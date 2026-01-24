7/24 şehirde yaşam

Anadolu Sergileri Mersin'de

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan yapılan özel seçkileri sanatseverlerle buluşturan İş Sanat Anadolu Sergileri yeni yıldaki yolculuğuna Mersin'den başlıyor. Bugün ve yarın Pozcu Şubesi'nde sanatseverlerle buluşacak Narenciye Mevsimi seçkisi, Akdeniz'de gündelik yaşamın ritmini belirleyen güçlü bir kültürel değeri merkezine koyacak. Natürmorttan peyzaja uzanan görsel anlatılar aracılığıyla Akdeniz coğrafyasının ortak hafızasına işaret edecek sergide, Mersin ile kuvvetli bir bağ kuran sanatçı Nurettin Ergüven, gündelik yaşama dair eğlenceli anlatımıyla Nuri Abaç, Akdeniz ışığına ve doğaya yönelen yaklaşımlarıyla İbrahim Çallı ve daha pek çok sanatçının eserleri izlenebilecek. İbrahim Çallı'nın eserlerini Çal ilçesindeki izleyicilerle buluşturan seçkiyle başlayan Anadolu Sergileri, Hocalar ve Öğrenciler (Milas), Mavinin İzinde (Gelibolu), Büyük Zafer (Kocatepe), Aşina Yüzler (Antakya), Çarşı-Pazar (Midyat), Ege Havası (Edremit) ve Mavinin Sırları (İznik) gibi farklı seçkileri sanatseverlere sundu. İlk altı ayında 4 bin sanatsevere ulaşan Anadolu Sergileri, MarCom, Sardis, Toplumsal Fayda Ödülleri ve İstanbul Marketing Awards platformlarının farklı kategorilerinde ödüllere layık görüldü.



Halk müziğinin ustaları anılıyor

Halk müziğinin iki büyük ustası Burhan Çaçan ve Kıvırcık Ali, anısına özel bir konser düzenleniyor. Bu akşam saat 20.00'de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilecek özel gecede Elif Buse Doğan, Yudum Koral, Cumali Özkaya ve İrfan Yıldırım sahne alacak. Solistler, Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yansıtan türkülerle izleyicilere unutulmaz bir halk müziği deneyimi yaşatacak. 2023'te kaybettiğimiz Çaçan ile 2011'de hayatını kaybeden Kıvırcık Ali'nin anısını yaşatmak amacıyla hazırlanan bu konser, halk müziğinin farklı yörelerinden seçilen eserleri sahnede buluşturacak.



Ezop Masalları'na renkli yorum

Hazır sömestr tatili varken, çocukları eğlenceli bir oyuna götürmek ister misiniz? Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Kaplumbağa ile Tavşan'ın yarışını, Aslan ile Fare'nin beklenmedik bağını, Kurt ile yaramaz bir çocuğun karşılaşmasını ve Karga'nın hikâyesini şarkılara eşlik eden kahkahalarla sahneye taşıyor. Mike Kenny'nin uyarladığı, Mehmet Ergen'in Türkçe'ye çevirdiği Ezop Masalları, Lerzan Pamir rejisiyle sahneleniyor. Aslı Tandoğan, Mert Aydın, Mert Şişmanlar ve Zeynep Güngörenler'in rol aldığı oyun 26 Ocak'ta saat 12.00- 14.00 – 17.00 saatlerinde üç seans olarak sahnelenecek. Tolga Çebi'nin müzikleri, Lucy Cullingford'un koreografisi, Barış Dinçel'in dekor tasarımı ve Gül Sağer'in kostümleriyle izleyicileri adeta büyüleyecek.



Harry Potter dünyasına müzikal yolculuk

Eşsiz Prime Orkestrası ile Harry Potter'ın büyülü dünyasına muhteşem bir müzikal yolculuk yapmaya hazır mısınız? On yılı aşkın geçmişiyle seçkin müzisyen ve vokalistlerden oluşan modern bir topluluk olan Prime Orkestrası Türkiye'ye geliyor. Dünya turnesinin bir parçası olarak görkemli Hogwarts Sympho Show'u sunacak olan topluluk izleyicileri Harry Potter hikâyesinin en beklenmedik ve heyecan verici anlarına götürecek. Hogwarts Senfoni Gösterisi, 28 Ocak'ta Eskişehir'de 29 Ocak'ta Ankara'da ve 30 Ocak'ta İstanbul'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde.



Selin hayalini gerçekleştiriyor

Genç şarkıcı Selin bundan tam 10 yıl önce, Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen liselerarası müzik yarışmasında "En İyi Kız Vokal" seçilerek yeteneğini tescillemişti. O günden bu zamana Türkçe ve İngilizce birçok hit şarkıya imza atan Selin, güçlü ve kendine has vokal performansıyla geniş bir kitleyi ulaşmayı başardı. Selin, bu kez kariyer basamaklarını tırmanmaya başladığı o sahnede seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı 31 Ocak akyşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde konsere özel hazırladığı şarkı ve koreografilerle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.



Mimarlığın cevherine bir bakış

Sanat tarihçisi ve mimar Ali Artun ile heykelleri ve kavramsal eserleriyle tanınan Ahmet Yiğider'in eserlerini bir araya getiren Töz sergisi açıldı. Mimarlığın hayal gücüne dayalı doğasıyla ilgili keşiflerden oluşan sergi 8 Şubat'a dek Galata Rum Okulu'nda görülebilir.



Islık Çalan Hafıza

Yapı Kredi Müzesi'nde açılan Islık Çalan Hafıza sergisi Akram Zaatari, Hilal Can ve Michael Rakowitz'in eserlerini müze koleksiyonundan parçalarla bir araya getiriyor. Yapı Kredi Müzesi Nümizmatik ve Gölge Oyunu Tiyatrosu koleksiyonlarından yola çıkarak Burcu Çimen'in küratörlüğünde hazırlanan sergi 7 Haziran'a kadar devam edecek.