNIQ Expo İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Çocukların ve her yaştan insanların ilgisini çeken sergi, 1500 metrekarelik büyük bir alanda misafirlerini öğretici ve keyifli bir keşfe çıkarıyor. Arar tatil için efsunlu bir yolculuğa ne dersiniz!15-23 Nisan tarihleri arasında merkezlerinden LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul ve SEA LIFE İstanbul'da çocuklar için harika etkinlikler var. Legoland'de verilen görevleri tamamlayanlar sürpriz hediyeler kazanacak. Dört görevi de başarı ile tamamlayan ise şehrin şampiyon rozetini alacak. 23 Nisan panayırında ise eğlencenin dozu daha da artacak. Çocuklar Şampiyonlar Şehri'nin 23 Nisan panayırı için renkli arabalarını tasarlayarak sergileyecek. Denizkızları su altında Türk Bayrağı açacak. Çocuklar boyama atölyesi ve yüz boyama etkinlikleri sayesinde renklerle dolu keyifli anlar yaşayacak.Sihirbazlığa meraklı çocuklar için heyecan uyandıracak bir haber vereyim. Dünyaca ünlü Türk sihirbazı Zati Sungur, Sihirbaz Mandrake, Mr. Magic, Türkiye'nin ilk ve tek kadın sihirbazı Lady İlkay ve Abrakadabra'nın gösterilerinde kullandığı eşyaların yer aldığı Türkiye'nin ilk Sihir Müzesi, Polat Piyaleşapa Çarşı'da açıldı. Birbirinden eğlenceli sihirbazlık gösterileri ve atölyeler de sömestr tatilinde müzede çocukları bekliyor. Müzede, şapkalar, asalar, kartlar, kız kesme numarasında kullanılan kutular, kostümler gibi illüzyon sanat tarihine dair önemli eşyalar yer alıyor. Eşyaların yanı sıra sihirbazların hayatını anlatan, birçok fotoğraf, video ve belge de sergileniyor.Renkli kostümleri, hayranlık uyandıran akrobatik dans şovları ile sahnelendiği ülkelerde ayakta alkışlanan Afro Africa Circus, 20 – 23 Nisan tarihlerinde Metropol İstanbul'da sahne alacak. Müzik ve dansın birlikteliğinden ortaya çıkan enerjiyi, kusursuz bir şekilde sahneye taşıyan grup, gösteri esnasında izleyenleri de içine alıyor. Üstelik ücretsiz olarak ziyaretçilere açık olacak.