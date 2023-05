Karşınızda yeni stil ikonumuz Sofia

Yeni bir stil ikonumuz var... Son beş yıla damga vuran Hailey Bieber'ın temsil ettiği giyim tarzına inat yepyeni bir giyim tarzı ve tabii ki onu sembolize eden ışıl ışıl bir stil ikonumuz var. Bu ikonumuzun giysileri nasıl mı? Canlı, ışıl ışıl, genç, modern, klasik modaevlerini de benimseyen, zorlamasız, aydınlık... En önemlisi kadının vücut hatlarını aşırı seksilik kartını oynamadan vurgulayan bir giyim tarzı. Kadın formundan memnun ama bunu provokatif bir görüntüden uzak bir şekilde sergileyen bir tarz... Hailey Bieber dendiği zaman aklınıza ne geliyor? Neredeyse çıplaklık sınırında, provokatif ve bu iddialı dişilik kartını oynadığı için neredeyse kendisini cezalandırır derecede oversize ve maskülen eğilimli bir tarz... Siyah makosenler, beyaz çoraplar, iç çamaşırsız aşırı dekolteli elbiseler, kahverengiler, siyahlar, fümeler... Sanki kadınlığın o kendiliğinden ışık saçan doğasına inat üst üste bir tarz. "İdil sen bu Bieber tarzını sevmemişsin" dediğinizden eminim. Doğru sevemedim... Ne renklerini, ne kombinlerini, ne aşırı seksiliğini, ne zorlama maskülenliğini, ne oversize merakını sevmedim. Pandeminin karamsar ruh halinin bir dışa vurumu gibi geldi bana adeta...Neyse konumuz yeni stil ikonumuz Sofia Richie Grainge... Kısa süre önce yaptığı evlilikle soyadına Grainge'i de ekleyen 24 yaşındaki Sofia Richie soyadından da anlayacağınız üzere müzik dünyasının efsanevi kişiliklerinden biri olan Lionel Richie'nin kızı... 14 yaşında Teen Vogue'un kapağında yer alan, bir yıl sonra Select Model Management bünyesinde çalışmaya başladı. İlk podyum deneyimi New York Moda Haftası'nda oldu... Chanel için podyuma çıktı. Richie, kısa süre önce Universal Music Group'un CEO'sunun oğlu Elliot Grainge ile evlendi. "Tamam İdil anlıyoruz kızın eşinin ailesi de multimilyoner müzik yöneticileri... Peki moda konusuna ne zaman geliyoruz?" diye soranlara hemen cevap vereyim tüm bu yaşam detayları nasıl bir stilin popüler olduğunu hepimize gösteriyor aslına bakarsanız. Artık bir dönem bitti aşırı abartılı ve sonradan bulunmuş paranın göklere çıkartıldığı bir dönem bitti moda dünyasında. Yani görgüsüzlük, görmemişlik, logo üzerine logo trendi sona erdi. İngilizcede 'old money' yani 'eski para' yani uzun zamandır paraya sahip olanların moda tercihleri ön plana çıkmaya başladı. Richie'yi farklı kılan paraya ve para harcama kültürüne çok daha uzun zamandır sahip oluşu alına bakarsanız. O yüzden abartısız, dekolteden uzak, iddiasız, feminen ve elegan... "Peki nedir 'old money' tam olarak?" diye soranlara şöyle anlatayım. Karşınızdaki kişiden önce üzerindeki logoları görmezsiniz diyeyim öncelikli olarak. Kısaca bir bakışta hangi markanın olduğunu anlayabileceğiniz büyük logolu ürünler bu kategorinin dışında yer alıyor. Zarif, sade, çabasız fakat bir o kadar belirli bir stilin en kısa anlatımı olduğu da söylenebilir. Modanın tekrarlanabilir yanını yine ve yeniden gözler önüne seren 'old money' estetiği, zamansız ve çabasız şıklığın sembolü.