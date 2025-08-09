7/24 şehirde yaşam

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Denizli'de başlattığı Opera ve Bale Günleri Senfonik Neşet Ertaş Türküleri Konseri ile devam ediyor. 14 Ağustos'ta Laodikya Antik Kenti'nde Anadolu halk müziğinin efsanevi ismi Neşet Ertaş'ın türküleri senfonik düzenlemeyle sanatseverlerle buluşacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının sahne alacağı konser, tek perde ve yaklaşık 80 dakika sürecek. Gösterinin orkestra şefliğini Eray İnal üstlenirken, solist olarak soprano Sevil Erçak, tenor Emre Akkuş, bariton Kamil Kaplan ve bas Mehmet Yılmaz sahne alacak. Carmina Burana Sahne Kantatı ve Kuğu Gölü balesi ile devam edecek festivalin antik kentler Laodikeia ve Hierapolis'e de ilginin artırması amaçlanıyor.Metal, hip-hop ve punk enerjisini harmanlayan tarzlarıyla tüm dünyayı kasıp kavuran metal grubu Limp Bizkit 14 yıl aradan sonra İstanbul'a geliyor. İkonik grup 17 Ağustos'ta Ataköy Marina Arena'da hayranlarıyla buluşacak. İstanbul'un tarihi yerlerine ve Boğaz'a olan hayranlıklarını sık sık dile getiren grup, uzun süredir methini duydukları bu büyülü şehri gezmek için de oldukça heyecanlı. Grubun solisti muhteşem Fred Durst ,Türk hayranlarına özel bir video yollayarak konser heyecanını paylaştı.Yaklaşık 50 yıldır sahnelerde olan Nilgün Belgün'ün büyük ilgi gören İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi isimli kitabından sahneye uyarladığı Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi isimli müzikli danslı gösterisi doludizgin devam ediyor. Usta sanatçının 12 sezonu geride bırakan, hayatını, anılarını, şarkılar ve danslarla aktardığı oyun 14 Ağustos akşamı Kadıköy'de seyirciyle buluşacak.Pera Müzesi, ay boyunca perşembe, cuma ve cumartesi günleri düzenlenecek ücretsiz Açık Atölye programıyla sanatseverleri yaratıcı üretime davet ediyor. Yaş, deneyim ya da beceri farkı gözetmeksizin tüm ziyaretçilere açık olan Açık Atölye, müzenin koleksiyon sergileri ve süreli sergilerinden ilhamla katılımcılara resim, kolaj ve üç boyutlu çalışmalarla özgürce üretim yapma imkânı sunuyor. Atölye programı 30 Ağustos'a kadar sürecek.Eski Datça'nın kültür-sanat rotasında önemli bir durak olan Maison Magi, bu ay üç sanatçının ortak katılımıyla gerçekleşecek Küçük Çanlar Çınladığında sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, şiirden yola çıkan disiplinlerarası bir yaklaşımla şekilleniyor. Doğu Çankaya, Evren Erol ve İpek Çankaya'nın üretimleri, Arthur Rimbaud, C. Kavafis, Paul Eluard, Dylan Thomas, Thiago de Mello, Mustafa Köz, Birhan Keskin ve Didem Madak gibi şairlerin dizelerinden ilhamla ortaya çıkıyor. Resim, heykel, desen ve metin temelli işlerden oluşan seçkide yer alan eserleri 26 Ağustos'a kadar görmek mümkün.İş Sanat'ın Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan yapılan özel seçkileri sanatseverlerle buluşturduğu Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri, Türk resim sanatının güçlü temsilcilerini Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir araya getiriyor. Anadolu Sergileri sanat yolculuğuna Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndaki deniz peyzajlarından derlenen Mavinin İzinde seçkisiyle devam ediyor. Seçki, bugün ve yarın Miralay Mustafa Kemal'in kumandanlığında kazanılan I. Anafartalar Muharebesi'nin 110. yıldönümünde İş Bankası Gelibolu Şubesi'nde sergilenecek. Çanakkale'de ressam olarak görev yapan Mehmet Ali Laga ve Gelibolu doğumlu Elif Naci'nin yanı sıra Hasan Vecih Bereketoğlu, İbrahim Safi, Adil Doğançay, Ercümend Kalmık ve Hikmet Onat gibi önemli sanatçılarımızın yer aldığı serginin en özel parçalarından biri, Feyhaman Duran'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü mavi gözleri ve kararlı bakışlarıyla resmettiği Kalpaklı Atatürk portresi olacak.