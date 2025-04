7/24 şehirde yaşam

Ülkemizde çoksesli müziğin tanınması ve gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Sevda- Cenap And Müzik Vakfı (SCA Müzik Vakfı) tarafından düzenlenen, Sabah Gazetesi'nin medya sponsoru olduğu Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin 39'uncusu dün akşam şef Orhun Orhon yönetimindeki Ankara Festival Orkestrası'nın açılış konseriyle başladı. 11 ülkeden 250'ye yakın sanatçı ve topluluğun konseriyle 30 Nisan'a kadar sürecek olan festival coşkusu bu akşam, kadrosunda Türk müzisyenlerin de yer aldığı Hollanda'dan çağdaş müzik topluluğu Ensemble Orochi konseriyle devam edecek. Çağdaş dansın en önemli kareograflarından biri olarak kabul edilen ödüllü Akram Khan Company Topluluğu ve Kuzey Makedonya Ulusal Balesi Double Ballet 7 Nisan'da TED Ata Sahnesi'nde sahne alırken, İspanya'nın efsane dansçısı Aarón Vivancos bir çok ülkede kapalı gişe sergilenen Woman isimli gösterisi ile 11 Nisan'da MEB Şura Salonu'nda flamenkonun ateşini festivale taşıyacak.Grammy ve Tony ödüllü caz efsanesi Dee Dee Bridgewater, büyüleyici sesi ve sahne enerjisiyle önce İstanbul'da sonra da Ankara'da müzikseverlerle buluşacak. Kırk yılı aşan kariyeri boyunca caz müziğinin en saygın isimlerinden biri haline gelen Bridgewater, Miki Hayama (Piyano), Rosa Brunello (Bass) ve Shirazette Tinnin (Davul ile birlikte yarın akşam İstanbul'da AKM'de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sahne alacak. Caz klasiklerinin yanı sıra kendi diskografisinden en sevilen parçaları seslendirecek olan sanatçı 7 Nisan'da da CSO Ada Sahnesi'nde müzikseverlere unutulmaz bir gece sunacak.Ahmet Sami Özbudak'ın yazdığı, Emrah Eren'in yönettiği Mercaniye Çok Yaşa, izleyiciyi Osmanlı'nın son dönemlerine doğru tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Erdem Akakçe, Sevil Akı, Bülent Çolak, Bihter Dinçel ve Fatih Koyunoğlu'nun rol aldığı oyun, Osmanlı'nın son döneminde, yüzüp yüzmeyeceği belirsiz donanma gemisi Mercaniye'nin kaptanı Asaf Kaptan'ın mücadelesi üzerinden bir devrin kapanışını ele alıyor. Mercaniye Çok Yaşa, 7 Nisan Pazartesi akşamı ENKA Oditoryumu'nda izlenebilir.Kurulduğu 1996 yılından bu yana trip hop'u, pop ve çok sesli elementlerle sentezleyen Belçikalı grup Hooverphonic, Avrupa turnesi kapsamında 3 şehirlik bir turne için ülkemize geliyor. Ülkemizde de hatırı sayılı bir hayran kitlesine sahip grup, 12 Nisan'da İstanbul'da Zorlu PSM'de, 13 Nisan'da Ankara Jolly Joker'de ve 14 Nisan'da İzmir Hangout PSM'de sahne alacak.İstanbul Devlet Konservatuarı mezunu olan, eğitimini New York'ta sürdürmüş ve caz dünyasında önemli bir yer edinmeyi başarmış müzisyen Duygu Tarhan, Hilton İstanbul Maslak'ta başlayan Caz Geceleri kapsamında sahne almaya başladı. Dün akşam başlayan etkinlikte ilk kez sahne alan Tarhan, her Cuma caz severleri, cazın en güzel melodilerine davet ediyor.Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi, anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Büyük çoğunluğu ev hanımlarından oluşan sanatçıların ilmek ilmek işleyerek ortaya koydukları eserler Haneden Dökülenler Karma Sergisi'nde görücüyle çıkıyor. 18 Nisan'a dek sürecek sergide 39 ev hanımının tezhip, minyatür, hat, çini, karakalem, ebru, kaligrafi gibi birçok farklı alanda üretilen yaklaşık 150 eser yer alıyor.