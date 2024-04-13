7/24 şehirde yaşam

Sabah Gazetesi'nin medya sponsoru olduğu 38. Ankara Müzik Festivali tüm hızıyla devam ediyor. CSO Ada Ankara sahnesi festival kapsamında farklı ülkeden gelen müzisyenleri ağırlayacak. 16 Nisan'da dünyanın en saygın yaylı topluluklarından olan Zagreb Quartet, 18 Nisan'da Franz Lizst Akademisi'nin seçkin müzisyenlerinden kurulan Anima Musicae Oda Orkestrası, 19 Nisan'da da Gürcü- Türk keman sanatçısı Veriko Tchumburidze ile ödüllü Azeri vurmalı sanatçısı Elman Mecid'ten oluşan Orkestra Akademik Başkent sanatseverlerle buluşacak. Son konseri, Türkiye'nin 10 kadın şefinden biri olan yeni nesil kadın şeflerimizden Sibil Arsenyan yönetecek.Keman virtüözü, besteci ve komedyen Aleksey Igudesman, özel olarak hazırladığı Beethoven ve Daha Fazlası konseri ile İş Sanat'a konuk olacak. Beethoven'ın son eseri olan 9. senfonisinin 200. yıl dönümü vesilesiyle hayat geçen konser 16 Nisan'da seyirciyle buluşacak. Futurelove Sibanda, Senem Demircioğlu ve Cenk Erdoğan'ın konuk sanatçı olarak renk katacağı etkinlikte Aleksey Igudesman'ın yönetimindeki Romanian National Youth Orchestra ve Boğaziçi Caz Korosu sahnede olacak. Öte yandan iş Sanat Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle 17 Nisan'da da Anima Musicae Oda Orkestrası'nı ağırlayacak.56 yıldır eğitimde fırsat eşitliği misyonu ile gençlerin eğitim hayatlarına dokunan Türk Eğitim Vakfı (TEV); "Ustaları Anma Konseri" düzenliyor. 18 Nisan Perşembe günü Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere, eğitime destek olmak isteyen herkes katılım sağlayabilecek. Türk müziğinin eşsiz ustaları olarak hafızalarda yer edinen Ferdi Özbeğen, Zeki Müren ve Safiye Ayla'nın anılacağı konserden toplanan tüm bağışlar, ihtiyaç sahibi öğrencilere gidecek.Dünya tiyatrosunun en büyük efsanelerinden biri olan Sarah Bernhardt'ın yaşamından ilham alarak kurgulanan 'Bu Bir Efsane', 15 Nisan akşamı AKM Tiyatro Salonunda seyircilerle buluşacak. Yazar John Murrell tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Hakan Altıner'in üstlendiği oyun, sahnede geçirdiği bir kaza sonucu sağ bacağı kesilmiş olan Sarah Bernhardt'ın, uşağı Pitou ile geçirdiği bir geceyi anlatıyor. Dilek Türker ve Tayfun Yılmaz'ın rol aldığı oyun izleyicilere Sarah Bernhardt'ın hayatından çarpıcı kesitleri sunarken, aynı zamanda sanatın ve tutkunun gücünü keşfetmelerine olanak tanıyacak.Galeri Diani, gerçeküstü hikâyeler anlatan pop-art resimleriyle hem yurt içinde hem de yurt dışında tanınan ressam Recep Batuk'un "Sokaklar ve İzlenimler" adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının Miami ve İstanbul şehirlerini kapsayan eserleri 20 Nisan- 11 Mayıs arasında sergileniyor.Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu'nu temel alan Gelecek Hatıraları, pek çoğu sergi için üretilen güncel yapıtlar aracılığıyla hafıza ve gelecek tahayyülleri arasında kurulan bağları araştırıyor. Küratörlüğünü Ulya Soley'in üstlendiği sergi, geçmişe nostaljik bir bağlılık yerine, hafızanın gelecek odaklı işlevlerini düşünmemizi sağlıyor. Dört bölümden oluşan sergide, "Motiflerin Hatırlattıkları" bölümünde seramik bezemelerde kullanılan motiflerden yola çıkan yapıtlar buluşurken; "Nesnelerin Hafızası"nda hikâyeler seramik nesneler aracılığıyla anlatılıyor. "Bölgenin Hafızası" mekânsal müdahaleler ve mekâna özgü yerleştirmeler sunarken; "Geleceği Hatırlamak" bölümü ise spekülatif nesneler, video ve fotoğraflar aracılığıyla geleceğin hafıza nesnelerini bir araya getiriyor. Skuja Braden, Taner Ceylan, Volkan Aslan, Yasemin Özcan ve Zsófia Keresztes gibi sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi 28 Nisan'a kadar Pera Müzesi'nde görülebilir.