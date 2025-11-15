7/24 şehirde yaşam

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, toplumsal gelişimin mimarı olan öğretmenlere ithafen anlamlı bir program sunuyor. İDSO'nun 21 Kasım akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda vereceği Öğretmenler Günü Konseri duayen şef Gürer Aykal yönetimiyle sanatseverlerle buluşacak. Şef Aykal, kendi öğretmeni olan Ahmed Adnan Saygun'un Senfoni No. 3 Op. 39 eserini yönetecek. Ayrıca konserde dünyaca ünlü Alman çellist Maximilian Hornung solist olarak ağırlanacak.Hornung, programda Antonín Dvorák'ın ünlü Viyolonsel Konçertosu Si Minor Op. 104 eserini seslendirecek. Ayrıca konserde, Türk besteci Ali Darmar'ın Metamorfoz adlı eserine de yer verilecek. Bu özel gece, müzik ve öğretmenliğin ilham veren bağını kutlayacak.Zorlu PSM'nin tiyatro dünyasına yeni yetenekler kazandırmak ve özgün eserler yaratmak amacıyla sürdürdüğü PSM Atölye eğitimlerinde kısa oyun olarak sergilenen ve geçtiğimiz sezon profesyonel yolculuğuna çıkan Kısık Ateşte Düdüklü Tencere, bu sezon da seyircisiyle buluşuyor. İlk sezonunda kapalı gişe temsilleriyle tiyatroseverleri Zorlu PSM'de buluşturan oyun, sezon boyunca gerçekleştireceği temsilleriyle tiyatroseverleri bekliyor. Emir Taha Sarı'nın kaleme aldığı, İrem Kalaycıoğlu'nun yönettiği, Aylin Alıveren'in dramaturjisini üstlendiği Kısık Ateşte Düdüklü Tencere'nin oyuncu kadrosunda Emre Yıldızlar, İlyas Özçakır, Gül Doğa Selvi, Ferhat Teymur, Onur Akbay ve Yusuf Sarıaslan yer alıyor. Oyun, 19 Kasım akşamı sahnelenecek.İş Sanat'ın küçük tiyatro severleri antik bir kentin büyüleyici dünyasında yolculuğa çıkardığı müzikli çocuk oyunu Pat Pat Patara son kez sahnelenmeye hazırlanıyor. Likya uygarlığının önemli şehirlerinden Patara Antik Kenti'nin atmosferinde geçen oyun, çocuklara sürprizlerle dolu bir öykü anlatırken, Anadolu'nun tarihine de ışık tutuyor. Yekta Kopan'ın yazdığı, Lerzan Pamir'in yönettiği müzikli oyunda Efe, Defne ve sınıf arkadaşları, arkeolog Aslı'nın sorduğu bilmeceleri çözmeye çalışırken tarihin derinliklerinden gelen Likyalı Su ile tanışıyorlar. Bugün ve yarın saat 15.00'te İş Kuleleri Salonu'nda sahnelenecek oyunda oyuncular, canlı bir orkestra eşliğinde izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Pat Pat Patara, 4 yaş ve üzeri izleyiciler için öneriliyor.Miguel de Cervantes'in aynı ismi taşıyan romanından bale sahnesine aktarılan, yüksek seviyedeki bale tekniğiyle dünyaca ünlü toplulukların repertuvarlarında değişmez bir yeri olan Don Kişot Balesi, kuruluşunun ikinci sezonunda İstanbul Genç Bale Topluluğu tarafından sahneye taşıyor. Topluluğun 22 Kasım'da Süreyya Opera Sahnesi'nde prömiyerini gerçekleştireceği Don Kişot Balesi'nde Kitri'yi Moskova Stanislavski Bale Tiyatrosu'nun prima – baş balerini Anastasia Limenko, Basil'i yine Moskova Stanislavski Bale Tiyatrosu dansçılarından Artur Mkrtchyan canlandıracak. Provalarının yaklaşık üç aydır sürdüğü Don Kişot balesi'nin sahne dekorları ve kostümleri Mayo Store tarafından hazırlanıyor.Ünlü orkestra şefi Zubin Mehta'nın, "Olağanüstü yeteneğinden gerçekten çok etkilendim" sözleriyle takdir ettiği Elvin Hoxha Ganiyev, sanatsal yolculuğuna 1715 yapımı nadide bir keman ve Eugène Sartory yayı ile devam ediyor. Uluslararası başarılarıyla tanınan keman virtüözü Ganiyev, piyanist ve besteci Cem Esen eşliğinde bu akşam saat 18.00'de Minoa Pera Sahne'de müzikseverlerle buluşacak. Ganiyev ve Esen'in birlikte yorumlayacağı eserler arasında, keman ve piyano repertuvarının en seçkin örnekleri yer alıyor.Yapı Kredi bomontiada, 21-30 Kasım tarihleri arasında, imgenin belirsizliğini ve tanımsızlığını odak noktasına alan 10 sanatçının yer aldığı Adlandırılamayan isimli sergisine ev sahipliği yapıyor.Sergide yer alan eserlerinin yüzeyindeki imgeleri kazıyarak görünür hale getiren sanatçılar, ortaya çıkan işleri bir anın geçici tanıklığı ya da o ana dair bir tasayı temsil edecek şekilde ele alırken izleyiciyi de imgelerin zamanla olan ilişkisini ve belirsizliğin estetik potansiyelini keşfetmeye yönlendiriyor. Küratörlüğünü Emre Zeytinoğlu'nun yaptığı sergi, Yapı Kredi bomontiada Galeri'de her gün 11.00- 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerinin girişimiyle hayata geçirilen Burada sergisi, bu yıl ikinci edisyonuyla sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Nil Nuhoğlu küratörlüğünde gerçekleşen Burada 2025: Çözülmüş Bir Dünya başlıklı sergi, 14 Aralık'a kadar offgrid art project'te izleyiciyle buluşacak.