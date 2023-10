Yer gök kırmızı

Yarın yani 29 Ekim'de, ülkece Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. Bu öyle bir coşkulu kutlama ki Türk perakende sektörü bu özel yaş gününe özel arka arkaya koleksiyonlar çıkardı piyasaya. Tabii ki markaların koleksiyonları birbirinden farklı olsa da bayrağımızın rengi kırmızı, koleksiyonların ana rengi oldu doğal olarak... Kırmızı renk bizim için bu kadar özel bir anlam ifade ederken, bir yandan da bu yıl tüm moda dünyasında uzun zamandır hiç olmadığı kadar popüler. 29 Ekim'de hepimiz bayrağımızın rengine bürünelim diye adeta tüm moda dünyası anlaşma yapmışa benziyor... Peki ne oldu da kırmızı renk tüm dünyada bir anda en popüler, en havalı renk oldu? Sessiz lüks kavramı hayatımıza hızlı bir şekilde girdi hatırlarsanız geçtiğimiz yıl. Ancak tüm o nötral tonlar, durağan ve yalın görüntü bu tarzda giyinenleri çok da mutlu etmedi. Pembe renk zaten Barbie filminin vizyona girmesiyle birlikte sonsuza kadar gündemimize bir daha kullanılmayacak kadar çok kullanıldı her yerde. Hepimiz pembenin her tonunu görmekten çok ama çok yorulduk. Peki pembeden yorgun düşmüş, sessiz lüksün sıkıcı renklerinde aradığını bulamamış bizlerin imdadına ne koştu? Tabii ki yaz boyunca Akdeniz esintileri içeren Domates Kız-Tomato Girl Summer trendi... Kırmızı yazın hayatımıza uzun bir aradan sonra bomba gibi bir giriş yaptı. Ve kırmızı renk bu kış sezonun en havalı, en iddialı ve doğal olarak en cazibeli rengi. Güçlü, cesur ve canlı bir renk olan kırmızıyı şimdiden pek çok ünlü ismin üzerinde de gördük. Hailey Bieber, Selena Gomez, Cara Delvingne, Gigi Hadid, İngiltere Prensesi Catherine çoktan bu renkle arka arkaya kombinler yaptılar. Bir yandan da 29 Ekim'de bizlere güzel kırmızılı kombinler yapmanın da öğreticisi oldular...Prada, Bottega Veneta, Valentino gibi dev modaevleri koleksiyonlarında baştan ayağa kırmızı rengi içeren look'lar koyunca da doğal olarak kırmızı bu kışın en popüler rengi oldu. Ayrıca Kopenhag Moda Haftası'nda Ganni, pullu elbiselere, Saks Potts süet özel kesim parçalara ve Baum und Pferdgarten, koleksiyonlarında canlı kırmızı parçalara yer verdi. New York Moda Haftası'nda da moda tasarımcılarının koleksiyonlarından kırmızının sadece bu yılı değil, gelecek yılı da domine edeceği kesinleşmiş oldu. Tory Burch ve Ferragamo gibi markalar iddiasız ama şık kırmızı kombinleriyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Valentino'da, Alexander McQueen'de, Prabal Gurung'da da ağırlıklı olarak güçlü bir şekilde kırmızı rengi gördük bu sezonda. Yıllardır kırmızı rengi, kendi markasının DNA'sında bulunduran ünlü Fransız ayakkabı tasarımcısı Christian Louboutin kırmızı renkle yolunun kesişmesini şu sözlerle anlatıyor: "Kırmızı tabanı, Andy Warhol'un 1964 Çiçek serisinden esinlenen Pensées isimli ayakkabıya borçluyum. Eskizleri her zamanki gibi renkli çizmiştim. Ancak yeterince etkili bir görüntüsü yoktu. Bunun nedeniyse siyah tabanlardı. Asistanım ben eskizlere bakarken tırnaklarına oje sürüyordu. Bir anda kırmızı ojesini kapıp ayakkabıların tabanını boyadım. Yürüyüp giden bir kadının arkasından dönüp baktığınızda ne görürsünüz? Çizgileri, salınımı ve ayakkabısının tabanları. Başka hiçbir renk yanına yaklaşamıyor kırmızının. Tutku, mutluluk ve talihin evrensel simgesi, enerjinin ve sevginin rengi o."Eminim içinizden, "Tamam biz de seviyoruz kırmızıyı. Ancak kırmızı rengi doğru kombinlemek çok da kolay değildir. Ne yapmak lazım bu rengi, nasıl kombinlemek lazım?" diye soruyorsunuzdur. Bu sene bir kere moda adına oldukça kuralları yıkan bir kırmızı renk kullanımı mevcut... Dediğimiz gibi baştan ayağa kırmızı renkte kombin giymek çok ama çok popüler. Kırmızı renk ayakkabı ya da çizmenizi, kırmızı elbise, kırmızı çanta ve kırmızı bir ceketle kombinleyebilirsiniz. Ve bu sene kimse size aşırı olduğunuzu söylemez. Kırmızı tam olarak bu boyutta popüler. Ancak kırmızı esasen; sarı, beyaz, yeşil, mavi ve siyah renkleri ile kombinlenir. En sade haliyle de jean, beyaz bir tişört ve kırmızı tüvit ceketle şık görünmemek de imkansızdır...Kırmızıyı seviyor ama kıyafetlerinizde kullanmaya çekiniyorsanız küçük detaylarda yer verebilirsiniz. Gri bir elbisenize kırmızı kemer ekleyerek şıklığınızı bir tık yukarı çıkartabilirsiniz. Kot pantolon, beyaz tişört ve spor ayakkabı kombininizde kırmızı küçük bir fular ya da saat kullanarak günlük şıklığınızla göz kamaştırabilirsiniz. Kırmızıyı daha iddialı bir detay olarak kullanmak istediğiniz zamanlarda siyah kombinlerinize kırmızı parçalar ekleyebilirsiniz. Siyah triko elbisenizin yanında küçük kırmızı kutu çanta veya kırmızı topuklu ayakkabı tercih edebilirsiniz.Kırmızıyı, leopar desenlerle, lamelerle de rahatlıkla bir arada kullanabilirsiniz. Kırmızı bir gömlek, siyah bir pantolon nude ayakkabı-çanta üçlüsü ile her zaman hoş duracağınız da kesindir. Kırmızı bir tişört, jean bir gömlekle ve beyaz pantolonla son derece havalı ve iyi durur. Kırmızı elbisenizi zümrüt yeşili ayakkabı ve clutch ile son derece hoş bir şekilde bir arada kullanabilirsiniz. Sarı bir elbiseyi ya da ceket-etek takımı kırmızı ayakkabı ve çantayla rahatlıkla tamamlayabilirsiniz... Kırmızılı kıyafetinizi özellikle incecik gold ya da lame ayakkabılarla tamamlarsanız emin olun ortaya son derece iddialı ancak sofistike bir görüntü çıkacaktır. "Kırmızı renk ne dersen de zor bir renk. Herkese yakışır mı ki?"... Kırmızı aslına bakarsanız cilt alt tonu sıcak olanlara yani cilt rengi içinde sarı pigmentler yoğun bir şekilde olanlara daha çok yakışır. Ancak kırmızının da farklı tonları olduğu unutulmamalı... Yani tekstil dünyasının soğuk ten rengi olanlar için hazırlanmış olduğu kırmızı tonlardaki kumaşlardan yapılan her şeyi sizler de rahatlıkla giyebilirsiniz.Kırmızı renkle kombin yaparken dikkat etmeniz gereken bazı küçük detaylar var. Öncelikle kırmızı baskın bir renktir. Yani dahil olduğu her kombinde varlığını belli eder. Bu yüzden kombininizde kırmızıyı ne şekilde kullanacağınıza karar vermeniz gerekir. Kombininizde ana öğe olarak kırmızı mı kullanacaksınız yoksa kırmızı aksesuvar olarak mı yer alacak? Kırmızının bulunduğu kombinler daha hareketli ve dikkat çekici olur. Kırmızının tek bir tonunu seçin ve tüm parçalarınızı aynı tonda kullanın. Kırmızı ile ton sür ton kombin oluşturacağınız zaman kırmızdan pembeye doğru bir akış tercih etmenizi öneririz. Aksi taktirde boğucu bir kombin olabilir.Aşkın, tutkunun ve cazibenin rengi kırmızı ile masumiyetin, çocuksuluğun ve enerjinin rengi pembeyi birlikte kullanmayı deneyin. Böylece kırmızının feminen baskınlığını pembenin masumiyeti ile yumuşatabilirsiniz. Birbirine zıt duygular uyandıran iki rengi birlikte harmanlayarak masum şıklığınızı öne çıkartacak kombinlere imza atabilirsiniz. Genellikle ton sür ton kombinlerde sıkça karşımıza çıkan kırmızı-pembe uyumunu hem günlük hem de ofis şıklığınız için kullanabilirsiniz.