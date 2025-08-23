10 parçayla dolabınızı yenileyin

Eminim sürekli olarak bir yandan "Az alışveriş yapın" ve "Çok tekstil tüketimi dünyaya zarar veriyor" başlıklı yazılar okurken bir taraftan da "Bu sezonun olmazsa olmaz parçaları" ve "Bu sezonun olmazsa olmazları" gibi haberlere denk geliyorsunuzdur.

Eminim bu durumdan siz de oldukça sıkılmış durumdasınızdır.

Bir yandan hepimiz modayı takip etmek istiyoruz.

Demode görünmek istemiyoruz. Ama bir yandan da sürekli alışveriş yapmaktan ve bir yandan da tekstil üretiminin yarattığı çöplerden ve bile bile dünyaya zarar veriyor olma fikrinden hepimiz mutsuzuz.

Peki demode olmadan, sezon trendlerine uygun giyinerek alışverişi en aza indirmek mümkün mü? Yani akıllı alışveriş yapmanın dengeli yöntemini nasıl bulacağız?

Glamour ve Vogue dergileri bu sezon için sizlere klavuzluk edecek alışveriş önerilerinde bulundu. Bu iki dergi, "10 popüler parçayı dolabınıza sokarak bu sezonun modasını yakalamak ve ekonomik bir şekilde hoş görünmek mümkün"...

Şu an içinizden 'Peki nedir bu 10 parça?' diye sorduğunuzu duyar gibiyim... İşte size dolabınızı bu sezon için yenilemenizi sağlayacak 10 anahtar parça:

Hayvan derisi baskısı İşte çevreye zarar vermeme mantığı tam şu anda başlıyor. Kendinize sorun 'Hayvan desenleri benim genel stilimle uyumlu mu?'... Eğer değilse dolabınıza sokacağınız ve sadece bu sezon giyip sonrasında genel tarzınıza uyduramayacağınız için kurtulmaya çalışacağınız bir şeyden asla fazla adet almayın, yer gök leopar baskısı olsa bile...

Yapacağınız şey basit mesela leopar baskılı bir fular alıp konuyu kapamanız mümkün. Ya da zebra desenli bir kemer... Asla bu sezon çok popüler diye leopar baskılı ceketler, etekler, elbiseler almaya çalışmayın.



Postal, kovboy çizmeleri, spor ayakkabı

Tabii ki üçünü de almayın birinden birine karar verin. İkisini ya da üçünü birden alacaksanız, listede başka parçalardan vazgeçmeniz gerekiyor.

Siyah bir asker postalı bu sezon yapmak istediğiniz tüm kombinlerle uyumlu olacaktır, tek bir parçayı alacaksanız bu listeden onu tercih edin.

Kovboy botları biraz daha iddialı bir parça. Tavsiyem en sade en az işlemeli ve süet olanlarına yönelin. Kısa çizme modellerini tercih edin.

Büyük ayaklarınız varsa ve boyunuz çok da uzun değilse lütfen beyaz ve kaba spor ayakkabılarının üstünü çizin.



Uyku modu

Bu sezonun önde gelen trendlerinden biri de pijama ve geceliklerin yükselişi. İpek ya da saten görünümlü bu tarz kıyafetler önümüzdeki günlerde yıllardır olmadığı kadar popüler olacak. Bu kıyafetleri her türlü ayakkabıyla kombinlemek oldukça kolay. Ayrıca ceketlerle ve hırkalarla da son derece şık görünüyorlar. Geçtiğimiz günlerde sona eren Kopenhag Moda Haftası'nda da öne çıkan sokak stilleri içinde pijama ve geceliklere gönderme yapan tasarımlar dikkat çekiyordu. Yani dolabınıza bir tane dantel detaylı gecelik görünümlü saten bir elbise eklemenin tam zamanı.



Çiçekli elbise

Bu sezon diz altına kadar uzanan, topuklu çizmelerle de asker postallarıyla da rahatlıka giyebileceğiniz elbiseler çok moda. Bu elbiselerin bir de çiçek desenli olanları çok daha popüler. Ama çiçek deseni kabul edelim bir yükselişte olsa da ne yazık ki hepimize yakışmıyor. Yapacağımız basit; en küçük çiçek desenli siyah elbiseyi almak. Bu elbisenin üzerine kalın kazağınızı giyip bir de postallarınızla kombinlediniz mi bu sezona uyum sağlamış olursunuz.



Neonlar

Neonlar bu sezon çok popüler. Tavsiyem camel ve bej tonlarıyla rahat kombinlenen fosforlu sarı ya da yeşil ince bir kemer veya şık bir fular satın alıp çok da riske girmeyin.



Pullar ve payetler

Asla modası geçmeyecek hatta şekil değiştirerek daha da popülerleşecek bir trend varsa o kesinlikle pullar ve payetler. Bu ilkbahar-yaz sezonunda beyaz, pastel pembe, sarı ve bulut mavisi gibi renklerle iç içe geçen payetli tasarımlar son derece dikkat çekici bir şekilde öne çıkmıştı. Bu durum sonbahar-kış sezonunda da devam edecek. Payetler günlük hayatlarımızda hiç olmadığı kadar popüler olacak.



Kır hayatı modu

Kır hayatından ilham alan her tür tasarım bu sezon çok popüler. Binici çizmeleri, taytlar, ekoseler, pamuklu klasik gömlekler, desenli eşarplar ve kahvenin her türlü tonu. Şehirde uzun yıllardır country tarzından ilham alan tasarımlar bu kadar ön plana çıkmamıştı. Uzun zaman sonra ilk kez hepimiz bu kadar iddialı bir yükselişle karşı karşıyayız. İşin en güzel yanı bu trenci jean ve beyaz tişört yardımıyla günlük stilinize oldukça kolay bir şekilde adapte edebiliyor oluşunuz. Ekose desenli bir etek ya da ceket almanın en doğru zamanı.



Taş detaylı iğne

Bu sezon dış giyiminize tek bir parça ekleyin. Ve o da kesinlikle trençkot olsun. Eminim hepinizin dolabında sayısız adet farklı kesimlerde ceketler, mantolar vardır. Ama siz bu sezonun diğer ön plana çıkan ceket modellerini bir yana bırakın ve onun yerine bir klasik olan bej rengi bir trençkotu dolabınıza katın. Emin olun 10 sene sonra bile dolabınıza elinize attığınızdan alıp zevkle giyebilirsiniz.



Yün kazak

İddialı bir broş ya da taşlı iğne ile dolabınızdaki birçok parçayı yenilemeniz ve bu sezon trendlerine uydurmanız mümkün. Hepimiz biliyoruz ki bu sezon her yer taşlı aksesuvarlar taşıyan parçalarla dolu. Ama tüm dolabınızı bu tarz parçalarla doldurmanız mümkün değil. Oysa dolabınızdaki düz bir paltoyu ya da kazağı ya da ceketi bir şık iğne takarak güncellemeniz mümkün.



Trençkot

Bir dönem kalın, sıkıcı, demode bulduğumuz için beğenmediğimiz kalın kazaklar bu sene çok ama çok moda. E o zaman bir tane dolaba eklemek lazım. Mümkünse kalın örgülü, bej ya da camel tonlarında olan bir tanesini seçin.