7/24 şehirde yaşam

Kadınlar Günü'ne özel konserler

Şef Ahmet Mustafa Yelden yönetimindeki Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Solo konserler serisindeki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü-Kadının Türküsü konserini Ankara seyircisi ile buluşturuyor. Şef Ahmet Mustafa Yelden'in yönettiği koronun ses sanatçılarından Canan Çal, Elif Kayacan, Gülten Kanlı, Pelin Karakuş, Nilgün Kızılcı, Zeynep Koparal yer alacağı bu özel konserde dinleyiciler, saz sanatçılarının eşliğinde, yurdun her yöresinden birbirinden güzel türküler ile zaman zaman duygulanıp zaman zaman eğlenecek. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Dinçer Özer İle Dünya Kadınlar Günü Özel Konseri'nde de hem söyleşi hem interaktif ritim gösterileri olacak. Programda, Dinçer Özer, Soner Özer, Funda Özyurt Argun solistliğinde, Ritmin Kadınları Topluluğu eşliğinde Dünya Kadınlar Günü kutlanacak.





AKM'de Destanların Dansı

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), birçok destan ve kahramanın hikâyesini içeren Destanların Dansı gösterisine ev sahipliği yapıyor. Nuh Tufanı'ndan Dede Korkut'a, Sarı Gelin'den Tomris'e kadar birçok destanı ve kahramanı içeren performans, yarın Türk Telekom Opera Salonu'nda, tarih akışında görsel ve duygusal bir yolculuk sunacak. Tarihi mirasımızdaki efsane isimleri yeni nesle tanıtmak amacı güden etkinliğin genel sanat yönetmenliğini Serhat Turak üstleniyor.





Süt Kardeşler'den kahkahaya davet

İlk olarak Türk Tiyatrosu'nun ustalarından Nejat Uygur tarafından sahnelenen Süt Kardeşler isimli oyun, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Ustalarından aldığı bayrağı en iyi şekilde taşımayı başaran Uygur kardeşlere bu oyunda yeni bir Uygur daha eklendi. Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur da oyuna bu sezon dâhil oldu. Uygurlara Ömer Yılmaz, Nurten İnan, Manolya Sülün Denizkuşu, Ekin Gezer ve Sefa Alper Öztürk'ün eşlik ettiği oyun bol kahkaha vaat ediyor. Danslarıyla Süt Kardeşler 13 Mart'ta ilk kez AKM'de...

Gençler sahnede

İş Sanat'ın genç yetenekleri sanatseverlerle buluşturduğu Parlayan Yıldızlar konserleri, müzik dünyasının gelecekteki solistlerine sahne olmayı sürdürüyor. 10 Mart Pazartesi akşamı İş Kuleleri Salonu'nda düzenlenecek konserde, genç müzisyenler Nisan Aysever (çello) ve Deniz Acar (fagot) yer alacak. Çellist Nisan Aysever, konser programında, Felix Mendelssohn, Ludwig van Beethoven ve Gaspar Cassadó'nun eserlerine yer verecek. Fagot sanatçısı Deniz Acar ise Georg Philipp Telemann, Louis Spohr, Eugène Bozza ve Alexandre Tansman'ın eserlerini yorumlayacak.





Belkıs Balpınar'dan yeni seçki

Türkiye'de ilk kez geleneksel kilim dokuma tekniğini çağdaş sanatla bir araya getiren ve Artkilim akımının dünyadaki öncü isimlerinden biri olan Belkıs Balpınar'In retrospektif sergisi Zamanla Dokunanlar Anna Laudel İstanbul'da izleyicilerle buluşuyor. Estetik bir devrim yaratan Balpınar'ın tüm dönemlerinden eserlerini bir araya getiren sergi, sanatçının 1986 yılından günümüze uzanan sanatsal birikimine ve pratiğine ışık tutuyor. 27 Nisan'a kadar sürecek olan sergide 20 eserlik bir seçki sunuluyor. Öte yandan sergi kapsamında, İtalya merkezli ünlü sanat yayınevi SKIRA tarafından yayımlanan Belkıs Balpınar: Through Woven Times isimli kitap da sanatçının yaratım sürecine ışık tutuyor.





Yüzüklerin Efendisi'ni dinlemek ister misiniz?

J.R.R Tolkien'in efsanevi kalemi, Peter Jackson'ın gişe rekorlarını alt üst eden beyaz perde uyarlamasıyla sinemaya adını altın harflerle yazdıran Yüzüklerin Efendisi bu kez müzikleriyle gönülleri fethedecek. Yüzüklerin Efendisi İki Kule'nin canlı konseri Piu Entertainment organizasyonu ile sevenleriyle buluşacak. Seyirciler, Oscar ve Grammy Ödüllü besteci Howard Shore'un müziklerini 100 kişilik İstanbul Film Orkestrası ve 150 kişilik koro eşliğinde deneyimleme imkanı bulacak. Arayla birlikte yaklaşık üç buçuk saat süren bu konser, film gösterimi eşliğinde 15 ve 16 Mart'ta Volkswagen Arena'da...