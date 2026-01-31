7/24 şehirde yaşam

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Avusturyalı müzik dehası Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası Don Giovanni'yi sahneye taşıyacak. Lorenzo Da Ponte'nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak tanımlanan Don Giovanni, insan doğasının en iyi ve en kötü yanlarını sergileyecek. Ruhsal ve dünyevi arzular, komedi ve trajediyle birlikte Mozart'ın dehasıyla birleşecek. Eser, kadınları baştan çıkarmakla ün yapmış, çapkın bir İspanyol asilzadesi olan Don Giovanni'nin maceralarını mizah ve trajediyi harmanlayarak seyirciye aktaracak. Aytaç Manizade'nin sahneye koyduğu eserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını İbrahim Yazıcı ve Christian Blex yönetecek. Eser, 5 Şubat saat 20:00, 07 Şubat saat 15:00 ve 11 Şubat saat 20:00'de Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek1970 yılında Londra'da kurulan dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Queen'in hafızalara kazınan eserleri bu akşam CSO Ada Ankara'da seslendirilecek. Piyanoda Mehmet San'ın, kemanlarda Marina Agapova ve İlknur Özcan Andersen'in, viyolada Betül Aracı, viyolonselde Beste Ünal ve kontrabasta Çağatay Yurt'un sahne alacağı konser klasik müzik ve rock müziği bir araya getiren özel düzenlemelerle Freddie Mercury'nin ruhunu hissettiren etkileyici bir müzik deneyimi sunacak.Ünlü oyuncular Kerem Atabeyoğlu ve Almıla Uluer Atabeyoğlu yeni oyun heyecanı yaşıyorlar. 15 yıldır evli olan çift, Deli misin Sen adlı oyun için geri sayıma başladı. Kerem Atabeyoğlu tarafından kaleme alınıp yönetilen oyun 6 Şubat'ta perde açacak. Fırtınalı bir gecede yolları kesişen iki yabancı, Cem ve Zeynep'in hikâyesi üzerinden hafıza üzerine söylemleriyle dikkat çekiyor. Hafızasını silmek isteyenlerle her şeyi hatırlayanların karşılaşması olarak okunan oyun prömiyerin ardından Londra'da sahnelenecek.Denizli, komedinin en güçlü isimlerini ikinci kez ağırlamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören Denizli Komedi Festivali, bu kez 2–9 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Bir hafta boyunca Türkiye'nin sevilen komedyenlerinin sahne alacağı etkinlikte, 2 Şubat'ta Yunus Yılmaz, 3 Şubat'ta Özgür Turhan, 4 Şubat'ta Ali Congun, 5 Şubat'ta İlker Ayrık, 7 Şubat'ta Miray Akovaligil ve 8 Şubat'ta Özge Özel ile Deniz Göktaş seyirciyle buluşacak.Tosyalı Holding, sanatı, toplumsal hafızayı ve kurumsal değerlerini aynı zeminde buluşturan Tanıklığın İzleri sergisiyle İskenderun'da yeni bir kültür ve sanat alanı açtı. Mimar Nevzat Sayın imzasını taşıyan İskenderun Holding Merkezi'nde gerçekleşen serginin açılışı, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sergi üç ay boyunca açık kalacak.Türk futbolunun efsane isimlerinden Rıza Çalımbay'ın sanatçı kızı Tuğçe Çalımbay, Hidden isimli sergisinde yeni eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Galeri Binyıl'ın özel projesi Binyilart Project kapsamında hazırlanan sergi izleyiciyi yalnızca görmeye değil, bakmaya, hissetmeye, durmaya ve kendi iç dünyasıyla yüzleşmeye davet ediyor. Sanatçının tuz kristallerinin ışıkla kurduğu ve birbirinin içine işleyen ilişkiyi vurguladığı eserleri 31 Mart'a kadar Galeri Binyıl & Urla Statera Vineyards'da sanatseverlerle buluşacak.Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'ın başrolünde yer aldığı sinema tarihinin en etkileyici filmlerinden Titanic'i dinlemeye hazır mısınız? 1997 yapımı gişe rekortmeni film, iki milyar doları aşan küresel gişe gelirine ulaşmış ve 11 Oscar Ödülü kazanarak sinema tarihlerine adını altın harflerle yazdırmıştı. James Cameron'ın kült başyapıtı, bu kez müziğiyle birlikte canlı olarak sahnelenecek. Tarihin en çok satan orkestral film müziği albümü olma unvanını taşıyan James Horner imzalı eserler, Şef Timothy Henty yönetiminde 130 kişilik İstanbul Film Orkestrası, Sirene Korosu ve Kelt müzisyenleri tarafından canlı olarak icra edilecek. Titanic Live deneyimi 7 Şubat'ta Volkswagen Arena'da gerçekleşecek.