Sarılmanın çocuklar üzerindeki 6 mucizesi

Çocuklar, ağladığında, sevindiğinde, korktuğunda ya da endişe duyduğunda hemen annesine sarılmak ister. Çünkü sarılmak onu rahatlatır ve güvende olduğunu bilir. Bu yüzden sarılmak basit ve sıradan bir eylem değildir, şifadır. Çocuğunuza sarılmanın hem sizde hem de çocuğunuzda meydana getirdiği şifaya gelin birlikte bakalım.Oksitosin, vücutta doğal olarak bulunan sarıldığımızda da ortaya çıkan bir mutluluk hormonudur. Sarıldığınız kişiye bağlanmanızı sağlar. Yani çocuklar anne ya da babalarına sarıldıklarında sakinleşir, mutluluk hormonu salgılar ve ona bağlanırlar. Aynı zamanda bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve hastalıklardan korur.Ebeveynler çocuklarına sarıldığında aralarındaki bağ artar, ilişkileri kuvvetlenir, derinleşir. Hatta anneler emzirme döneminde de oksitosin hormonu salgılar. Bu da bebeği ile bağını artırdığı gibi kendini daha rahat hissetmesini sağlar.Çocuğunuz düşüp kendini yaraladığında ona en iyi gelecek ilaç sarılmaktır. Çünkü sarılınca acısı azalıyor. Salgılanan oksitosin, acı eşiğini yükseltiyor ve acıyı hissetmiyor. Sarılmak bir nevi ağrı kesici haline geliyor.Çocuğunuz öfkelendiğinde ya da sinirlendiğinde ona sarılmanız onu sakinleştirir. Çünkü sarılmak kan basıncını düzenler. Sinirleri harekete geçirip beyne kan basıncını düşürmek için sinyal gönderir.Sarılırken salgılanan oksitosin stresi de azaltıyor. Hem çocuğun hem de annenin pozitif düşünmesini sağlıyor. Böylelikle stres bitiyor, olumlu hisler başlıyor.Çocuklarınızla düzenli olarak kucaklaşmanız onların büyümelerine yardım eder. Ortaya çıkan oksitosin hormonunun tüm saydığımız olumlu etkilerinin sonucudur bu büyüme. Ayrıca empati duygusunu çoğaltıp, sosyal becerilerini de artırır.Benim kızımla da gideceğim bir etkinlik önerim var sırada: Fındıkkıran Opera ve Balesi... İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Rus besteci P. İ. Çaykovski'nin 1891 yılında bestelediği son eseri olan, küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarının konu edildiği Fındıkkıran balesini 10 Ocak tarihinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda sahneleyecek.Çocukların müzik ile olan bağlarını kuvvetlendirmek ve genel bir müzik kültürü aşılamak üzere düzenlenen Çocuk ile Müzik etkinliği, 31 Ocak'ta %100 Studyo'da saat 12.30'da gerçekleşecek. Çocuklar, bu etkinlikte tüm orkestra enstrümanları, Opera, Bale ve Senfoni Orkestrasını, müzikte hangi enstrümana yönelmeleri gerektiğini, bestecileri ve bilim adamlarını ve müziğin evrensel dilini öğrenirler. Her etkinlik sonunda çocuklar için özel seçilmiş repertuar ile 30 dakikalık piyano keman resitali yer almaktadır. Etkinlik süresi toplam 60 dakikadır.Çocuklara kimyayı sevdirmek için yola çıkan BASF Kids' Lab'ın yeni rotası deprem bölgesinden sonra istanbul Rahmi M. Koç Müzesi oldu. Müze ile yapılan iş birliği 2024 yılı boyunca, yeni içeriklerle devam edecek. Bilime meraklı çocuklarınız için harika etkinlikler onları bekliyor.