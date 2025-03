Modaya bahar geldi

Son birkaç haftadır yavaş yavaş tüm doğayı hakimiyeti altına almaya başlayan ilkbahar- yaz sezonuna dair detayları paylaşmaya başlamıştık. Yükselişe geçen farklı trendlerden bahsetmiştik. Bu hafta ise bu durumu daha da hızlandırıyoruz. Yeni sezona kendimizi hızlı bir şekilde adapte ediyoruz. Bu ilkbahar-yaz sezonunda akıllı bir şekilde alışveriş yapıp, gereksiz yere para harcamadan ortaya çık ve sofistike kombinler çıkarmanın peşine düşüyoruz. Bunun için yapmanız gereken şey yerel tasarımcıları desteklemek ve vintage, ikinci el mağazalarının yolunu tutmak.



HAYVAN DESENLERİ HER YERDE

Leopar deseninden hepimiz sıkıldık. Çok doğru ancak ilkbahar- yaz sezonunda leopar deseni azalsa bile diğer hayvan desenlerinde resmen bir çılgınlık yaşanacak. Leopar deseninin yanı sıra, inek derisi, yılan derisi ve kaplan çizgileri de podyumlardan günlük hayata taşınacak. Hayvan desenlerini kullanırken cesur olun; ister palto, ister bot, ister kot pantolon olsun, bu desenler her parçayı etkileyici kılacak. Desenli bir çanta veya ayakkabıyla minimal bir dokunuş yapabilir ya da desenin tamamlayıcı olduğu bir kıyafetle görünümünüzü odak noktasına taşıyabilirsiniz. Önümüzdeki yıl, vahşi tarafınızı sergilemenin tam zamanı...

DENİZCİ ESTETİĞİ

Moda dünyasında 2025 koleksiyonları denizin sesini dinliyor diyebiliriz. Denizci esintili görünümler, bu yılın en güçlü temalarından biri haline geldi. Lacivert ve beyazın birleşimi olan Breton çizgili üstler, krem renkli örgülü kazaklar gibi klasik denizci ögeleri, bu trendin temel parçaları olacak. Bununla birlikte, balıkçı şıklığını yansıtacak şekilde, geniş kesimli pantolonlar ve şık yağmurluklarla bu denizci tarzını sokak modasına taşıyabilirsiniz.

HEPİMİZ BEBEĞİZ

Bebeksi görünümler özellikle de Barbie estetiği bu ilkbaharyaz sezonunda yine ortaya çıkıyor. Ancak bu kez estetik daha pastel tonları ve şeker renklerle modernize ediliyor. Barbiecore döneminin yüksek enerjili, parlak pembe günleri geride kalmış olsa da 2025'te bebekler hâlâ modanın önemli figürleri arasında. Yüksek platform Mary Jane ayakkabılar, büyük eldivenler, parlak renkler ve neşeli pastel tonlar, oyuncak bebek stilini gerçek hayata taşıyan unsurlar olacak. Artık bebek görünümünü günlük giyimde görmek, cesur bir hamle değil, aksine oldukça popüler bir trend olacak.

ÇİÇEK DETAYLARI BÜYÜLEYİCİ

Bu sezonun olmazsa olmazı çiçek detayları. Baharın sembolü çiçekler aklınıza gelebilecek her yerde. Oldukça maskülen takım elbiseleri bile çiçek motifli aksesuvarlarla, broşlarla bambaşka bir havaya büründürmeniz mümkün. Tahmin edeceğiniz üzere Fransız markaları çoktan bu trendin takipçisi olmuş durumda. Bohem ve hayalperest aynı zamanda çağdaş bir dokunuşa sahip markalar çoktan kendi koleksiyonları içinde bu tarz bir yaklaşım benimsedi. Sizin de ne kolayından yapacağınız şey çiçekli el yapımı bir broş satın almak. Yerel bir tasarımcıya yolunuzu düşürüp satın alacağınız bu tarz bir parçayı tişörtlerinizle bile kullanabilir ve ortaya oldukça hoş ve sofistike bir görünüm çıkarabilirsiniz.

TRENÇKOT HAVASI

İlkbahar demek bence trençkot demek... Bej tonlarındaki trençkotlar bu sezonun en iddialı parçaları arasında yer alıyor. Bu trençkotların bu sezon lacivert ve bordo renkli olanları da çok ama çok popüler. Trençkot elbiseler bu sezonun yine olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Kombinlemesi kolay her şeyle ve her yerde mükemmel şık bir uyum sunan bu tarz elbiseler ilkbahar-yaz sezonun da vazgeçilmezi...

80'LER MAKSİMALİZMİ

80'ler maksimalizmi, son yıllarda hızla geri dönmeye başlamıştı; ancak 2025, bu trendi zirveye taşıyacak. Cesur renkler, büyük desenler, ışıltılı ve süslü detaylar, 80'lerin etkilerini tüm gücüyle yansıtan bu stilde baskın olacak. Çiçek desenli elbiseler, kabarık ceketler, dev küpeler ve zengin tonlardaki kumaşlar, 80'ler ruhunu modernize edilmiş bir şekilde ortaya koyacak. Büyük boy blazerlar, brokar kumaşlar, yüksek bel taytlar ve topuklu ayakkabılar bu dönemin en popüler öğeleri arasında yer alacak. Ayrıca, inci küpeler ve diğer şık aksesuarlar da 80'lerin karakteristik şıklığını günümüze taşıyacak.

SPORTİF DURUŞ

2025'te sportif şıklık bu sezonun da olmazsa olmazı. Bu kez, spor şıklığının kökleri, 70'ler, 80'ler ve 90'ların retro spor kıyafetlerinden ilham alacak. Preppy tarzın geri dönüşüyle birlikte, spor salonu kıyafetlerinin günlük yaşamla harmanlandığını göreceğiz. Retro eşofman takımları, renkli rüzgarlıklar ve kolej ceketleri, bu trende katılmak isteyenler için mükemmel başlangıç noktaları olacak. Kombinleri basit spor ayakkabılarla tamamlayarak, hem rahat hem şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Üst üste giyilen sweatshirtler, tişört ve sweatshirt kombinler size bambaşka bir hava kazandıracak.

KAT KAT GİYİNİN

Üst üste giyinmek, kazak ya da sweatshirt'ü belinize bağlamak. Ceketinizin üzerine atmak yine çok popüler. Bu sezon "Less is more" mottosunun yanında "More is more" da diyoruz ve odağımızı podyumlarda kendine sağlam bir yer edinen kat kat giyinme trendine çeviriyoruz. İtalyan markalarının koleksiyon sunumlarında mankenlerin belinde bağlanmış üstler ve kazaklar dikkat çekiyordu. Bu trende adım atmanın en kolay yolu, zaten bağlanmış şekilde sunulan bir kazak tercih etmek olabilir üstelik sonbahara girerken deri pantolon ve topuklu botlarla kombinlediğiniz de tarzınıza yeni bir hava katabilirsiniz.

BOHEM ŞIKLIK

Bohem estetiği bu sezonla birlikte resmen geri dönmüş durumda. Şifon elbiseler, zarif danteller ve yüksek bel, güneşte solmuş kot pantolonlarla dopdolu bir ilkbahar-yaz sezonu bizi bekliyor. Fransız ve İtalyan markaları çoktan bu estetik görünümü koleksiyonlarına yerleştirmiş durumda. İnce çiçek desenleri, şeffaf katmanlar, püsküllü omuz çantaları, kot, dantel ve düz sandaletler de tahmin edeceğiniz üzere bu görünümün olmazsa olmazı.