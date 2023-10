7/24 şehirde yaşam

Polisiye'nin kraliçesi olarak anılan Agatha Christie'nin 1933 yılında İstanbul Pera Palas'ta kaleme aldığı ve o yıldan günümüze kadar onlarca dile çevrilen, sinema filmi uyarlamaları yapılan kült eseri 'Doğu Ekspresinde Cinayet' bu sezon ilk kez Türkiye'de Tiyatro Ak'la Kara tarafından sahneleniyor. Yönetmen koltuğunu Savaş Özdural'la paylaşan Atilla Şendil, dünyaca ünlü dedektifi Hercule Poirot karakterine hayat veriyor.Poirot'un trende işlenen cinayeti aydınlatmaya çalışacağı oyun, aynı zamanda kar efekti, tren sisi ve hem tren önü hem de vagon içindeki pencerelerden verilecek olan sinematik görüntülerle seyircilere farklı bir atmosfer sunacak. Kadrosunda Nazan Diper, Özdemir Çiftçioğlu, Pelin Turancı, Oya İnci, Ebru Karanfilci, Can Esendal, gibi isimlerin yer aldığı oyun 18 Ekim'de Tiyatro Ak'la Kara'da 20 Ekim'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde perde açacak.Kendine özgü vokalini İspanyol gitarının büyüleyici tınılarıyla birleştiren, 'Pequeño Fado', 'Ay Amor', 'Oh Amores' gibi kült şarkılarıyla İspanyol pop müzik dünyasının en önemli isimlerinden biri haline gelen Monica Molina yeniden ülkemize geliyor. Ünlü sanatçı 20 Ekim akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.Portekiz'in geleneksel mirası Fado'nun uluslararası yükselişinde isyankar ve kendine has tavrıyla büyük rol oynayan dünyaca ünlü şarkıcı Dulce Pontes 15 Ekim'de CSO Ada Ankara Ana Salon'da Ankara'da ilk kez müzikseverlerle buluşacak.ENKA Sanat, Cumhuriyet'in 100. yılını bir dizi özel etkinlikle kutlayacak. 18 Ekim'de dünyaca ünlü piyanist Ayşe Deniz Gökçin, 'Çökertme', 'Katibim', 'Uzun İnce Bir Yoldayım' gibi türkülerin düzenlemeleri ile Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladığı besteyi seslendirecek. 20 Ekim'de piyanist, besteci Burçin Büke ile opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, 100. yıla özel besteleri '100. Yıl Valsi' isimli eser ile Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları müzikseverlerle buluşturacak.Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın arkadaşı olma şerefini kazanmış, Cumhuriyet döneminin önde gelen empresyonist sanatçılarından İbrahim Çallı anısına 'Cumhuriyet Sergisi', kapılarını açtı. İyilik İçin Sanat Derneği, tarafından genç sanatçıları İbrahim Çallı'nın mirası etrafında bir araya getiren Kuzubağ Sanat Galerisi'ndeki sergiye Çallı'nın torunu Yaşar Çallı ile eşi Çiğdem Çallı katıldı. 20 genç sanatçının 21 adet eserinin yanı sıra İbrahim Çallı'nın beş ve Yaşar Çallı'nın üç eserinin görüleceği sergi 30 Mart'a kadar sürecek.