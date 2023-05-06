7/24 şehirde yaşam

Polisiye türünün kara mizahla harmanlandığı Bestenigâr Yokuşu 11 Mayıs'ta, sıradanlıkla kahramanlık arasındaki silik çizgide yürüyen genç bir adamın hikayesini anlatan Lazarus 12 Mayıs'ta, farklı zamanlarda yaşayan bir kadın ve bir erkeğin hayatlarını değiştiren karşılaşmasını alaturka bir bilimkurgu tadında anlatan ödüllü Einstein Kumpanyası ise 13 Mayıs'ta Think House'ta seyirciyle buluşacak.Türkçe rap müziğine yeni bir soluk getiren Lil Zey, son dönem rap müziğin dikkat çeken isimlerinden prodüktör ve söz yazarı Khontkar ve Türk rockpunk grubu Second'ın sahne alacağı etkinlik, 12 Mayıs günü KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek.2016 yılında çıkardığı ve klasikleşmiş şarkısı Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi? rock düetiyle dinleyenlerin beğenisini kazanan arabesk fantezi müziğin usta ismi Ümit Besen ve Türk rock müziğinin sevilen kadın vokallerinden Pamela, Moda Kayıkhane sahnesinde bir kez daha buluşuyor. 1980 yılında Şikâyetim Var albümüyle müzik tarihine damgasını vuran ve altın plak sahibi Ümit Besen, 32 albüm sığdırdığı kariyerinde bir fenomen haline geldi. 2004 yılında çıkardığı Şehir Rehberi albümüyle dikkatleri üzerine çeken Pamela ise İstanbul şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahneye taşıdığı Uçmak 'Hezarfen Ahmet Çelebi' oyunu, 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi AKM Tiyatro Salonunda izleyiciyle buluşuyor. Oyunda Nişapur Camii'nden tatlı havanın, insanı çeken boşluğuna kollarında kapı kanatlarıyla kendini bırakan Cevheri'nin izinden giderek kuşların uçuşlarını inceleyen ve Hezarfen Ahmet Çelebi'nin hikayesi sahneye taşınıyor.İŞ Sanat, 9 Mayıs Salı, saat 20.30'da, İş Kuleleri Salonu'nda İtalya'nın önde gelen topluluklarından biri olan Venedik Barok Orkestrası'nı sahnesinde ağırlayacak. Barok dönemin eserlerini, orijinal dönem enstrümanları ile seslendiren Venedik Barok Orkestrası konserinin solisti çellist Mario Brunello olacak. "Özgür ruh" olarak tanımlanan, neslinin çok yönlü ve aranan sanatçılarından olan Brunello, özgün ve tutkulu stiliyle dikkat çekiyor.SARKIS'IN üretiminde geniş bir zaman dilimini kapsayan Sonsuz adlı kişisel sergisi, sanatçının Arter Koleksiyonu'ndan seçilen yapıtlarını yeni bir mekânsal kurguda birbirleriyle buluşturuyor. Sonsuz, 1980'li yıllara tarihlenen yapıtlardan başlayıp sanatçının 2015 yılında Venedik Bienali Türkiye Pavyonu için gerçekleştirdiği Respiro isimli yerleştirmesinin Arter Koleksiyonu'na bağışladığı neon ve aynalarını da içine alıyor. Sarkis'in sergide yeniden yorumladığı eserlerini, pratiğinde başat rol oynayan ışık, renk ve müzik gibi unsurlarla birleştirerek Sonsuz'u çok sesli bir sahnelemeye dönüştürüyor. Küratörlüğünü Emre Baykal'ın üstlendiği sergi, Arter'in 2. kat galerisinde ziyaret edilebilir