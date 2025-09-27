Jean pantolonları yenileme zamanı

Yıllar geçse de her zaman dolabınızda olması gereken ve güncelliğini koruyacak olan tek bir parça söylememiz gerekse o kesinlikle jean olurdu... Jean'in yani denim kumaşının popüleritesi asla geçmeyecek. Özellikle son bir yıldır jean parçalar çok uzun yıllardır hiç olmadığı kadar popüler... Çanta, ayakkabı, aksesuvar aklınıza ne gelirse jean'den tasarlanıyor. Ve bu trendin etkisiyle üst üste olabildiğince jean parça da bir arada kullanılıyor.

DAHA DA POPÜLER OLUYOR

Bununla beraber kabul edelim ki jean dendiği zaman aklımıza ilk önce jean pantolonlar geliyor. Ve bu pantolonların trendleri de aralıksız olarak değişiyor. Geçtiğimiz yıla kadar olabildiğince bol ve salaşlar popülerken bu sezon itibariyle skinny jean'lerin yeniden yükselişine şahit oluyoruz. Eminim siz de yazın aldığınız kilolardan tedirginseniz trenddeki bu değişim rüzgarı sizi hiç memnun etmemiştir. Ama önümüzdeki günlerde dapdaracık jean'leri hiç olmadığı gibi yoğun bir şekilde görmeye başlayacağız.

Zaman zaman bu jean'ler yüksek belli zaman zaman da düşük belli olacak. Yani karın kaslarınızı, bel ve basen bölgesini çalıştırmanızın tam zamanı. Moda dünyası 2000'lerin ardından uzun bir süre 'vücut olumlama' konusundan bahsetmiş olsa da bu trend de her trend gibi çoktan geçti. Ve şu an moda dünyası hepimizin 2000'lerdeki kadar ince olmamızı beklediğini söyleyebilirim. Bunu yine de sporla yapın derim ben. Sağlık sorunlarına neden olduğu her gün farklı araştırmalarla ortaya çıkan 'zayıflama iğneleri'nden de uzak durun derim. O zaman konumuzu daha da dağıtmadan bu sezonun jean pantolon trendlerine haydi gelin yakından bakalım.



SKINNY JEAN'LER

Çoğu kişi stil dünyasına skinny jean'lerin geri dönüp dönmeyeceğini konuşsa da biraz evvel de söylediğim gibi skinny jean'ler yeniden yükselişe geçmiş durumda. Sosyal medyanın da etkisiyle geçmişe duyulan nostaljik özlem, trend döngülerini neredeyse her sene hızlı bir değişime uğratıyor. Özellikle Fransız lüks modaevleri sayesinde dapdaracık jean modellerinin yeniden hayatımıza geri döndüğünü rahatlıkla söyleyebilirim. Bu jean'leri giymek istiyorsak adı üzerinde zayıf olmamız gerekiyor. Yoksa yapacağımız şey dev ceketlerle ya da uzun tünik gömleklerle kombini tamamlamak olacak.





SOLUK GRİ MODELLER

Siyah kotlar uzun zamandır oldukça popüler. Ancak bu sezon itibariyle bir süredir unuttuğumuz gri jean'lerin yeniden hayatlarımıza geri dönüşüne şahit oluyoruz. Bu renk jeanlarin en önemli özelliklerinden biri kahve ve bej tonlarıyla rahat kombinlenebiliyor oluşları. Yani bu sezon aslına bakacak olursanız tam da ihtiyacımız olan şey. Bu tarz modeller şık bir ceketle ofiste de rahat ve özgür bir kullanım fırsatı verir.





İSPANYOL PAÇA

Sonbahar-kış podyumlarında skinny jean'ler kadar baskın bir şekilde gördüğümüz bir model. Bana tüm jean modelleri arasında en çok hangisini sevdiğimi soracak olursanız hiç tereddütsüz bir şekilde İspanyol paça modeller derim. Bu modeller bacak boyunu uzun gösterir, vücut proporsiyonunun feminin ve hoş görünmesini sağlar. Ceketle de gömlekle de tişörtle de şık olmanızı sağlar.



YÜKSEK BELLİ BOL JEAN'LER

İngiliz lüks markaları, 2023 ilkbahar- yaz koleksiyonundan itibaren bu tarz parçalara koleksiyonlarında yer vermeye başlamıştı. Kabul edelim her ne kadar yeniden popüler olsa da daracık, insana hareket özgürlüğü vermeyen kotlardan sıkılanlar için harika bir alternatif. Bu model henüz tamamen hayatlarımızdan çıkmış değil ancak popüleritesini de kaybetmeye başladığını kabul etmekte fayda var.



90'LAR STİLİ DÜZ PAÇA

90'lar modasının son birkaç yıla ne kadar büyük bir damga vurduğunun farkındasınızdır. Tabii ki 90'lar modası bu kadar etkiliyken konunun jean'lere gelmeyeceğini düşünmek mümkün değildi. 90'larda popüler olan düz paçalı, rahat, hafif düşük belli, orta lacivert tonlarındaki modeller bu sezon çok ama çok popüler. Bir anda deri bir ceketle ve tişörtle ortaya farklı bir görüntü çıkaracağınız kesin olan bu modeller hem ofise hem de ofis şıklığına da uygun olması nedeniyle son derece iyi bir yatırım parçası olma özelliği taşıyor.



AT NALI GÖRÜNÜMÜ

Horseshoe yani at nalı şeklindeki jean'ler kesinlikle bu yılın en favori jean pantolonları olmuş durumda... Fark ettiyseniz jean'e bu ismin verilmesinin nedeni gerçekten de duruşunun at nalına benziyor oluşu... Birkaç yıldır çeşitli moda editörlerinin üzerinde gördüğümüz bu model jean'ler bu sezonun olmazsa olmazları arasında yerine alacak. Lüks moda markaları geçtiğimiz yıldan itibaren bu modeli koleksiyonlarına katmış durumda.