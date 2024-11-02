7/24 şehirde yaşam

Bugüne kadar Buika'dan Despina Vandi'ye, Dalaras'tan, Natacha Atlas'a kadar dünyaca ünlü pek çok sanatçıyı misafir eden Türkiye'nin ilk Uluslararası Klarnet Festivali'nin 12.si; Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşiyor. Serkan Çağrı (klarnet), Tuluğ Tırpan (piyano), Mehmet Akatay (perküsyon) ve Mehmet Özen'den (bas gitar) oluşan Homeland grubunun dün verdiği konserle başlayan festivalde bu akşam klarnet efsaneleri sahne alıyor. Dünyaca ünlü grup Gipsy Kings'e çalan, Mikis Theodorakis ve Vangelis'in eserlerini yorumlayarak klarnetiyle tüm dünyaya duyuran klarnet sihirbazı Vassilis Saleas, Kirpi Bülent (Bülent Altınbaş), Hüsnü Şenlendirici ve Serkan Çağrı Legends of Clarinet adlı konserle İzmir Agora Ören yerinde aynı sahneyi paylaşacak.Yaşayan en büyük caz müzisyenlerinden biri kabul edilen Grammy ödüllü trompet virtüözü, besteci Chris Botti, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte Aspendos Antik Kenti'nde konser verecek. Konser, 7 Kasım Perşembe günü Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşecek.Caz dünyasının öncü isimlerinden piyanist ve besteci Kerem Görsev'in yeni albümü Clear Horizon'un lansman konseri, 5 Kasım Salı akşamı ENKA Oditoryumu'nda gerçekleşecek. Görsev'e sahnede kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman, trompette Barış Doğukan Yazıcı, saksafonda Engin Recepoğulları eşlik edecek.Usta oyuncu Nevra Serezli'nin başrolünde yer aldığı Ağaçlar Ayakta Ölür oyunu beşinci sezonuna başlıyor. Nedim Saban'ın kurucusu olduğu Tiyatro Kare tarafından sahnelenen bol ödüllü oyun, yüreği torun özlemiyle dolu bir büyükannenin hikâyesini anlatıyor. Serezli'nin 11 yıl aradan sonra sahneye döndüğü ve performansıyla ayakta alkışlandığı oyun 5 Kasım'da Watergarden Duru Sahne'de, 6 Kasım'da Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde sahnelenecek.İKSV tarafından düzenlenen 28. İstanbul Tiyatro Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 20 yıl aradan sonra tekrar festivale konuk olan usta yönetmen Declan Donnellan'ın rejisi ve 165 yıllık tarihinde pek çok unutulmaz oyuna imza atmış Marin Sorescu Ulusal Tiyatrosu'nun usta oyuncularının performansıyla Shakespeare'nin ölümsüz eseri Hamlet, 7 ve 8 Kasım'da DasDas'ta izleyici karşısına çıkacak.Esra Çevik'in kurucusu olduğu Ruzy Gallery, sanatçı Çağatay Odabaş'ın Işık. Gölge. Sahneler sergisine ev sahipliği yapıyor. Sinema filmlerinde öne çıkan herhangi bir sahneyi bir kereye mahsus sanatına yansıtan Odabaş, yedi yıl aradan sonra gerçekleştirdiği sergide ilhamını bu kez kült filmlerdeki mumlardan alıyor. Mumu bir metafor olarak kullanarak yaşam ve zaman kavramını ele alan sanatçı, yedi renk paletiyle tuvallere piksel piksel işlediği 60'a yakın eserinde yine hayranlık uyandırıyor. Yerli ve yabancı birbirinden ünlü koleksiyonerler için yaptığı ürünlerle tanınan sanatçının el işçiliğiyle ürettiği eserlerini ünlü besteci Rahman Altın'ın sergi için özel bestelediği eseri eşliğinde 25 Aralık'a kadar görmek mümkün.