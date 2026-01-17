7/24 şehirde yaşam

Ferahfeza makamından seçkin örnekler

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, yeni yılın ilk konseri Ferahfeza ile sanatseverlerle buluşturacak. Klasik Türk müziğinin en parlak makamları arasında sayılan Ferahfezâ'nın seçkin örneklerinden hazırlanan repertuvar, konserin birinci bölümünde yer alacak. 250'nci doğum yıldönümünde Zeki Mehmed Ağa'nın peşreviyle başlayacak bölümde Dede Efendi, İsak Varon, Lemi Atlı ve Tanburi Cemil Bey'e ait eserler seslendirilecek. Koro, şef yardımcısı Bekir Ünlüataer'in yöneteceği ilk konser olmasıyla öne çıkan etkinlikte, sololar bölümünde sahne alacak dört saz sanatçısı, saz musikisinin Acemaşiran makamından iki klasik eseri seslendirecek. Solist Neval Yaşasın ise Zeki Ârif Ataergin'in Dilkeşhâveran makamından dört şarkısıyla sahne alacak. Konser yarın 11.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde.



Gençler sahnede

İş Sanat'ın gelecek vadeden yeteneklere destek olmayı amaçlayan Parlayan Yıldızlar konserleri iki genç sanatçı ile devam ediyor. 19 Ocak Pazartesi akşamı düzenlenecek konserde Ozan Ali Bilgili (klarinet) ve Derin Zehra Erdem (piyano) sahnede olacak. Bilgili, Saint-Saëns'ın Klarinet Sonatı ile Messager'nin Solo de Concours'unu seslendirecek. Erdem'in repertuvarında ise Bach, Mendelssohn ve Rachmaninoff'un eserleri yer alacak.



Sihrin yıldızları geliyor

Dünyanın en bir numaralı şampiyon sihirbazları 24-25 Ocak'ta Trump Sahne'de düzenlenecek etkinlik için İstanbul'a geliyor. Türkiye Magic Festivali adı altında iki gün sürecek etkinlikte şovların, atölye çalışmalarının ve yarışmaların yanı sıra bu yılın yeni yıldızları da keşfedilecek. Bu yarışmada dereceye giren Türk sihirbazlar, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek üzere dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirilecek prestijli sihir şampiyonalarına katılma hakkı kazanacak.



Yavaşça'nın 100. yılı anısına

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu, Türk musikisinin önemli bestecilerinden Prof. Dr. Yavaşca'nın doğumunun 100. yılı anısına Zamana Yansıyan Nağmeler adlı özel konserle seyirci karşısına çıkıyor. Bu akşam CSO Ada Ankara Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak koronun şefliğini Tolga Özkabakçı üstleniyor. Konserde, Yavaşca'nın feyz aldığı meşk geleneğiyle yetişmiş bestecilerin eserlerinin yanı sıra usta sanatçının kendi besteleri de genç icracıların yorumuyla seslendirilecek.



Palyaço aranıyor

Üç yaşlı ve işsiz palyaço; Niccolò, Filippo ve Peppino küçük bir iş ilanı için terk edilmiş bir bekleme odasında bir araya gelir. Eski dostluklarını ve rekabetlerini yeniden canlandırırken, bir umutla işvereni beklerler... Fellini'nin Palyaçolar filminden esinle, Matei Visniec bu absürd bekleyişte yaşlılığın, unutulmuşluğun ve işsizliğin acı tatlı komedisini çiziyor. Tolga Tekin, Cüneyt Mete ve Turan Günay'ın rol aldığı, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor isimli oyun 22, 23 ve 24 Ocak'ta Küçükçekmece DT Sahnesi'nde...



Kayada Büyüdüm Ben

Çağdaş Türk seramik sanatının en önemli isimlerinden biri olan Melike Abasıyanık Kurtiç'in sanatsal pratiğini merkezine yerleştiren Kayada Büyüdüm Ben isimli sergi, Galeri Nev iş birliğiyle ve Galerist ev sahipliğinde, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nin desteğiyle sanatseverlerle buluştu. 2024 yılında Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde gerçekleşen Bir Denizkestanesinin Anıları'nın ardından kurgulanan sergi, Abasıyanık Kurtiç'in üretimini, onun düşünme biçimi, form anlayışı ve malzemeyle kurduğu ilişkiyle kesişen sanatçıların üretimleriyle bir arada sunuyor. Deniz Aktaş, Ece Bal, Gökhun Baltacı, İlhan Berk, Zeynep Kayan, Thiago Rocha Pitta, Anıl Saldıran, Johanna Seidel, Elif Uras ve Burcu Yağcıoğlu'nun eserlerinin de yer aldığı sergi 21 Şubat'a dek sürecek.



84 eser görücüye çıktı

15. Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi sanatseverleri Taksim Sanat'ta buluşturuyor. Bu yıl yarışmaya 42 ülkeden 763 fotoğrafçı, toplam 6 bin 294 eserle katıldı. Alanında uzman jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonucunda; Doğa ve İnsan, Mutfaktan Kareler ve Serbest olmak üzere üç ana kategoride ödüle layık görülen çalışmalar belirlendi. Sergide, ödül alan 30 eser ile FIAP, GPU ve TFSF mansiyonlarına layık görülen 54 eser, toplamda 84 eser 12 Şubat'a kadar sanatseverlerle buluşacak.