7/24 şehirde yaşam

UNESCO tarafından caz müziğini ve onun dünyanın her köşesindeki insanları birleştiren rolünü vurgulamak amacıyla Kasım 2011'den beri her 30 Nisan, Uluslararası Caz Günü olarak kutlanıyor. Bu özel gün kapsamında bazı konserler öne çıkıyor. Onlardan biri Icarus parçasıyla milyonlarca dinlemeye ulaşan Tony Ann... Kendini bir 'armoni uzmanı' olarak tanımlayan Kanadalı şarkıcı, Paris'teki kapalı gişe konserinin ardından 30 Nisan akşamı Zorlu PSM'de caz severler için unutulmaz bir akşam yaşatacak. Aynı akşam Avustralyalı ödüllü şarkıcı Allysha Joy Salon İKSV'de, elektronik müzik ile cazı birleştiren Leifur James ise Blind İstanbul'da konser verecek. Ayrıca 1950'lerin sonunda caz müziğine Batı dışı ögeler katan kontrbasçı ve udi Ahmed Abdul-Malik'in bestelerini yeniden yorumlamak üzere piyanist Pat Thomas'ın liderliğinde kurulan Ahmed adlı grup, Borusan Müzik evinde sahne alacak.Klâsik müziğimizin büyük bestekarı Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi ile Hacı Fâik Bey'in birlikte besteledikleri ve bu zamana kadar pek duyulmamış olan Tarz-ı Cedid makamındaki klâsik faslı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu tarafından müzikseverlerle buluşacak. 28 Nisan akşamı AKM'de gerçekleşecek konserde eserleri Derya Türkan, Furkan Resuloğlu, Furkan Bilgi ve Serkan Mesut Halili'nin icra edecek.İki Grammy ödülü, 100'ü aşkın albüm kaydı ve elli yılı aşan sahne kariyeriyle klasik müziğin yaşayan efsanelerinden Pinchas Zukerman yarın akşam CRR'de konser verecek. Eğitmen kimliğiyle de öne çıkan usta müzisyen, Varşova Senfoni Orkestrası eşliğinde hem solist hem de şef olarak müzikseverlerle buluşacak.Yonca İnal'ın yazıp yönettiği, Biraderler Yapım imzasını taşıyan, 40 kişilik Çocuk Genç Sanat Tiyatro (ÇGST) ekibinin rol aldığı DOLAP: Bir Gençlik Müzikali, bu akşam Maltepe'de sahnelenecek. Oyun, sınav baskısından sosyal medya etkilerine, akran zorbalığından özgüven problemlerine kadar gençlerin büyüme sancılarına ayna tutuyor.Sevil Dolmacı Istanbul, American and European Art sergisiyle çağdaş sanatın önde gelen dünyaca önemli sanatçılarını misafir etmeye hazırlanıyor. 30 Nisan-23 Mayıs günlerinde gerçekleşecek serginin küratörlüğünü, çağdaş sanat alanında pek çok başvuru kitabına imza atmış, Düsseldorf Akademisi'nden sanat tarihçi Robert Fleck üstleniyor. Sergide dünyanın en önemli müzelerinde eserleri bulunan Georg Baselitz, Katherine Bradford, Cecily Brown, Jiri Georg Dokoupil, Ebru Döşekçi, Katharina Fritsch, Katharina Grosse, Annie Morris, Erwin Wurm ve Ekrem Yalçındağ gibi çok değerli isimler sanatseverlerle buluşuyor.Galeri Siyah Beyaz, Kirkor Sahakoğlu'nun DUEL isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Ursula K. Leguin'in Mülksüzler adlı romanındaki "Bütün duvarlar gibi iki anlamlı, iki yüzlüydü. Neyin içeride, neyin dışarıda olduğu, duvarın hangi yanından baktığınıza bağlıydı." sözünden yola çıkan sergi 10 Mayıs'a kadar görülebilir.Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk sergisi, İzmir ve Ankara'nın ardından İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Ulu Önder Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları, özel eşyaları ile döneme ilişkin belgelerinde yer aldığı sergi, 6 Temmuz'a kadar Kadıköy'de ziyaretçilerini bekliyor.