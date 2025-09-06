Dolaplarda stil oyunları başladı

Yaz nasıl geçti ve bitti hiçbirimiz anlamadık. Ancak eylül ayına adım attığımıza göre resmen sonbahara girdik demektir. Sonbaharın ilk moda yazısının da önümüzdeki günlerde sokaklarda nasıl siluetler göreceğimizin ipuçlarını paylaşalım istedik. 2025 sonbahar-kış sezonunda geçmiş ve geleceği harmanlayarak yepyeni bir hikaye yazıyoruz. Son derece güçlü, yaşayan, hayatın içinde ve gerçek kadınların sezonu bu sezon. Bu sezon, giydiklerimiz kadar tavrımız da konuşulacak. Hayattaki duruşumuz, neler ürettiğimiz, nasıl bir hayat amacımız olduğu da doğal olarak kombinlerimize ve genel duruşumuza yansıyacak. Resmen bu sezon hayata karşı duruşumuzla stilimizi de güçlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıl New York'tan Paris'e uzanan defileler sırasında aslına bakarsanız bu sonbahar-kış sezonuna dair ana kodları hepimiz görme şansı yakalamıştık. Çok güçlü stil kodlarının ortaya konulduğu defileler sırasında lüks moda markaları, koleksiyon ilhamlarını hem geçmişten hem de gelecekten aldıklarını ortaya koymuşlardı. Yani kısaca bu sezon hazırladığımız kombinlerde sezon trendlerini, dolabımızdaki ana parçalarla harmanladığımız, vintage ve ikinci el parçalarla genel kombinlerimize zenginlik kattığımız günler bizi bekliyor. Trend çılgınlıklarını değil; sofistike, güçlü ve bir o kadar da cesur bir duruşu ortaya koyuyoruz her beraber.



EKOSELER ÇOK POPÜLER

Sürekli geri dönüşlerden bahsettiğimiz moda dünyası, her sezon unuttuğumuz ama bir zamanlar dolaplarımızın olmazsa olmazı parçaları modernleştirerek yepyeni yorumlarıyla sezonun trendleri arasına sokmayı başarıyor. Bu sezon ise ekoseler özellikle dış giyimin en güçlü elementi olarak geri dönüyor. Bakar bakmaz yağmurlu havaları, kapalı bir gökyüzünü, turuncu ağaçları ve dökülen yaprakları anımsatan ekoseler, lüks markalarda monokrom giyime dahil oluyor ve kat kat görüntüsüyle daha 'sıcak' bir görünüm veriyor.

YENİ NESİL TAKIM ELBİSE

Fazla almak değil doğru almaktan bahsettiğimiz son birkaç sezonda yıldızı parlayan parçalardan biriyse takım elbiseler... Ofisten akşam yemeğine ve hatta gece eğlencelerine uyarlamaya çok müsait takım elbiselerimiz aynı zamanda oldukça güçlü bir duruşun da anahtarı. Bu sezon kalem eteklerle de çokça gördüğümüz takımlar dolaplarımızda kalem eteklere yer açmamız için sinyal yollarken lüks markalar ipek bir gömlekle birleşen takım elbiselerin ya da sadece kalem eteklerin ne kadar zevkli ve eforsuz ama ir o kadar da göz alıcı görünebileceğini gösterdi.

DANTELLER YENİ GÖZDEMİZ

Bu sezon podyumlarda gördüğümüz en kadınsı trendlerden biri olan danteller, kimi zaman klasik tonlarda karşımıza çıksa da, beklenmedik renk tonlarıyla oldukça dikkat çekiciydi. Lacivertler, sarılar ve yeşiller bu sezon dantellerde ön plana çıkıyor. Daha klasik ve feminen olarak tanımlayabileceğimiz dantellerin 2025 sonbahar/kış sezonunda bu kadar yoruma açık bir şekilde değerlendirilmiş olması ise, modanın tam anlamıyla sınırsız ve sürekli gelişmekte olduğunu bir kez daha bize hatırlatmış oldu.

PUNK GERİ DÖNDÜ

Ekoseler, işlemeli jean'ler, deri bomber ceketler, kemerli ve zincirli biker'lar, kamuflaj ve yılan desenleri... Evet, punk geri döndü ama bu kez daha günümüz stil kodlarıyla ve çok daha sofistike. 2025 sonbahar-kış sezonunda punk, sadece asi bir tavır değil, aynı zamanda bilinçli bir stil seçimi olarak karşımıza çıkıyor. Punk stilinin vazgeçilmezi deri materyaller birçok stile uyum sağlayabilir.



YEŞİL GERİ DÖNDÜ

Daha çabasız, sofistike ve zamansız görünümlerin şekillendirdiği sonbahar podyumları, geçtiğimiz birkaç sezonun göz alıcı ve parlak pembelerini, turuncularını ve kırmızılarını geride bırakarak daha yumuşak ve naturel renkleri ana odağı yapıyor. Her ne kadar kahverengiler, siyahlar, lacivertler ve koyu yeşiller sonbahar sezonu için en şaşırtıcı renk paletini oluşturmasa da, podyumlarda baskın bir şekilde görünen toprak tonları ve özellikle haki yeşili, bu sezon en çok kullanacağımız renklerin başında geleceğinin sinyalini veriyor.Kendimize, benliğimize dönüşün koleksiyonlarda ön plana çıktığı sonbahar sezonuna mükemmel bir uyum sağlayan bu sofistike yeşil tonu, aynı zamanda doğaya ve doğala dönüşün de mükemmel bir simgesi olarak karşımıza çıkıyor.

BOHO CHIC TAVIR

Püsküller, deriler, kalın kemerler, tül gömlekler, danteller, fırfırlar, kovboy çizmeler, dolgu topuklar, desenler, renkler ve biraz da karmaşa... Mary Kate ve Ashley Olsen'ın, 2000'lerin ikonik karakteri Serena Van Der Woodsen'ın dünyasına hoş geldiniz! 1970'lerin en özgür ruhlu moda akımı bohem giyim bu sezon podyumlardaki yerini alırken, pozitif ve rahat enerjisiyle dolaplardaki yerini de alacak gibi de görünüyor. Bohem stil, markanın daha modern, daha romantik ve biraz da asi yorumuyla 70'lerin mirasını günümüzle birleştirerek senenin en başarılı trendlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor.

FAZLASIYLA SALAŞ

Bu sonbahar podyumlardan aldığımız ilhamla mükemmelliyetçiliği, clean girl ve benzeri tüm 'düzenli' trendleri kenara bırakıyoruz. Düşen elbise askıları, aşağı sarkan omuzlar, üst süte giyilen salaş katmanlar ve dağınık saçlar bu sezonun belki de en 'kendimiz olabileceğimiz' trendlerinden. Hiçbir kural olmadan, elimize ne gelirse giydiğimiz ve kendimizi sürekli bir yerlere yetişmeye çalışan, dağınık ama her zaman havalı romcom karakteri gibi hissetmek? İçimizdeki Carrie Bradshaw'ı uyandırmanın tam sırası.

LEOPARIN YENİDEN YÜKSELİŞİ

Bu sezon leoparlar yine moda sahnesinde. Son birkaç sezondur geri dönen ve modası asla geçmeyen desen, bu kış sezonunda da kabanlardan elbiselere, aksesuvarlardan etek-ceket takımlarına kadar birçok parçada kullanıldı. Leoparlarınızı dolabınızın en üst raflarında tutmaya devam edin. Sonbahar/ kış sezonu şıklıktan ziyade işlevselliğiyle dolabımızın çoğunluğunu oluşturan kabanlarımız, bu sezon sofistike tasarımlarıyla ön planda. İnce ve uzun silüetlerle adeta bir haute couture parçasını andıran zarif kabanlar, bu sezonun en şık parçalarından.

SAHTE KÜRKLER

2025 sonbahar-kış trendleri arasında, yumuşacık hissettiren, sıcak tutan ve ufacık bir hamleyle olduğumuzdan daha şık görünmemizi sağlayan sahte kürkler var. Kışa çok yakışan ve tarzınıza sessiz bir zarafet katan sahte kürkler, yalnızca bizim favorimiz olmayacak, ki her sonbahar/kış sezonu podyumlarının star parçaları olmaya devam ediyorlar. Uzun kabanlardan kısa ceketlere, çantalardan şallara hatta şortlara kadar her formda karşımıza çıkan bu lüks dokunuş, birçok markanın koleksiyonlarıyla yeniden yükselişe geçti. Gabriela Hearst ise sürdürülebilirlik adına vintage gerçek kürkleri yeniden dönüştürerek kullanmayı tercih etti. Kahve, bej gibi doğal tonlardaki kürkler, bu trendi dolabınızda daha uzun ömürlü kılabilir.