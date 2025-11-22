7/24 şehirde yaşam

La Boheme Operası yeniden

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Giacomo Puccini'nin en sevilen ve en sık sahnelenen ölümsüz eseri La Bohèmei AKM'de sanatseverlerle buluşturacak. Bestelenişinin üzerinden 129 yıl geçmiş olmasına rağmen güncelliğini koruyan eser, gençliğin ateşini, aşkın acısını ve müziğin sonsuzluğunu aynı sahnede bir araya getirerek hayatın tüm renklerini izleyiciyle paylaşacak. Rejisör Yiğit Günsoy, eseri sahneye koyarken operadaki "Ütopya ve yanılgıların o güzel yaşı! İnanırsın, ümit edersin ve her şey güzel görünür" cümlesinden yola çıkıyor. Orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı üstlendiği yapım, gerçek hayattan ilham alan karakterlerin hikayesi, Puccini'nin etkileyici müzikleri ve Illica ile Giacosa'nın güçlü librettosuyla birleşerek izleyicilere yeniden bir başyapıt sunacak. Bu akşam yeni prodüksiyonu ile AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda prömiyer yapacak olan eser, 26 ve 27 Kasım'da da yine AKM'de seyirciyle buluşacak.



156 genç sanatçı bir arada

Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun sanatçıların yapıtlarını aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturan BASE'in 9. edisyonu 26-30 Kasım tarihleri arasında The Ritz-Carlton Residences, Istanbul B Blok'ta gerçekleşecek. 36 şehir, 43 üniversiteden yeni mezun 156 sanatçıyı sanatseverlerle buluşturacak olan BASE 2025'te resim, fotoğraf, seramik, cam, heykel, video, yeni medya, grafik tasarım, geleneksel Türk Sanatları gibi farklı disiplinlerde üretilmiş yaklaşık 200 eser yer alacak.

90'lara farklı yorum

Şarkıcı Sinan Güleryüz, 90'ların unutulmaz melodilerini güçlü sesiyle yorumlayama devam ediyor. Güleryüz, bir kuşağın hafızasına kazınmış şarkıları seslendirdiği Best of 90's isimli konseriyle bu akşam Tamirane'de müzikseverlerle buluşuyor.

Parlayan Yıldızlar başlıyor

İş Sanat'ın kariyerlerinin başındaki genç müzisyenlere deneyim kazandırmak amacıyla sahnesini açtığı Parlayan Yıldızlar konserleri 24 Kasım Pazartesi akşamı 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda piyanist Bared Çağlıçubukçu ve çellist Berin Gökçe İlhan ile başlıyor. Bared Çağlıçubukçu'nun repertuvarında J.S. Bach, J. Brahms, C. Debussy ve F. Liszt'in eserleri yer alırken Berin Gökçe İlhan da J. Brahms ve G. Cassadó'nun eserlerini seslendirecek.

Sevilen oyunlar peş peşe

ENKA Sanat, bu hafta iki tiyatro oyununu ENKA Oditoryumu'nda ağırlıyor. 25 Kasım Salı akşamı sahnelenecek, Halil Babür'ün yazıp yönettiği, Cihat Süvarioğlu, Hare Sürel, Onur Gürçay, İlyas Özçakır ve Ceren Köse'nin rol aldığı Linçler ve Dudaklar, yaşamı yalnızca akıl üzerinden kurgulayıp her daim haklı çıkmayı bekleyenlerin öyküsünü sahneye taşıyor. Genç kuşağın ödüllü yazar ve yönetmeni Ahmet Sami Özbudak imzası taşıyan Tebdil ise 27 Kasım'da tiyatro severlerle buluşuyor. Burak Üzen, Erkan Akbulut, Fehmi Karaarslan, Gülşah Fırıncıoğlu, Özge Borak ve Onur Erdemir'in rol aldığı oyun, farklı dünyalara ait ikiz kardeşler Talat ve Süleyman'ın hikayesini merkezine alıyor.

Öğretmenlere müze keyfi

Boğaziçi ve Haliç'in buluştuğu özel bir konumda yer alan Ödüllü müze İstanbul Modern, kapılarını öğretmenlere ücretsiz açıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün bu yıl pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle kapalı olacak olan İstanbul Modern, 25 Kasım Salı günü tüm öğretmenleri ücretsiz ağırlayacak. Öğretmenler, İstanbul Modern'in koleksiyon sergisi Yüzen Adalar'ın yanı sıra güncel sergilerini gezerek sanat dolu bir gün geçirme fırsatı bulacak.

Özgür Atlar Zamanı

Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı, 1991 doğumlu sanatçı Seyed Davoud'un Kain'at sergisine ev sahipliği yapıyor. Hector Art Gallery himayesinde düzenlenen sergi odağına atları alıyor. Atların, insanlığın ilerleyişindeki taşıyıcı rolünü bugünün çağdaş duygusal yükleriyle buluşturan, Mehmet Lütfi Şen'in küratörlüğünü üstlendiği sergi 14 Aralık'a kadar sürecek.