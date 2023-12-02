Bu çarşının hikayesi başka

Üsküdar merkezde bulunan Ardahan Çarşısı'nın ismini gören Ardahanlılar, merak edip kime ait olduğunu sorduklarında çarşının Erzincanlı bir iş insanına ait olduğunu öğrendiklerinde şaşırıyorlar. Çarşının girişindeki Ardahan ismini ilk gördüğünde çok mutlu olduğunu söyleyen Yahya Bozkurt, "Ardahan ismi beni çok mutlu etti. İçeri girip hemen sordum esnaflardan biri çarşının sahibinin Erzincanlı olduğunu söyleyince çok şaşırdım. Sahibi Erzincanlı da olsa Ardahan ismine dokunmamış. Allah razı olsun ilimizin ismini yaşattığı için kendisine teşekkür ediyorum" dedi. Kiracısı olduğu çarşıyı 1969 yılında iki ortağın varislerinden satın aldığını belirten Yusuf Süngü, ortaklardan birisinin emekli Yargıtay üyesi Vedat Ardahan olduğunu, çarşıya kendi soyadını verdiğini anlattı. Süngü, "Ardahan Çarşısı 1965 yılında emekli Yargıtay üyesi Vedat Ardahan ve ünlü bir Avukat olan Nazım Kamil Dilman tarafından yapıldı. Çarşı açıldıktan sonra biz de bu her iki hukukçu iş adamının kiracısı olduk. Her ikisini de yakinen tanırdım. Vedat Bey ayda bir kirayı almak için gelirdi. Tüm kiracılardan pul parası olarak 10 kuruşu ayrıca alırdı. Çok titizdi. Nazım Bey ise daha sık gelirdi. Haftada bir kendisiyle görüşür, sohbet ederdik" diye konuşuyor.Nazım Kamil Dilman'ın yakın dostu olan şair Necip Fazıl Kısakürek ile Dilman sayesinde tanıştığını ve aralarında bir dostluğun geçtiğini belirten Süngü, sözlerine şöyle devam etti: "İkisi de Erenköy'de oturuyordu, arkadaştılar. Ben de Dilman'ın kiracısı olmam münasebetiyle kendisiyle tanışma fırsatımız oldu. Kısakürek'le dostluğumuz gelişti. Kendisi Ardahanlı olan Vedat Ardahan, Nazım Kamil Dilman'la ortaklığı devam ederken çocukları olmadığı için ne hikmetse çarşıdaki payını eski Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in kardeşi ünlü kalp doktoru Yüksel Bozer'e devretti. O öldükten sonra, onun payını Bozer'den satın aldım. Sonrasında ortağı nazım Kamil Dilman da vefat etti. Mirası torunlarına intikal etmişti. Onların da payını aldıktan sonra çarşının tamamı bana geçmiş oldu. Arkadaşlar, "Madem çarşının yeni sahibi sen oldun, ismini Erzincan Çarşısı yap' dediler. Olmaz dedim, mülk Allah'ındır. Ne ben ne de bir başkasıdır. Bu ismi veren kişi bu ismin yasamasını istemiş, anılarına saygı gereği ismine dokunmam. Bu ismi gören Ardahanlılar çok seviniyorlar. Bana gelip 'Sen Ardahanlı mısın?' diye soruyorlar. Bizim Nuri Vatan'ın da içinde bulunduğu bir grubumuz var. Nuri Abi, Ardahanlı olduğu için oraya gitmiştik. Ardahan'da yazın rengarenk çiçekler açıyor, balı çok meşhurdur. Ben de hâlâ Ardahan balı yiyorum" diye konuştu.Pasajda yaklaşık 30 adet dükkan bulunduğunu, 50 civarında da esnafın olduğunu söyleyen 80 yaşındaki iş insanı Yusuf Süngü, dükkan devirlerinde kesinlikle hava parası adı altında haksız kazanç elde edenlere müsaade edilmediğini belirtti. Süngü, "Ben yaklaşık 50-60 yıldır bu pasajı işletiyorum. Para yüzünden hiçbir esnafı mağdur etmedim. En düşük kira bu çarşıda uygulanır. Ben kimseden kira istemem, kiracılar kendileri yatırır. İstedikleri oranda kendileri kendilerine zam yaparlar. Şimdiye kadar kimseyi icraya vermedim" diye sözlerine ekledi.