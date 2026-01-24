Moda dünyasında 2016 trendi

Dünyanın en yorgun olduğu dönemlerden birine denk geldik. 2019'dan sonra ne yaşadık biz? Cidden düşünsenize neler yaşadık... Pandemi süreci, ölenler, hastanelerde geçirilen günler, ölüm korkusu, psikolojik olarak yıpranmamız, ekonomik kriz, dünyanın dört bir yanındaki ekonomik krizler, doğal kaynakları ele geçirmeye çalışan dünya devleri, yapay zeka ile dünya nüfusunun çok büyük kısmının işsiz kalacağı gerçeği, zenginlerin inanılmaz bir hızda daha da zengin olması, fakirlerin sayısının artması, okulların müfredatlarının bundan sonraki günlere çocukları hazırlayamayacağı gerçeği, dünyanın dört bir yanında aşırı sağın yükselmesi, diplomasi kurallarını yok sayan liderler.... Saymakla bitmez 2019 sonrası yaşananlar. Ve 2026 yılına adım atar atmaz tüm dünya tek bir yürek olmuş bir şekilde tek bir şeyin özlemini yaşadığını dile getiriyor: 2016... 2016 nedir biliyor musunuz, tüm dünyada her şeyin en güzel olduğu son yıl.

ZAMAN MAKİNESİNDEN FARKSIZ

Sosyal medyada herkes günlerdir 2016'ya dair nostaljik fotoğraflar paylaşıyor. O dönemin kombinleri, şarkıları, saçı, makyajı, ünlüleri, konuşulan konuları her şeyi ne kadar güzelmiş... Henüz liseye giden yeğenim Yağmur 2016'da giyindiğimiz gibi giyiniyor. Kolej arkadaşlarıyla kıyafetleri, saçları, dinledikleri müzikler, okudukları kitaplar 10 sene öncesinin detaylarını taşıyor. Henüz çocuk oldukları için tam da o dönemi anlayamamış olan nesil bile 2016'nın özlemini yaşıyor. Dediğim gibi Z kuşağı bu yıla özellikle hayran gibi görünüyor. Washington Post, CNN, BBC gibi ciddi medya kuruluşları günlerdir 2016 yılını anlatan haberler yapıyor. 2026'nın birkaç haftası geride kaldı ve dediğimiz gibi sosyal medyada gezinmek adeta bir zaman makinesine binmek gibi. Ve dediğimiz gibi dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanın için 2016, sessizce 'son normal yıl' olarak çoktan yeniden adlandırılmış durumda. Düşünsenize 2016'yı pandemiden önceydi... Karantinalar zaman ve yalnızlıkla olan ilişkimizi yeniden tanımlamadan önceydi yani. Siyasi söylemler sosyal medyayı tamamen ele geçirmeden önceydi. Yapay zeka günlük 'bir varlık' haline gelmeden önceydi. Öte yandan hayat daha yavaş, daha yumuşak, daha duygusal, daha doğrusal hissediliyordu. O zamanlar internetin kendisi farklıydı. Sosyal medya henüz bir performans ekonomisine dönüşmemişti mesela. Her iki kişiden biri potansiyel bir influencer değildi. Instagram bir vitrin değildi, TikTok yaratıcılığı 'trendlere' indirgememişti. Ve algoritmalar dikkati nasıl manipüle edeceğini tam olarak öğrenmemişti. Keşfedilmek veya takipçi kitlesi oluşturmak için paylaşım yapmıyordunuz. Siz de kaybolmuş ve günümüzle bağlantı kuramıyor gibi hissediyor musunuz? Sanki her şey çok karışık gibi...

YORUCU BİR ŞİMDİKİ ZAMAN

2016, aynı zamanda Y kuşağı ve Z kuşağı için kültürel bir zirve noktasıydı. Müzik, moda ve internet anlarının kişisel anılarla birleştiği çok önemli zamanlardan biriydi. Trendlerin topluca, gerçek zamanlı olarak, anında analiz edilmeden, arşivlenmeden ve paraya dönüştürülmeden gerçekleştiği bir dönemdi. 2016'ya geri bakmak, amansızca karmaşık, aşırı farkındalıklı ve yorucu hissettiren bir şimdiki zamandan zihinsel bir mola sunuyor. İnsanların gerçekten özlediği şey yıl değil, duygu. Daha az izlendiğimiz, daha az optimize edildiğimiz, her anı üretken veya paylaşılabilir bir şeye dönüştürme baskısının daha az olduğu bir zaman. Çevrimiçi olmanın stresli değil, eğlenceli olduğu bir zaman. Dolayısıyla 2016'nın sosyal medya akışlarımızda yeniden ortaya çıkması sadece nostaljinin bir ifadesi değil. Bu, kolektif bir yorgunluk. Rahatlığa duyulan sessiz bir özlem. Biraz daha hafif ve çok daha insani hissettiren bir internete ve hayata duyulan özlem. Neyse gelelim ana konumuza modaya.... Haydi hep beraber bakalım moda dünyasında 2016 nostaljisiyle yeniden hayatımıza giren trendlere.



DEV ÇANTALAR

2016'nın gözde çantalarını bulmak için hızlıca ikinci el alışveriş sitelerine bir göz gezdirebilirsiniz. Dev ve heykelsi dokunuşlu çantalar o dönem çok ama çok popülerdi. Biraz salaş, biraz okul çantalarını andıran modeller özellikle gözdeydi. Proenza Schouler PS1, Balenciaga Le City, Celine Clasp ve Gucci Dionysus hemen akıllara 2016 yılını getiren modeller.

İÇ ÇAMAŞIRI GÖRÜNTÜSÜ

2016 bohem şıklığın yükselişte olduğu bir dönemdi. Bununla bile feminen sensüalite de son derece göz önündeydi. Bunun kesişimi ise dantel detaylı ipek ve saten üstler demek. Bluzlar, etekler, gömlekler, elbiseler... Hepsi sanki ev konforundan sokağa çıkmışsınız izlemini yaratıyor

MİLENYUM PEMBESİ

Pastel, romantik, kaygısız, dişi ve elegan... 2016 yılında her birimizin dolaplarında yer alan bu pembe tonu tam 10 yıl sonra yeniden moda arenasına geri dönüyor. Siyahı ve griyi bir anda yumuşatan bu renk kombinlerinizin daha zarif, düşsel ve frapan olmasına da yardımcı olacak.

ARKASI AÇIK MAKOSEN

Arkası açık loafer ayakkabılar 2016 yılında Alessandro Michele'nin Gucci'nin kürklü versiyonunu podyuma çıkarmasıyla belirleyici bir an yaşadı. Hepimizin de hafızalarına kazındı. O dönem belki de moda arenasında en çok konuşulan ayakkabı modeli de o oldu. Şimdi 10 yıl sonra bu ayakkabı modeli yeniden hayatımıza giriyor.

OMZU AÇIK BLUZLAR

2016 yazında, romantizme teslim olduk. Omuzları açıkta bırakan fırfırlı elbiseler ve bluzlar her yerdeydi. Kimileri podyumları, kimileri yetmişlerin yeniden canlanmasını suçladı, kimileri ise hiç düşünmedi bile. Kendall Jenner ve Gigi Hadid, kırmızı halılarda omuzları açık elbiseler giydi, tabii ki bir choker kolye ile birlikte; ve bu kombinasyon, modası küresel trendlerin bir yansıması haline gelen Coachella gibi festivallerde kazanan bir kombinasyondu.

BABETLERİN DÖNÜŞÜ

Rahat, gösterişsiz ve her şeyle uyumlu. Dar jean'lerin de yeniden hayatımıza dönmesiyle birlikte yeniden babetlerin yükseliş günlerini yaşamaya başladık. Fransız şıklığının bir parçası olan, benim her daim dolabımın vazgeçilmez bir parçası olarak kabul ettiğim babetler bu senenin en popüler ayakkabıları olacak.

BOMBER CEKET

Blazer'lardan yorgun düştük hepimiz. Şimdi 2016 yılında olduğu gibi yeniden bomber ceketlerin şıklığnı ve konforunu benimseme zamanı. Bu ceketlerin ipek, kadife ve saten olanlarınaysa da özellikle yatırım yapmanızda fayda va r.

İNCE ŞALLAR

Deri pantolon, ipek gömlek, incecik bir şal... 2016 yılında şık olmak için başka hiçbir şeye ihtiyacınız yoktu.

CHOKER KOLYE

2016'da choker kolyeler kesinlikle olmazsa olmazdı. Punk BDSM versiyonlarından, kız çocuksu kelebek modellerine, az detaylı minimalist deri kolyelere kadar, choker kolyeler on yıl önce pop yıldızlarının, süper modellerin ve 2016'da trend görünmek isteyen her kızın boynunda yerini başarıyla bulmuştu.