Çocukları aşırı sıcaktan korumanın yolları

Yaz mevsiminin ortasına gelirken sıcaklıklar da artmaya başladı. Öyle ki, aşırı sıcak ve nemden dolayı acil servislere başvuru sayıları da çoğaldı. Özellikle çocuklar bu durumdan çok etkileniyor. Biz de Avrupa Şafak Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Delibaş ile konuştuk. Sıcak ve nemden çocuklarımızı nasıl koruyabileceğimizi, hangi belirtilerin tehlikeli olabileceğini öğrendik.- Sıcak havalarda çocuklarda çeşitli sağlık sorunları ve vakalar ortaya çıkabilir. İşte bazı olası etkiler:Sıcak havalarda çocuklar aşırı terler ve vücutlarında daha fazla su kaybederler. Yeterli sıvı alımı olmadığında dehidrasyon riski artar. Dehidrasyon, halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı ve bayılma gibi belirtilere neden olabilir.Çok sıcak havalarda çocuklar aşırı ısıya maruz kalabilir ve vücutları ısınabilir. Isı çarpması, hızlı nabız, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, kusma, bayılma ve hatta bilinç kaybı gibi ciddi belirtilerle kendini gösterebilir. Acil tıbbi müdahale gerektirebilir.Güneş ışınlarına maruz kalmak, çocuklarda cilt yanıklarına yol açabilir. Uzun süreli güneşe maruz kalmak cilt kanseri riskini artırabilir.Bu nedenle, güneş koruyucu kremler kullanmak ve çocukları güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda tutmak önemlidir.Sıcak havalarda hava kirliliği artabilir ve çocuklarda solunum sorunlarına yol açabilir. Astım ve diğer solunum yolu rahatsızlıkları olan çocuklar özellikle risk altındadır.Sıcak havalarda çocuklarda yüksek ateş vakaları daha sık görülebilir. Bunun nedeni, vücut sıcaklığının dengelenmesinde zorluk yaşanması olabilir. Yüksek ateş durumunda çocuğunuzun bir doktora görünmesi önemlidir. Bu nedenlerle, sıcak havalarda çocukların dışarıda uzun süre kalmalarından kaçınılmalı, uygun önlemler alınmalı ve sıvı alımına dikkat edilmelidir. Eğer çocuğunuzda sıcak hava ile ilgili ciddi bir sağlık sorunu olduğundan şüpheleniyorsanız, hemen bir sağlık uzmanına başvurmanız önemlidir.- Çocukları sıcaktan ve sıcak havalardan korumak için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:Çocuklar sıcak havalarda daha fazla terler ve vücutlarındaki sıvı kaybı artar. Bu nedenle, düzenli aralıklarla su veya diğer sağlıklı içeceklerle çocuğunuzun sıvı alımını destekleyin. Özellikle açık renkte ve hafif giysiler giymelerini sağlayarak terlemeyi azaltabilirsiniz.Özellikle sıcak hava saatlerinde(genellikle öğleden sonra 11:00 ile 16:00arası), çocuğunuzun güneşin altında çokfazla zaman geçirmesini önleyin. Gölgelive serin yerlerde kalmasını sağlayarak vücutsıcaklığının kontrol altında tutulmasınayardımcı olabilirsiniz.Çocuklarınıza hafif ve gevşek kıyafetler giydirmek, hava dolaşımını artırarak rahatlamalarını sağlar. Ayrıca, açık renkteki kıyafetler güneş ışınlarını yansıtarak daha serin kalmalarını sağlayabilir.Çocuklarınızı güneşin zararlı etkilerinden korumak için güneş koruyucu kremler kullanın. En az 30 faktörlü bir güneş koruyucu tercih edin ve açık alanlarda bulundukları sürece düzenli olarak tekrar uygulayın. Ayrıca, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü takmalarını sağlayarak yüz ve gözleri koruyabilirsiniz.Araç içinde veya kapalı bir alandaçocukları terk etmek, aşırı ısıya maruz kalmalarınaneden olabilir. Özellikle sıcak havalardaçocukları asla araçta yalnız bırakmayın.Sıcak havalarda çocuklarınızı serinletmek için su oyunları ve serinletici aktiviteler düzenleyin. Havuzda yüzme, su fışkırtan oyunlar, su tabancaları gibi etkinlikler çocuklarınızın keyifli vakit geçirmesini sağlayacak ve onları serinletecektir.Evdeveya arabada,mümkünse iklimlendirmesisteminikullanarak ortamıserin tutun. Eğeriklimlendirme yoksa,vantilatörler kullanarakhava sirkülasyonunu sağlamayaçalışın.- Çocuklarda isilik ve pişik vakalarını engellemek için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:Bebeğinizin cildini temiz ve kuru tutmaya özen gösterin. Bezi düzenli aralıklarla değiştirin ve bebek bezi bölgesini her bez değişiminde temizleyin.Bezi değiştirirken yumuşak bir bebe bezi veya ıslak mendil kullanarak cildini nazikçe temizleyin.Bebek bezinin hava almasını sağlamak için zaman zaman bezsiz dönemler oluşturun. Bebeğinizi bir süre havlu veya çarşaf üzerinde serbest bırakın.Bu, cildin hava almasına ve nemin azalmasına yardımcı olur.Bebek bezinin doğru boyutta ve doğru şekilde takıldığından emin olun. Sıkı veya yanlış takılmış bir bez cildin hava almasını engelleyebilir ve pişik riskini artırabilir. Bez değişimi sıklığını artırarak cildin kuru kalmasını sağlayın.Bebek bezini düzenli olarak değiştirmek önemlidir.İdrar ve dışkı teması süresini en aza indirmek için bezi ıslak olduğunda veya kirlendiğinde hemen değiştirin.Böylece cildin nemli kalma süresi azalır ve pişik riski azalır.Bez bölgesini nemlendirmek ve korumak için bez değişimlerinde bir bebek pişik kremi veya nemlendirici kullanabilirsiniz.Bu, cildin tahriş olmasını ve pişik oluşumunu önlemeye yardımcı olur.Bebek bez değişiminden sonra bebeğin cildini nazikçe kurulayın.Özellikle kıvrım bölgelerine, kasık ve bacak aralarına dikkat edin. Islak cilt, pişik oluşumunu kolaylaştırabilir, bu nedenle cildin tamamen kuru olduğundan emin olun.Bebek bezleri, ıslak mendiller ve bebek kremleri gibi ürünleri seçerken hipoalerjenik ve cildi tahriş etmeyen ürünleri tercih edin. Parfüm, alkol veya diğer tahriş edici maddeler içermeyen ürünler kullanmak daha iyidir.Bebeğinizin rahat etmesini sağlamak için hafif ve pamuklu kıyafetler tercih edin.