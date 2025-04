Picasso da Adana’daydı!

Geçen yıl düzenlendiği şehirlerde büyük heyecan yaratan Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl ilk durağı Adana'da açılış yaptı. Sergiler, tiyatro oyunları, konserler, atölye çalışmaları ve çocuklara özel etkinliklerle 7'den 70'e her nesle hitap eden festival, Güney şehrimizde görkemli bir açılış yaptı. Festival Direktörü Selim Terzi ile sohbet ettik ama önce gözümüze takılanları sizle paylaşalım. Elbette en çok konuşulan Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir sergisiydi. Özellikle genç sanatseverlerin müthiş ilgi gösterdi Picasso sergisi İstanbul Lale Vakfı tarafından sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İstanbul Lale Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Arslan, "Pablo Picasso'nun 51 eseri ile sanatçının hayatının her döneminden yapıtlarına yer vermeye çalıştık. Adanalılar burada dünyada çok az ülkede görebilecekleri bir seçkiyi gezebiliyor" dedi. Festival kapsamında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün Misis'ten Yükselen Tarih Sergisi, Köklere Yolculuk dijital sergi, Gökhan Doğan tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli Seyyah: Anadolu Medeniyetleri eserinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sanat eseri ve performans sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Geçtiğimiz aylarda vefat eden Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur için yapılan özel çalışmalar da Adanalılardan büyük ilgi görüyor. Sanatçının orijinal giysileri, afiş ve plaklarının yer aldığı Sabahçı Kahvesi adlı enstalasyon sergisi büyük ilgi çekiyor. Bu arada Ferdi Tayfur için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çok özel bir çalışma içerisinde olduğunu duyduk.

TİYATRO VE OPERAYA İLGİ BÜYÜK

Festival kapsamında Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin sezon boyu kapalı gişe sahnelenen oyun ve performansları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü müzik toplulukları da Adanalılar ile buluşmaya başladı. Agatha Christie'nin kült eseri Doğu Ekspresinde Cinayet kitabından uyarlanan oyuna büyük ilgi vardı. Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan Üç Kız Kardeşi Beklerken oyunu ise Adana Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

FİLİSTİN MÜCADELESİNE SAYGI DURUŞU

Adana Kültür Yolu Festivali'nde Filistin mücadelesine bir saygı duruşu niteliğinde özel bir seçkiye de yer verildi. Küratörlüğünü Samed Karagöz'ün üstlendiği Hâlâ Yaşıyorum sergisinde ve 15 Filistinli sanatçının eserlerine yer verilen sergi; Adana Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu Fuayesi'nde gezilebiliyor. Festival kapsamında devasa bir konser alanı da kurulmuş. İlk gün Oğuzhan Koç, ardından Sakiler Adanalılar buluşmuş. Bizim Adana'da bulunduğumuz akşam Alişan için meydanı dolduran müthiş kalabalık görülmeye değerdi.



SANATI SOKAĞA YAYMAYA ÇALIŞIYORUZ

Yedi yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görev yapıyor Selim Terzi... İki senedir Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü... Ama biz onunla Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü olarak röportaj yaptık. Başta Türkiye Kültür Yolu Festivali ve Külliye'de Ramazan olmak üzere önemli kültürel etkinliklerin koordinasyonuyla ilgileniyor. Sohbet ederken hemen samimi olmamızın sebebini ikimizin Fatihli olduğunu fark edince anlıyorum.

Kendisinden Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin geçen yılki muhasebesini ve bu yılki gidişatı öğrenmek istiyorum:

"Geçen yıl 16 şehirde festivali gerçekleştirdik ve hemen ardından bu kentlere faydasını ortaya koyan bir araştırma yaptık. Ekonomik ve kültürel fayda açısından bizim gözlemlerimizin üstünde sonuçlar geldiğini gördük.

Bu festivalle şehirleri turne şeklinde sanatçılar ve kültürel etkinliklerle buluştururken, kentin yerel dinamiklerini halkla buluşturuyor. Geçen yıl sekiz ay içerisinde 16 şehirde 6 bin 700'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirildi.

Bu çok iyi bir rakam. Bu sene dört şehir ekledik, startı da geçen yıl olduğu gibi yine Adana'da yaptık. Bu yandan da gelecek yıl için hemen hazırlıklara başlıyoruz. Yeni sanatçılar, farklı sanat dalları, dijital modern sanat çalışmalarını ekliyoruz. Temelde sanatı sokağa yaymaya çalışıyoruz.

Eskiden herkes şehrine kültür merkezi isterdi. Son iki yıldır talep değişti. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'dan en çok 'Bizim şehrimize Türkiye Kültür Yolu Festivali ne zaman gelecek?' talebi geliyor. Herkes şehrine Kültür Yolu Festivali gelsin istiyor. Bu muhteşem bir şey, kültür sanatın birleştirici gücüne çok inanıyoruz. Bunu da gittiğimiz şehirlerde gözlemliyoruz.

İnşallah seneye 25 şehir, ardından 30 şehir... Bu göreve başlarken her yıl şehir sayısı aynı kalsın mı diye düşünüyordum. Ama Bakanımız Sayın Ersoy'un vizyonu farklı. Kendisi 'Şehirlerin markalaşması önemli. Her yıl aynı tarihlerde devam edip şehir sayısını artırmalıyız' dedi. Festival yapılanmasına göre direk Sayın Bakanımıza bağlı çalışıyoruz. Kendisi her akşam arar ve 'Bugün nasıl geçti?' diye sorar.

Festivalde en çok dikkatimizi çeken çocuk etkinlik alanlarının çok kalabalık olmasıydı. Biz de evlatlarımızın geleneksel kültürel mirasımızı öğrenmesine ağırlık verdik. Karagöz-Hacivat gibi, Meddahlık gibi kültürel mirasımızı paylaştık. Gelen anne babaların çocukları gibi dikkat kesilip bu kültürel miraslarımızla ilgilenmesi, doğru yolda olduğumuzu gösterdi. En çok çocuklarımızı mutlu ettiğimizi söylemeliyim."