Çamur efsanesi geri döndü

Çamur kurulduğu günden bugüne verdiği sayısız konser sayesinde müzik tutkunlarının kalbini kazanarak müzik dünyasında kendine özel bir yer edindi. Kendilerine has müzikal tarzları ve cesur yaklaşımlarıyla dikkat çeken grup, dinleyicilerini her zaman şaşırtan ve etkileyen çalışmalara imza attı. 'Anlat' da Çamur'un müzikal tecrübesini yansıtan önemli bir adım.Grup elemanları şöyle diyor: "Müzik yolculuğumuz boyunca edindiğimiz tecrübeleri bu yeni şarkıya yansıtmaya çalıştık. Kendi yaratıcılığımızı ön plana çıkarak dinleyicilerimize daha önce duymadıkları bir deneyimi yaşatmak istedik. Umarız bu şarkı, tıpkı bize olduğu gibi dinleyicilerimize de heyecan verici bir müzikal deneyim yaşatır." Çamur 1996'da Murat Ak ve Çağatay Kadı tarafından kuruldu. Kocaeli'nde uzun yıllar birlikte müzik yapan ikili "Kadıköy Müzik" ile anlaşarak İstanbul'a taşınmaya karar verdi. 2004 yılında 9. Roxy Müzik Günleri'ne katılan ve yarışmada ikinci olan grup, ilk albümü yayınlayana kadar sayısız konser verdi. "Barışa Rock" 2004 ve 2005'te akılda kalıcı performanslar sergileyen grup, ilk albümü 'Bu Aşkın Izdırabını' yayınlanmadan hatırı sayılır bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. Albüm 2006 yılının Ocak ayında "Kadıköy Müzik" etiketiyle yayınlandı. Albümün yayınlanmasının ardından performanslarına devam eden Çamur, grup üyelerinin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle birkaç yıl sonra dağılmak zorunda kaldı. Ancak 'Bu Aşkın Izdırabını' müzikseverlerde ilginç bir etki yapmış ve Çamur müzik tarihindeki kült gruplar arasında yerini almıştı.2016 yılında yeniden bir araya gelen grup, geri dönüşünü bir 45'lik çıkararak duyurdu. Çamur, A yüzünde 'Ayrılamıyoruz Meliha'yla, B yüzünde ise 'Ömrüm' adlı şarkılardan oluşan bu 45'lik plak ile hem müzikseverlerin dijitalleşen müzik dinleme alışkanlıklarına gönderme yaptı hem de ortalarda olmadıkları zamanların kısa bir özetini geçti. Bu sağlam geri dönüşün ardından hemen albüm çalışmalarına başlayan grup, 2018 Nisanı'nda "Bünye Meselesi" adını verdikleri 10 yeni şarkıdan oluşan ikinci stüdyo albümünü Arpej Müzik etiketiyle yayınladı. Yeni albümüyle eskinin tadını koruyup içine yenilikler de koymayı başaran Çamur, 2020 yılında çeşitli proje albümlerde yer alarak, Murathan Mungan, Mazlum Çimen ve Moğollar gibi ustalara saygı duruşunda bulundu.Milyonların, "Rock'ın sesi" olarak tanıdığı Rock and Roll Hall of Fame üyesi ve Deep Purple'ın eski basçısı ve solisti Glenn Hughes, "Glenn Hughes performs Deep Purple Classics Live" projesiyle Deep Purple efsanesini günümüze taşıyor! Glenn Hughes, zamanının geçmişine, müzikal mirasına ve en önemlisi de, rock and roll'un en beğenilen, etkili ve başarılı rock gruplarından birine övgü niteliğinde yepyeni bir proje ile karşımızda! Efsane sanatçı, 7 Ekim Cumartesi gecesi İstanbul'da Maximum Uniq Açıkhava'da konser vermek üzere Epifoni organizasyonuyla ülkemize geliyor. Bu muhteşem performanstan önce ülkemizin en popüler rock gruplarından Pentagram akustik seti ile sahne alacak. Pentagram'dan önce ise sahneyi ısıtmak üzere ise Dj Nikki Wild setinin başında olacak. Glenn Hughes'a sahnede; Soren Andersen (gitar), Ash Sheehan (davul) ve Bob Fridzema (keyboard) eşlik edecek. Ekip bu sene Deep Purple'ın efsane albümü 'Burn'un 50. yılı şerefine bu albümden de şarkılar çalacak.ManuChao 10 yıllık bir aradan sonra İstanbul'da. Kalamış Yaz Festivali'nde 29 Ağustos Salı gecesi sahne almaya hazırlanan yıldızın hayranları da ünlü ismi tekrar sahnede görmek için gün sayıyorlar. 80'li yıllardan 90'lara uzanan kısa sayılabilecek bir dönemde müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran efsanevi Mano Negra'nın kurucusu ve beyni olan Chao grubun 1994 yılında dağılmasıyla yoluna tek başına devam etti. 1999'da yayınladığı ilk solo albümü Clandestino ile dünya çapında haklı bir şöhret edinen Manu Chao o gün bugündür yayınladığı albümlerle, farklı sanatçılarla yaptığı onlarca projeyle en önemlisi de sermaye karşıtı duruşuyla uluslararası müzik camiasının en önemli figürlerinden biri olageldi. Uzun süre yaşadığı Paris ve Barcelona şehirlerinin müzikal atmosferinden beslenen Manu Chao'nun şarkılarında punk rock, folk, flamenko, ska, salsa, Fransız Chanson, hip hop, raï, rockabilly, reggae ve Afrika ritimlerinin eskilerin nevi şahsına münhasır dedikleri özgünlükte ustaca birleştirildiğini gözlemlemek mümkün. Son yıllarda giderek daha az albüm yayınlayan, konser tekliflerinin çoğunu nazikçe geri çeviren Manu Chao özel bir muhabbet beslediği İstanbul'daki hayranlarının karşısına Kalamış Yaz Festivali'nde çıkmaya hazırlanırken, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmayı vaat ediyor.