7/24 şehirde yaşam

Gazze'deki insanlık katliamı ne yazık ki devam ederken, Nişantaşı'ndaki Kalyon Kültür'de çok etkileyici bir sergi hayata geçirildi. Geçtiğimiz hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan Kalanlar Filistin Sergisi Kalyon Vakfı ve Türk Kızılayı işbirliğiyle sanatseverlerle buluşturuldu. Küratörlüğünü Emine Karabulut ve Enes Hakan Tokyay'ın yaptığı sergi, Hanzala'dan Kalanlar, Labirentten Kalanlar, Kalanlar Sadece İsimler Kalıyor, Kalanların Ardında: Sadece İsimler Değişiyor, Gazze'de Açlık Bir Ressamın Tuvaline Dönüştü ve Soykırım: Açlığın Sessiz Biçimi ile Eğitimden Kalanlar olmak üzere 6 farklı odada 6 farklı enstalasyon alanından oluşuyor. Ayrıca Bu Tencereye Sadece Bakma-Kullan isimli bir deneyim alanının yer aldığı sergi 30 Mart'a kadar devam edecek. Filistin halkının onurunu, inancını ve süren var olma mücadelesini görünür kılmayı amaçlayan bu etkileyici sergiyi ziyaret eden her sanatsever adına, Kalyon Vakfı tarafından Türk Kızılayı'nın başlattığı Filistin'e Nefes Bağış Kampanyası'na bağış yapılıyor.Geleneksel Filistin müziği yapan Le Trio Joubran, kendilerine has ud tınılarıyla dünya çapında kültürlerini tanıtmayı ve müzikleri aracılığıyla Filistin'in sesi olmayı sürdürüyor. Dört nesildir devam eden "udî" geleneğine sahip bir aileden gelen ve Samir, Wissam ve Adnan kardeşlerden kurulu Le Trio Joubran 10 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde sahne alacak.Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatının üstünden bir yıl geçti. Hafızalara ölümsüz şarkılar bırakan Tayfur, bu akşam CSO Ada Ankara Sahnesi'nde düzenlenecek Amatör Sesler Programı Ferdi Tayfur Anma Konseri'yle yad edilecek. Selami Parmaksız'ın sunumu ve yönetimiyle hazırlanan konser ücretsiz olarak gerçekleşecek.Gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kapalı gişe sahnelenen Ata Demirer Gazinosu ile 2026'da sahnelerin enerjisini yeniden yükseltiyor. Usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestranın eşlik edeceği konseptte Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, tavernadan arabeske uzanan geniş repertuvarı ve kahkaha dolu hikâyeleriyle, 7 ve 8 Ocak'ta Zorlu PSM'de yeni yolculuğuna başlıyor.Paris'in seçkin bir semtindeki devasa bir malikanede işlenen Eugène Lamortier cinayeti, tuhaf karakterleri bir araya getirir. Olayı çözmesi beklenen, beceriksiz dedektif Antoine Hercule De Potasse'a kimse pek güvenmez. Gaddar bir komiser, gizemli bir eş, uyumsuz bir oğul ve absürt sürprizlerle dolu bu polisiye komedi, Çorum türküleri ve yoğurt tartışmalarıyla renklenir. Kurtcebe Turgul'un yazıp, Gökah Kocaoğlu'nun rejisini yaptığı, başrolünü Süleyman Atanısev'in üstlendiği, Rojhat Özsoy ile Ayça Güngör Aşık gibi ödüllü oyuncuların rol aldığı İstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu Bence Katil Öldürdü! 8,9 ve 10 Ocak'ta Küçükçekmece DT Sahnesi'nde.T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerjisa Üretim ve 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği iş birliğiyle, Troya Müzesi Denizcilik Sergi Alanı, düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Homeros'un destanlarından ilhamla ve dönemin tekniklerine uygun olarak inşa edilen dönem gemisi Troya Müzesi koleksiyonunda ziyaretçilerini bekliyor. Troya'nın rüzgâr ve denizle şekillenen antik denizcilik mirasını günümüze taşıyan sergi alanı, antik çağ denizciliğini merkezine alan kalıcı bir kültürel anlatı sunuyor. Serginin odağında yer alan dönem gemisi; Homeros'un destanlarında anlatılan deniz yolculuklarından ilhamla, Troya dönemine özgü teknikler kullanılarak kavela– zıvana yöntemiyle, çivi kullanılmadan inşa edildi. Bu özgün gemi, müzede süresiz olarak sergilenecek.Deneyimli oyuncu Feri Baycu Güler'in birkaç yıl aradan sonra sahnelere döndüğü Hırsızlar adlı oyun, seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Marketten antrikot çalan kadınların güvenlik görevlileriyle olan tartışmaları üzerinden geçim ve hayat muhakemesi yaptıran oyun, 7 Ocak'ta Kartal Sanat Tiyatrosu'nda, 14 Ocak'ta ise Fişekhane'de sahnelenecek.Morris Panych'ın yazdığı Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği oyunda Feri Baycu Güler'in yanı sıra Murat Kılıç, Merve şen ve Toygun Elaldı rol alıyor.