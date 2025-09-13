Pamukkale’den Los Angeles’a ilham veren bir yolculuk

Denizli'de dünyaya gelen eğitim için İstanbul'a taşınan Eda Karul sabit kalmayı sevmeyen, farklı arayışlar peşinde koşan isimlerden... Uluslararası ilişkiler, yatırım bankacılığı ve marka yönetiminde edindiği deneyimin ardından pandemi döneminde Los Angeles'a taşınır Eda Karul... "Sadece üç ay" diye çıktığı yolculukta beşinci yılına girerken Buttercup and Marina isimli kitapla çocuk edebiyatına adım atar. Ardından 'cold plunge' denen 'soğuk suya girme terapisi' diye de tercüme edebileceğimiz projesini hayata geçirir: "Pamukkale'de doğayla kurduğum bağ, ilk cold plunge merkezimi burada açmama, yaratıcılığıma ilham vermeme ve yaptığım işlerin merkezine insanı koyma anlayışımı güçlendirmeme vesile oldu." Karul, cold plunge deneyiminin insanların sabahlarını dönüştürdüğünü, "Katılımcıların 'Artık sabahları bu ritüel olmadan yapamıyorum' demesi, işimin onların hayatlarının doğal bir parçası hâline geldiğini gösteriyor. İnsanlarla etkileşim, yeni fikir kıvılcımlarını yakalamamı sağlıyor" sözleriyle yaratıcılığının kaynağını anlatıyor. Peki ya yazdığı çocuk kitabı: "Buttercup and Marina ismini verdiğim kitabım çocukların hayal gücünü harekete geçiriyor ve onları sevgi, dostluk gibi değerlerle buluşturuyor. Amerika'da tüm platformlarda erişilebilir olan kitabımızın Türkiye lansmanı için hazırlık aşamasındayız. Cold plunge'ı ise Los Angeles deneyimlerimden ilham alarak, kişiye özel alan ve ev konforu oluşturdum. Türk izleyicisinin kendine özel ve güvende hissettiği bir ortam beklentisine özen gösteriyorum" diyor.

YENİ PROJELERİMİZ YOLDA

2026 senesi için planlarını anlatan Eda Karul, "Buttercup and Marina'yı beyaz perdeye taşımak ve global etkinliklerle çocuklara ilham vermek de en büyük hayallerim arasında. Mini aktiviteler, workshoplar ve faydalarını paylaşacağımız mini konferanslar düzenlemeyi planlıyoruz. Böylece hem daha fazla kişiye ulaşmayı hem de farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Çocuklarla birebir buluşmalar, okul ve sosyal alan etkinlikleri düzenleyeceğiz. Uluslararası Okuma Günleri projemize başladık; geçen yıl ilki Marakeş'te gerçekleşti ve bu etkinliği Hindistan, Tayland gibi bölgelerde de hayata geçirmek istiyoruz. Cold plunge'u Türkiye'de ve yurtdışında büyütmek, daha fazla insana ulaştırmak istiyorum" diyor.