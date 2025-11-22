Bu kışın renk terapisi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor oluşu, kabul edelim hepimizin dışarıda geçirdiği zaman diliminin artmasını sağladı. Bahar havası gibi bir havada hem daha rahat sosyalleştik hem de sonbahardan kalan kıyafetlerimizle resmen kasım ayının sonuna kadar dolaplarımızda çok da fazla değişikliğe gitmeden hayatta kalmayı başardık. Ama önümüz yine bol yağışlı, karanlık, trafik ve hava durumu nedeniyle evlere kapanacağımız ve mevsimsel bir depresyonla karşı karşı kalacağımız günler. Bundan kendimizi ne kolay şekilde kurtarmamızın yoluysa modanın eğlenceli, modumuzu yükselten ve ilham veren eğlenceli yanı. Birkaç haftadır bu sezonun aksesuvar trendlerini işliyoruz moda sayfalarında. Aksesuvar özgün detayları, farklı tasarımları, eğlenceli ve ışıltılı yanlarıyla bizlerin giyinirken ve modayı takip ederken daha eğlenceli bir duruş sergilememizi sağlıyor. Aynı aksesuvarlar gibi renkler de benzer bir şekilde bir anda hem kombinlerimizin hem de ruh halimizin değişmesini sağlayabilir. Gri günleri hafifletecek, yağış, trafik ve sosyallikten uzak kaldığımız günlerde bize ilham verecek olan renkli parçaları dolaplarımıza eklememiz gereken dönemdeyiz. Renklere ilkbahar-yaz sezonunda hepimiz alışmaya başlamıştık.

Ve o dönemden arta kalan birçok rengin etkisi hâlâ güçlü bir şekilde devam ediyor. Mesela 2023 yılına damga vuran pembe trendi (Barbie pembesi) biraz farklılaşmakla birlikte bu kış sezonunda da hayatımızda. Barbie pembesi kadar parlak ve canlı bir pembe yok doğal olarak bu kış. Ancak Barbie pembesinden türetilen hafif, pudramsı allık tonları ve lilalar bu sezon çok ama çok popüler. Zengin, çikolatamsı kahverengi (Pantone'un bu sezonun rengi olarak belirlediği 'Mocha Mousse') bu sezon güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor. Öte yandan tam da etrafı karanlık gördüğümüz bu günlerde soluk yeşiller, parlak morlar da mesela çok ama çok popüler. Doğadan ilham alan renkler kadar çarpıcı ve parlak renkler de bu sezon inanılmaz bir yükseliş yaşıyor. Mesela kırmızı tonları yıllardır olmadığı kadar çok popüler. Renklerden uzak durmayı tercih edenler bile, trend tonları günlük yaşamlarına dahil etmenin kolaylıkla farklı yollarını bulabilir. Bu yeşil için de geçerli. Kendi başına nötr bir renk olarak öne çıkan yeşil; krem, camel, bej gibi renkler gibi birçok ana renkle mükemmel bir uyuma sahiptir. Aynı şey bu sezon koleksiyonlara hakim olan pastel maviden, kobalt mavisine kadar uzanan tüm mavi tonları için de geçerli. Bu tonlar; beyaz, krem, bej ve kahverengilerle kolayca uyum sağlayarak bizim kombin yaparken rahat etmemizi de sağlar. Sonuç olarak önümüzdeki karanlık günlere biraz neşe katmak için kontrol edebileceğimiz bir şey var o da kışlık gardırop paletimiz. Bulutlu günler bizi bekliyor olabilir ancak moda dünyası kış sezonunda hayatlarımıza renk katma konusunda kararlı.

KIRMIZI BİBER ETKİSİ

Kırmızının iddiası asla ortadan kalkmaz. Ancak moda dünyasının kırmızıyı günlük hayata soktuğu ve normalleştiği zaman dilimleri değişim gösterebilir. Yıllar boyunca kırmızı geri plandaydı ve bu sezon oldukça iddialı bir geri dönüş yaşıyor. Canlı maraschino tonu, Fransız ve İtalyan gibi birçok tasarımcının çarpıcı, baştan ayağa tek renkli görünümlerinde görüldü. En iyi yanı mı? Cesur bir ifade için siyah ve beyazla kolayca giyilebilir veya gri ve lacivertle yumuşatılabilir.

İDDİALI MOR TONLARI

Kış demek siyah ve gri ağırlıklı giyineceğiz demek. Zaten toplamda ne yaparsak yapalım yine hepimizin elleri en çok siyah tonlarına gidecek. Ancak bu kadar siyah rengin de doğal olarak hareketlendirilmeye ihtiyacı olduğunu da hepimiz biliyoruz. Lüks moda dünyasında bu sezon mor iddialı bir çıkış yakalıyor. Morlar jean'lerle, siyah kombinlerle hatta doğru tonları tutturursanız kahvelerle bile oldukça uyumdu. Kırmızı ve mor da beklenmedik bir kombin ikilisi olarak bu sezon yeniden hayatımıza giriyor.

PEMBE, EFLATUN VE LİLALAR

Yazının başında da dediğimiz gibi pembe, hafif dokunuşunu korumaya devam ediyor. Güçlü ama aynı zamanda feminen pembeler New York ve Paris podyumlarında hep ön plandaydı. Pudra tonlarındaki yumuşak ve narin ton, hem feminen hem de modern stillerde çok yönlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu pudra pembe tonlarına çoğu zaman yine alt tonları pembe olan lilalar ve eflatunlar da ekleniyor. Ortaya romantik, asil ve iddialı bir görünüm çıkıyor. Bu tonlarla her birimizin bir buzlar kraliçesi olmamız kaçınılmaz.

BUĞULU YEŞİLLER

Ne tam bir orman yeşili ne de tam bir Brat Summer tonu olan bu limon yeşili tonu, lüks moda dünyasının yeni favorisi olmuş durumda. Bu rengi; bej, siyah, kahverengi ve beyaz arasında nötr bir ton olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak bununla da kalmanıza gerek yok hakiler, asker yeşilleri, zümrüt yeşilleri de yine bu sezon çok ama çok gözde. Eğer kombin gücünüze güveniyorsanız acı kahveler ve mocha tonlarının arasına fosfor yeşil bile eklemek olası.

ÇİKOLATA TADINDA

Pantone hepimizin bildiği gibi her yıl önümüzdeki 12 ayın rengini belirliyor; ruh halini tanımlayan ve deyim yerindeyse atmosferi belirleyen bir ton. 2025 yılı içinse, çikolata kahvesinin yumuşak bir tonu olan 'mocha mus' rengini seçti. Kışın soğuğuna karşı içimizi ısıtacak kadar yumuşak ve sıcacık bir renk var karşımızda. Bu tonlar acı kahvelerle, beyazlarla çok uyumlu. Jean kombinlerinize hemen rahatlıkla eklemeniz mümkün. Kış günlerinde aynaya baktığınızda cildinize de sıcak bir yansıma yapacak bir renk arıyorsanız bu renk kesin olarak kahverengi.