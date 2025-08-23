7/24 şehirde yaşam

Büyük Zafer kutlanıyor

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel bir gösteri düzenleyecek. Zafere Doğru Cumhuriyet Doğuyor isimli dans gösterisinde, Çanakkale savaşından başlayarak millî kurtuluş mücadelesinin zaferi; müzik, sinema, dans ve teknik uygulamalarla 30 Ağustos akşamı AKM'de sahneye taşınacak. Yıldız Çankaya'nın sanat yönetmenliğinde hazırlanan gösteri, Büyük Taarruz zaferinin 103. Yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelemizde şehit düşen kahramanlarımıza bir saygı duruşu niteliği taşıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) de 29 Ağustos akşamı AKM'de coşku ve gururun hissedileceği özel bir konserle sanatseverlerle buluşacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesinin kesin ve kalıcı bir zafere ulaştığı Zafer Bayramı'nda kahramanlık ve bağımsızlık ruhunu yansıtan seçkin eserler, Murat Kodallı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile Volkan Akkoç yönetimindeki koronun yorumuyla seslendirilecek.



Çellonun şifalı sesi geliyor

Kazakistan'ın dünyaya açılan müzik elçisi Bagjan Oktyabr Türkiye'ye geliyor. Doğunun ruhunu ve batının zarafetini tek sahnede buluşturan sanatçı, klasik müzikten halk ezgilerine, popüler dizilerin unutulmaz melodilerinden romantik baladlara uzanan geniş repertuvarıyla, 26 Ağustos'ta Denizli, 27 Ağustos'ta Antalya, 29'unda Ankara ve 31'inde İzmir'de konser verecek. Sanatçı 2 Eylül'de de İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.



Kahkahaya davet var

Türk Tiyatrosu'nun duayeni Nejat Uygur tarafından uyarlanarak önce tiyatro oyunu olarak sahnelenen sonra sinemaya da aktarılan oyun, Süheyl & Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla Süt Kardeşler adıyla 7. sezonunda da izleyicisinin kalbine dokunuyor. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin başrolünde yer aldığı oyun 26 Ağustos Salı akşamı Maximum Uniq Açıkhava'da seyirciyle buluşacak. Bahriyeli iki askerin bilerek izin kâğıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklığın anlatıldığı oyun bol bol kahkaha vaat ediyor. Gülmeye en çok ihtiyacımız olan dönemde, hiç eskimeyen bu oyunu kaçırmayın.



Kalp Hizası'nda buluşuyoruz

Cemal Toy'un kırk yıla yaklaşan sanat yolculuğunu yansıtan Kalp Hizası sergisi, bugün Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Galeri'de ziyaretçilerle buluşuyor. Betül Tekiner küratörlüğünde hazırlanan sergi, sanatçının kırk yıla yaklaşan sanat hayatının farklı dönemlerinden eserlerini bir araya getirerek geçmişten geleceğe uzanan bir bağ kuruyor. 7 Eylül'e kadar sürecek sergi kapsamında düzenlenecek etkinlikler ve çocuk dostu yaklaşım, her yaştan ve farklı kesimlerden izleyicinin sanatla etkileşimini güçlendirecek.



Gençler yola çıkıyor

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın (TUGFO) tüm konservatuarlarından seçilmiş birbirinden parlak 80 genç müzisyen, Şef Cem Mansur yönetiminde ve genç piyanist İlyun Bürkev'in solistliğinde, Avrupa ve Türkiye'nin önemli merkezlerini kapsayan turnesine İstanbul'dan başlıyor. Turnenin açılış konseri, 28 Ağustos akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Turne bu konserin ardından 2 Eylül'de Almanya Hamburg'daki Elbphilharmonie, 4 Eylül'de Prag Smetana Hall ve 7 Eylül'de Viyana MuTh Konzertsaal konserleriyle devam edecek. Bürkev, bu yıl "Müzik Metropolü İstanbul" temasıyla düzenlenen Hamburg'daki Schleswig-Holstein Müzik Festivali'nde Rising Star olarak sahne alacak.



Burgazada'da caz havası

Adaların büyüleyici atmosferinde, doğayla müziğin iç içe geçtiği benzersiz bir festival deneyimi için geri sayım başladı. Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Burgazada Caz Günleri, 29-30-31 Ağustos tarihlerinde caz tutkunlarını bir kez daha Cennet Bahçesi'nin eşsiz doğasında ağırlıyor. Erdem Sökmen & Nağme Yarkın konseriyle başlayacak festivalin bu yılki programında; cazın duayenlerinden yenilikçi performanslara uzanan bir seçki müzikseverlerle buluşacak.



Seramiğe farklı yorum

Seramik ve sır altı boyama tekniklerini ustalıkla kullanarak geleneksel çini estetiğini yeni görsel anlatımlarla zenginleştiren Ertuğrul Güngör ve Faruk Ertekin'in Still Blue isimli sergisi, Atelier Marvy'de konuklarıyla buluşuyor. Her ikisi de 1994 doğumlu Kütahyalı sanatçıların işleri 22 Eylül' e kadar görülebilir.