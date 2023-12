Anne babalara sosyal medya eğitimi şart

2016 yılında hayatımıza bir video paylaşım uygulaması olarak giren TikTok, kullanıcılara eğlence vaat ediyordu. Ancak kullanıcılar eğlencenin dozunu öyle kaçırdılar ki, birçok ülke bu uygulamayı yasaklamak durumunda kaldı. Sadece eğlence değil; güvenlik, mahremiyet, toplum yapısını bozma gibi durumlarda ortaya çıkınca özgürlüğün merkezi olarak tanımlanan Avrupa'daki birçok ülke bile TikTok'u yasakladı. Türkiye'de geldiğimiz nokta da farklı değil. TikTok'ta yayınlanan ahlaksız videolar, mahremiyetin olmadığı içerikler, kumar görüntüleri, ölüme kadar götüren meydan okuma yarışmaları ve dahası... Üstelik tüm bu görüntülere çocuklar da maruz kalıyor. Çocuklarının yanında ahlaksız yayın yapan anneler, buna ortak olan babalar gördük... Evli çiftlerin birbirini aldattığı platform haline geldi TikTok...Burada tanıştığı kişilerle evini terk eden gençler, kadınlar ve çocuklar oldu. Kayıp olup hala bulunamayanlar da var. Gündüz kuşağı programlarında çöken her yuvanın altından TikTok çıkıyor. "TikTok sadece bir uygulama, sorun uygulamada değil insanlarda" diyebilirsiniz, evet öyle! Ancak bu uygulamada gördüklerini gerçek zannedip yüksekten atlayan çocuklar, yasa dışı alışveriş yapanlar, burada pusuya yatıp ağına birilerini düşürmeye çalışanlar var. Buradaki içerikler çocuk ve ergen psikolojisini olumsuz etkiliyor. Trend olan akımlar fiziksel olarak kullanıcıya zarar veriyor. Şiddet ve pornografik içerikler paylaşılıyor. Platformdan para kazanmak isteyenler, çeşitli videolar çekerek takipçilerinden 'para koparmaya' çalışıyor. Bu da ortaya mahremiyetten uzak, bütün değerlerin ayaklar altında olduğu videolar ortaya çıkarıyor. Dünyada da benzer sebepler dolayısıyla pek çok ülke TikTok'u yasakladı. ABD Başkanı Joe Biden ise uygulamayı "ciddi bir endişe meselesi" olarak tanımladı. ABD, İngiltere, Danimarka, Kanada, Azerbaycan, Belçika, Hollanda, Norveç, Hindistan, Letonya gibi ülkeler güvenlik, ahlak ve toplum yapısına zarar verdiği gerekçesi ile TikTok'u tamamen ve kısmi olarak yasaklayan ülkeler arasındalar. İçerikler kontrolsüz ve kullanıcı yaşı oldukça düşük.TikTok uygulaması için bir önlem almamız şart. Bu kısmi ya da tamamen yasaklanması olabilir. Ancak yasakların uzun vadede bir çözüm olmayacağını hepimiz biliyoruz. Çünkü TikTok gider TokTik çıkar ve sahne hep devam eder. Çocuklarımızdan başlayarak dijital medya okuryazarlığı eğitimine ek olarak, sosyal ağların nasıl kullanılacağına dair de eğitimler vermeliyiz. TikTok'un en çok kırsalda, köylerde kullanıldığını ve buralarda ne tür sonuçlara sebep olduğunu görüyoruz. Bu yüzden ekipler kurularak köy köy sosyal medya kullanımı eğitimi verilmeli. Nelerin suç olduğu, ne tür davranışların nelere sebebiyet verebileceğine dair eğitimler şart! Aile yapımızı korumamız gerekiyor. Her şeyden önce ahlaki yapımızı ve buradaki bozulmaları tek tek tespit edip üzerinde çalışmamız lazım. Alışverişte, ilişkilerde, komşulukta, arkadaşlıkta, sosyal medyada, inançta, trafikte, iş yerinde ve daha birçok yerde değişen değer yapımızı, ahlaki çizgilerimizi, saygı ve kişisel alanlarımızı hatırlamamız lazım. Şu an ülkemiz için en önemli sorunun bu! Çocuklarımıza mirasımız, çözülmüş ahlak ve dağılmış aileler olmamalı! Özümüze dönüp, kendi değerlerimize sıkıca sarılmalı, yara alan aile yapımızı ve hakiki bizi tekrar diriltmeliyiz.İlk ve orta eğitimde uygulanan ara tatillerin amacına ulaşıp ulaşmadığına dair tartışmayı ilk kez bu köşede açmıştık. İki ara tatil gerekli mi, öğrencilerin öğrendiklerini henüz pekiştirme fırsatı bulamadan tatile girmeleri ne kadar doğru, ara tatiller kaldırılmalı mı, iki ara tatil yerine tek ara tatil mi olmalı? gibi soruları sorup yanıtlarını aramıştık. Milli Eğitim Bakanlığımız da özellikle velilerin sorduğu bu sorulara karşı kayıtsız kalmadı. Kamuoyunda da sık sık tartışılan konu hakkında bir anket çalışması başlattı. Ara tatil uygulamasına ilişkin izleme ve değerlendirme çalışması olan bu anketi www.veri.meb.gov.tr adresinden ulaşarak yanıtlayabilirsiniz. Bakanlık, anketi öğretmen, veli ve öğrenci olmak üzere üç basamak halinde açmış. Öğretmenseniz öğretmen bölümünde, veli iseniz veli bölümünde, öğrenci iseniz öğrenci bölümünden girerek konu hakkındaki düşüncenizi belirtebilirsiniz. Anket sonuçlarına göre, ara tatiller ile ilgili bir aksiyon alınacağını düşünüyorum. Bu önemli konuda yukarda verdiğim adrese giderek düşüncenize göre oyunuzu mutlaka kullanın. Çıkan sonuç, eğitim hayatımız için en hayırlısı olsun. Bakanlığa konu hakkında aldığı hızlı ve doğru aksiyon için teşekkür ediyorum.