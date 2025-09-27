7/24 şehirde yaşam

Bolşoy Tiyatrosu ilk kez İstanbul'da

Tarihi 1776 yılına uzanan dünyanın en saygın bale topluluklarından Bolşoy Tiyatrosu, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez İstanbul'da... Dünyaca ünlü topluluk, yaklaşık 350 kişilik dev kadrosuyla, Romeo ve Juliet ile Kuğu Gölü'nü özgün dekorları, göz alıcı kostümleri, usta orkestrası ve geniş kadrosuyla sahneye taşıyor. Dün akşam Atatürk Kültür Merkezi'nin görkemli atmosferinde sahnelediği klasik bale repertuvarının en önemli yapıtlarından Romeo ve Juliet ile büyük alkış alan topluluk bu akşam da yine aynı gösteriyle seyirci karşısına çıkacak. Çaykovski'nin Bolşoy Tiyatrosu için bestelediği ilk bale olma özelliğini taşıyan ve dünyanın en çok sahnelenen bale yapıtları arasında yer alan Kuğu Gölü ise 29-30 Eylül saat 19.00'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Her iki baleye de Anton Grişanin yönetimindeki Bolşoy Tiyatrosu Orkestrası eşlik edecek.



İtalyan müzisyen Ankara'ya geliyor

Modern klasik müziği popla harmanlayarak yeni bir sinematik müzik dili oluşturan İtalyan sanatçı Andrea Vanzo, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez Türkiye'ye geliyor. Eserleri 300 milyonun üstünde dinleyiciyle ulaşan sanatçı, yarın akşam CSO Ada Ankara Sahnesi'nde Ankaralılarla buluşacak. Ardından 1 Ekim'de de İstanbul'da AKM'de sahne alacak.





Don Kişot perde açıyor

Duyurulduğu ilk andan itibaren büyük merak uyandıran Cervantes'in ölümsüz eseri Don Kişot bu kez, büyüleyici bir müzikal uyarlamayla sahnede. Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un sahneyi paylaştığı müzikal 30 Eylül'de Zorlu PSM'de perdelerini açıyor. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisi ve müzik direktörü Volkan Akkoç yönetiminde, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment ortak yapımı olarak sahnelenecek olan müzikal, 30 kişilik dansçı ve oyuncu kadrosu, 15 kişilik canlı orkestra, görkemli dekor, çarpıcı ışık ve kostüm tasarımlarıyla dikkat çekiyor.



Evgeny Grinko turnesine başlıyor

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Evgeny Grinko, Türkiye turnesi kapsamında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçı, 4 Ekim'de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 6 Ekim'de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda, 7 Ekim'de Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, 8 Ekim'de Congresium Ankara'da sahne alacak. Konser repertuvarında Grinko'nun klasikleşmiş eserleri Valse, Dusty Room, Lullaby for Erik adlı parçaların yanı sıra sanatçının yeni albümü Winter Moonlight'tan da eserler yer alacak.



İzlerin Ötesinde

Sanat yönetmenliğini Tamer Levent'in üstlendiği, Vedat & Senay Akdamar küratörlüğünde hazırlanan İzlerin Ötesinde Karma Resim Sergisi Galeri Eyüpsultan'da açıldı. Sanatçılar Selda Salman Acar, Pınar Tuba Biçmen, Handan Korkmaz, Reyhan Uludağ, Pınar Kuseyri ve Ayla Gürkan Sarıçlı'nın eserlerinin yer aldığı sergi 19 Ekim'e kadar devam edecek.



Coşkuya yer açın

Yılın en coşkulu ve eğlence dolu festivali İstanbul Oktoberfest bugün başlıyor. Yarın akşama kadar Life Park'ta sürecek festivalde Gripin, Yüksek Sadakat, Dedublüman, Sattas, Nova Norda, Can Gox, Kalabalıklar, Pekiner, Eylül Su gibi sevilen gruplar ve sanatçılar sahne alacak.



İz ile Düş Arasında

Sanatçı Ayşe Betil, üçüncü kişisel sergisi İz ile Düş Arasında Bir Yer ile izleyicileri çok katmanlı bir yolculuğa davet ediyor. 26 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda gerçekleşecek sergide yaklaşık 60 eser yer alacak. Yağlı boya, kara kalem ve karışık tekniklerden oluşan çalışmalar, sanatçının üretim sürecindeki çeşitliliği gözler önüne seriyor.