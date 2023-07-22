7/24 şehirde yaşam

Kimseye Etmem Şikâyet şarkısının yazarı Şair İhsan Raif'in büyüdüğü ev olarak bilinen Nişantaşı'ndaki tarihi Taş Konak, geçmiş yıllardan beri sanatçıların buluşma mekânı olma özelliğini sürdürüyor. Kalyon Vakfı tarafından "Geçmişe vefa geleceğe değer" misyonu ile 2019 yılında restore edilen tarihi yapı 2020 itibariyle Kalyon Kültür faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun özel ilgisi ve uğraşlarıyla hayata geçen sergileri en başından beri takip ediyorum.Her defasında farklı disiplinlerdeki yeni sanatçılarla tanışma imkânı buluyorum. Kalyon Kültür'ün geçtiğimiz hafta içinde açılan 'Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler' isimli yeni sergisinde de öyle oldu. Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora'nın küratörlüğünde gerçekleşen; göç, doğal afet ve iklim sorunlarına odaklanan sergi İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğiyle hayata geçti. Selin Bozkurt'un kurucusu olduğu dernek, 2016'dan beri genç sanatçıların sanat piyasasında görünürlüklerine katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu sergide de 23 sanatçının 47 eseri yer alıyor. O genç sanatçılardan biri Nida Erdoğan... Küçükken kafasına kuşların çarpması sebebiyle travma yaşayan Erdoğan, bu travmasını da ölü kuş resimleri yaparak atlatmış. Bir nevi korkularının üstüne gitmiş. Ortaya da çok başarılı işler çıkmış. Sanatın iyileştirici gücüne güzel bir örnek olan Erdoğan gibi, kişiye farklı bakış açıları kazandıran genç sanatçıların eserlerini 2 Eylül'e kadar ücretsiz olarak görebilirsiniz.Yazın gelmesiyle birlikte sezonun en sevilen oyunları tatil beldelerinde turne yapmaya çoktan başladı. Örneğin sezon boyunca gitmedik bölge bırakmayan Tiyatro Kare ekibi, bu kez Ege kıyılarını dolaşıyor. 11 yıl sonra sahneye dönen ve ayakta alkışlanan performansıyla 7 ödül kazanan Nevra Serezli'nin başrolünde yer aldığı Ağaçlar Ayakta Ölür adlı oyun Balıkesir turnesinde. Dün akşam Ayvalık'ta sahnelenen oyun yarın akşam da Güre de seyirciyle buluşacak.20. yaşını kutlayan Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Piyanist Gülsin Onay ve Athenaeum String Quartet'in Gümüşlük'teki Antik Taş Ocağı'nda verdikleri konserle dün akşam başladı. Festivalde Romanya'dan, Mali'ye; Güney Kore'den Polonya'ya on farklı ülkeden müzisyen, grup ve orkestra, yirmi bir konserle izleyici karşısına çıkacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen festival 28 Ağustos'a kadar devam edecek.Geçtiğimiz yıldan bu yana, antik kentlerin tarihimize tuttuğu ışığın izinde izleyicileriyle buluşan İş Sanat Antik Sahne, "Ben Anadolu" oyununu bu kez Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti'nde sahneleyecek. Ayça Bingöl'ün başarılı performansıyla hayat bulan oyun, geçtiğimiz hafta Nysa Antik Kenti'nde 2 bin kişi tarafından izlenmişti.Geçtiğimiz yıl 1 milyon 140 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan İstanbul Festivali, bu yıl da 17 günde 36 sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak. Dün akşam Yıldız Tilbe konseriyle başlayan festival yine yıldız isimleri ağırlayacak. Festivalde 24'ünde Hande Yener ve Serdar Ortaç, 26'sında Hadise, 28'inde Ajda Pekkan, 29 Temmuz'da İzel-Çelik- Ercan ve 1 Ağustos'ta da Edis sahneye çıkacak.Yeni açılan binasıyla İstanbul'un marka değerini yükselten İstanbul Modern, yeni sergileriyle dikkat çekiyor. İstanbul Modern'in yeni müze binasının açılış sergilerinden biri olan Hep Buradayız 11 kadın sanatçının yapıtlarını sanatseverlerle buluşturuyor. Türkiye'deki kadın sanatçıların üretimlerini desteklemek, bilinirliğini arttırmak amacıyla 2016 yılında kurulan İstanbul Modern Kadın Sanatçılar Fonu aracılığıyla müze koleksiyonuna dahil edilen yapıtlar, sanatseverleri bekliyor.