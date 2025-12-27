Bu yılı zarafetle uğurlayın

Kabul edelim 2020'ler bizler için oldukça zorlu geçti. Tüm dünya önce pandemi ardından bölgesel sayısız savaş ve ekonomik krizlerle karşı karşıya kaldı. Küresel trend analiz raporlarına bakıldığında bu zorlu süreçlerin devam edeceğini ve tüm bu yaşananların hayatlarımızı ve doğal olarak modayı da etkileyeceğini görüyoruz. Gerçekten den 2020'lerin başladığı günleri şöyle bir hatırlamamız gerekirse iki yıl evlerde yalnız ya da çekirdek aileler eşliğinde kutlamalar yaptık. Ardından yeniden sosyalleşmeye başladık ama bu sefer de dediğimiz gibi dünyayı arka arkaya farklı coğrafyalarda yaşanan savaşlar, iktidar değişiklikleri ve ekonomik krizler etkisi altına almaya başladı.

Son beş yıl zorluydu. Ekonomik değişimler, sosyal olarak da birçok şeyin değişmesine neden oldu. "İdil bunların hepimiz farkındayız. Yılın son gününde ne giyeceğimiz için öneriler vermeyecek misin?" diye sorduğunuza da eminim. Evet, evet bu hafta sizlere yılın son gününde ne tür kombinler yapacağınıza dair önerilerde bulunacağım.

Ancak genel olarak dünya trendlerine de baktığımda tüm dünyanın yaşadığı zorlu süreçlerin modaya ciddi bir etkisi olduğunu görüyorum. Çılgın gece partilerinden çok, son bir haftayı içine alan aile ve arkadaşlar ile tatiller daha popüler olmuş durumda mesela. Ya da hayatta hiçbir değişik olmayacak şekilde 31 Aralık'ta normal iş akışları ve ertesi gün de sakin spor ve kahvaltı aktivitelerinin popüler olacağını okuyorum mesela. Ne pandeminin yalnızlığını ne de ondan sonraki süreçte her birimizi belirli bir zaman diliminde sarmalayan sosyalleşme çılgınlığını görüyorum mesela. Herkes daha çekirdek, güvenilir, sohbet edilebilir ve rahat sosyalleşme gruplarının içinde olmayı tercih ediyor ağırlıklı olarak.

Bu da doğal olarak yılın son günü akşam giyeceğimiz kıyafetlerin genel olarak ruhunu etkiliyor. Uzun lafın kısası ışıltı, özen yine var. Ancak daha ayakları yere basan, daha kontrol edilebilir ve daha gerçekçi bir türünden. O zaman yılın son hafta sonuna girerken ben yine de 2026 için modanın büyüsünden yararlanın diyeceğim. Bu sene sizlere için günlük hayatlarımızdan da ilham alan, her ortamda rahatlıkla giyebileceğiniz öneriler hazırladık. Keyifle okuyun...



KİRAZ KIRMIZISI

Bir moda yazarı olarak, dünya sadeleşme yolunda gidiyor olsa da ben yine de biraz daha taraflıyım. 31 Aralık'ta en azından her zaman giymediğiniz, belki cesaret edemediğiniz bir renk giymeniz size ilham verecektir. Bu sene yükselişe geçen kırmızılar özellikle de kiraz kırmızısı tonları bence bu cesur adım için birebir. Renklerin verdiği enerjiye katılanlardanım ben. Kırmızının neşe, cesaret, mutluluk, iddia, bereket veren enerjisi bu özel akşamda sizinle olsun. Sonuçta kıyafetiniz size güven veriyorsa ne yanlış gidebilir ki? Kırmızıyı baştan ayağa kırmızı olarak giyebilirsiniz. Nasıl olsa özel bir akşam. Yoksa pembeler ya da morlarla kombinlemenizde hiç bir sorun yok. Siyahlar ve leoparlarla daha iddialı bir görünüme kavuşabilirsiniz.

BEYAZ VE SOFİSTİKE

Yazının başından itibaren içimizde ağırlıklı olarak son beş yılda kaybolan hislerden bahsediyoruz. Belki de tam bu anda beyazın yeniden yapılandıran, ümit veren enerjisi bize iyi gelecek. Bembeyaz ve sofistike bir karlar kraliçesi olarak bir davette dikkat çekeceğiniz kesin bilgi. Ayrıca ekrular, kırık beyazlar, beyazlar, lameler bir arada oldukça güzel bir uyum yakalayabilir. Bunun yanı sıra etoller ve kürkler de yine bu kombinde hoş bir görüntü çizmenize yardımcı olacaktır.



SİYAH VE DANTEL

Aslında oldukça cüretkar ve iddialı bu ikili moda trendlerinin etkisiyle o eski iddiasını kaybetmiş durumda. Gecelikten ilham alan ipek ve dantel bir elbise eskiden oldukça seksi bir hava yakalamanızı sağlardı. Ancak şu anda tüm hızlı moda markalarının koleksiyonlarının da bu görüntüden ilham almasının da etkisiyle bu sezon belki de en sıradan görüntüler arasına girdi. "İdil artık ofise bile dantel ve saten elbise, etek ve bluzlarla geliniyor. Bu görünümü nasıl farklılaştıracağız ki?" diye soranlarınız olacaktır. Bu yıl sonunda günlük hayatımızdan da ilham alan kombinler oldukça popüler. Bu nedenle bu sıradanlaşan görüntüyü belki de biraz daha elegan ve sofitike bir hale getirererek 31 Aralık akşamında giyebiliriz. Mesela taşlı aksesuvarlarla, kürk detaylarla... Daha çekici ve sade... Belki de 2026 yılında benimsememiz gereken duruş tam olarak da budur.



LEOPAR VE KOYU RENKLER

Moda açısında bakacak olursak leopar her şekle girebilecek bir desendir. İsterseniz spor isterseniz çok günlük isterseniz çok elegan isterseniz de çok seksi olabilir. Size oyun alanı sağlayan desenler bu nedenle moda açısından hep eğlencelidir. Ancak doğal olarak baştan ayağa leopar deseni giyerek bir davete gitmeniz komik karşılanabilir. Bunun yerine leoparı koyu renklerle bir araya getirerek ortaya şık bir kombin çıkmasını sağlayabilirsiniz.

İDDİALI PEMBE

Çünkü neden olmasın? Yıl sonu demek illaki pullar payetler, siyah, kırmızı ve yeşil demek değildir sonuçta. Sizi hissettireceği kesin olan pembenin gücüne yılın son günü kesinlikle inanabilirsiniz. Lameler, kırmızılar, pullar, otrişler, tüyler, leoparlar, taşlar ile de bir arada oldukça uyumlu olabilecek bu renk yeni yılı çocuksu bir neşeyle karşılamanızı sağlayacak.

MÜCEVHER DETAYLARI VE YEŞİL

Yeşil modası hiç geçmedi ve hâlâ çok popüler. Hatta yeni yıl geldiğinde muhtemelen daha da popüler hale gelecek. Yeşilin doğallık ve keyif veren enerji desteği bir de mücevher ışıltısıyla birleştiği zaman emin olun hepimize iyi gelecek bir görüntü ortaya çıkacak. Parlak yeşiller, zümrüt yeşilleri özellikle bu dönemde çok popüler.

ŞENLİKLİ EKOSE

Ekose desenini bana kolej günlerini hatırlattığı için geçen hafta da yazdığım gibi pek sevmem. Ancak kırmızı ve ekose tam da yılın bu döneminde oldukça sevimli ve iddialı görünmenizi sağlar. Taşlarla, ışıltılarla bir arada kullanabileceğiniz bu desen zaten yılın başka zamanların çocuksu görünmenize neden olur. O nedenle bu yıl sonu için biraz eğlenceli, biraz çocuksu görünmek için bu desene kombininizde yer verin.

TULUM VE DERİ CEKET

Tulumlar bana hep orta yaşlı kadınları çağrıştırır nedense. Pantolon ve bluzü ayrı ayrı bulup kombinlemek yerine daha kolaya kaçmak zorunda olan, risk almaktan çekinen kadınlar gelir gözlerimin önüne. Ancak bu sefer daha farklı bir tulum tarzıyla karşı karşıyayız. Vücudu seksi bir şekilde saran, transparan detaylar, dantel ve pullarla zenginleşen yani daha çok bir sahne kıyafetini andıran bir parça. Ve bu iddialı parçayı maskülen ve işlevsel derilerle kombinlemek çok ama çok popüler.

PAYETLER

Payetler ve (suni) kürk, bu dönemin en mükemmel kombinasyonudur. Lüks, göz alıcı ve tamamen işlevseldir. Zaten pullar ve payetler günlük hayatımızdaki kombinlere de bu kadar yerleşmişken yılın son gününde onlardan uzak kalmamız da mümkün değil kabul edelim.