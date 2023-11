7/24 şehirde yaşam

Genel Sanat Yönetmenliğini Süha Uygur'un üstlendiği Uygur Sanat'ın yeni oyunu Tatlı Kaçık oyunu bugün Fişekhane'de perdelerini açıyor. Naşit Özcan'ın yönettiği iki perdelik komedi oyununda Ayşe Kökçü başrolde yer alıyor. Kökçü şehir tiyatrolarından sonra özel tiyatroda da yine aynı oyunda aynı rolde izleyici karşısına çıkacak. Sidal Damar, Giray Ayla, Murat Akçay, Murat İlgar ve Uğur Ercan'ın da kadrosunda yer aldığı oyun, çöp toplayarak yaşayan Opal adlı kadının, evine gelen üç üçkağıtçıyla değişen hayatını konu alıyor.Enstrümantalistlerin kötü çocuğu ve kısaca HAUSER olarak bilinen 2Cellos'un kurucu üyesi, merakla beklenen dünya çapındaki ilk solo turnesi "Rebel with a Cello" kapsamında İstanbul'da sahne alıyor. Klasik müzik tutkusunu dinamizmi ile şekillendiren, sosyal medya platformlarında milyarlarca dinlenme ve video görüntülemesi olan Hırvat çellist, Epifoni organizasyonuyla bu akşam Ülker Arena'da hayranlarıyla buluşacak.Geleneksel ile modern kompozisyonları ustaca harmanlayarak kendi benzersiz müzik tarzını oluşturan Dhafer Youssef, 21 Kasım'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde Streets of Minarets adlı yeni albümünün tanıtım turnesi kapsamında sahne alacak.Melek Zeynep Bulut'un performatif, deneysel bir mekân kurgusu olan, uluslararası ödüllü Açık Yapıt eseri; Türkiye'de ilk kez Atatürk Kültür Merkezi'nde sergileniyor. Yarına dek ziyaret edilebilecek Açık Yapıt Haziran 2023'te Londra Bienali'nde tarihi Somerset House'un avlusunda sergilenmesinin ardından 47 ülke ve 22 üniversite arasından seçilerek "Public Award"ı kazanmıştı.1880-1885 arasında eski Mısır Hıdivi İsmail Paşa tarafından av köşkü olarak yaptırılan, Sultan Abdülhamid tarafından Şehzade Abdülmecid Efendi'ye tahsis edilen Nakkaştepe'deki tarihi Abdülmecid Efendi Köşkü, önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sadberk Hanım Müzesi tarafından düzenlediği Mâzîden Âtîye Zarâfet, Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Döneminden Cumhuriyet'in İlk Yıllarına Kadın Kıyâfetleri sergisi ziyaretçilerini, daha kapıdan girer girmez tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Küratörlüğünü Sadberk Hanım Müzesi Müdürü Hülya Bilgi ile Sanat Tarihi Uzmanı Dr. Şebnem Eryavuz ve Bahattin Öztuncay'ın üstlendiği, tasarımını Dr. Umut Durmuş'un gerçekleştirdiği sergide cumhuriyetimizin 100. yılı olması sebebiyle 100 eser var. İlk etapta sizi 1800'lü yılların sonunda toplumun seçkin kesiminden kadınlara ait, pek çoğu terzi ve mağaza etiketi taşıyan gelinlikler karşılıyor. Sergilenen gelinlikler arasında Abdülmecid Efendi'nin eşi Şehsuvar Baş Kadınefendiye ait 1896 tarihli gelinlik dikkat çekiyor. Giriş katın diğer bölümlerinde özel günlerde ve davetlerde giyilen elbiseler, sokak kıyafetleri, binici kıyafetleri, çanta, ayakkabı ve şemsiye gibi aksesuarlar sergileniyor. Mekânın ruhuyla bütünleşen eserler çok özenle seçilmiş. Eserler zarar görmesin diye titizlikle çalışılmış. Isı ve ışıklar ona göre ayarlanmış.Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı yokluklar ve mütareke dönemi boyunca İstanbul'un işgal edilmesinin etkisiyle şehirli kadın kıyafetlerinin geçirdiği dönüşüm gözler önüne seriliyor. Üst katta sergilenen Cumhuriyet'in başkenti Ankara'da resmi davetlerde, balolarda giyilen kıyafetlerle bu dönüşüm iyice belirginleşiyor. Cumhuriyetin aydınlık yüzü, çağdaş ve özgür Türk kadının kıyafetlerine de sirayet ediyor. Cumhuriyet'in ilanıyla İstanbul'da saraydan başlayarak büyük kentlere yayılan yeni modanın hız kazandığı sergilenen kostümlerle açıkça görülüyor. Cumhuriyet'in ilk on yılının kıyafetleri arasında Türk kadınının toplumdaki gerçek yerini bulmasına öncülük eden Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın, manevi kızı Afet İnan'ın ve İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü'nün göz alıcı kıyafetleri göz alıyor. Sarayda yetişen dönemin kadın bestekârları arasında yer alan Leyla Saz'a ait bölüm de dikkat çekiyor. Sergide Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e özel saygı duruşu niteliğinde bir bölümde yer alıyor. Bu bölümde Ata'nın korunan giysileri ve özel eşyaları sergileniyor. Sergi 19 Mayıs 2024'e kadar gezilebilir.