İkincilik ona göre değil

Türk motor sporlarında tarihi bir an yaşandı! 17 yaşındaki Ayşe Çebi, TOSFED 2025 sezonunda erkek rakiplerini geçip Türkiye'nin ilk kadın karting şampiyonu oldu. Biz de elbette bu genç kızla buluşup hikayesini dinlemek istedik. Röportaj başlamadan önce ısınmak için sohbet ederken "Aslında ben hızdan korkarım" deyince hemen kayıt cihazını açtım.- Çok korkak biriyimdir, hızdan aşırı korkarım. Ama arabaya binince bambaşka bir insan oluyorum. Karting araçlarında 150, normal otomobilde de 200 km yapmışımdır. Yani kontrolde bendeyse keyfini çıkarırım ama hız yapan birinin yanında oturuyorsam çok korkuyorum.- İstanbul'da 2008'de doğdum. İki yaşından beş yaşına kadar Amerika'da yaşamıştım. Sonra İstanbul'a döndük. Eğitimim Amerika'da başladı. Sonra İstanbul'da Oğuzkaan Koleji'ne gittim. Şimdi Tarabya İngiliz Okullarına gidiyorum. Şu an lise sondayım. Turizm otelcilik alanında İsviçre'de bir üniversiteden kabulüm geldi.- Takım sporları bana değildi. Hatamın bedelini kendimin ödediği bireysel sporları deniyordum. Pandemide babamla Formula 1 yarışlarını izlerken eğlenceli geldi. Nasıl başlarım diye araştırınca kartingle tanıştım. 2020'de Tuzla pistine babamla gittim. Kediden bile korkan ben, karting araçlarında hızı yaparken çok keyif aldığımı fark ettim.- Yedi etaptan oluşan bir sezondu. Çok zordu. Takımım Borusan Otomotiv Motorsport ile sezon başı yarış takvimini tamamlama gibi bir planımız yoktu. "İlk iki yarışa katılalım önümüzü görelim" dedik. Yurt dışından mekaniklerim Sebastian geldi. İlk yarışta üçüncü oldum. Birden kürsü gelince sezonu tamamlama kararı aldık. Ama liderden 45 puan gerideydik. Şampiyonluk aklımızdan geçmiyordu, kürsü olsa yeterliydi. Bu arada yurt dışında Avrupa Şampiyonası'nda başarılı yarışlar çıkardım. Bu tecrübeler bana çok şey kazandırdı.- Evet en sevdiğim pist... Uşak'a gitmedenönce "Buradakiler pist rekoruna çok yakınlar,sen ne yapacaksın?" diyorlardı. Çünkü henüzben Uşak'a gelmemiştim. Antrenmanlarda pistrekorunu kırdım, hem de eski lastikle! SonraUşak'ta zafer benim oldu. O günden sonrasadece kendimize odaklandık. Kimse benimkazanmamı beklemiyordu. Biz gerçekten sürprizyumurta gibiydik. Aslında çok sürprizdeğildi. Ben her zaman Türkiye'de en hızlılardanbiriydim. Körfez pistinde de kazanıncadedikodular başladı,"Ayşe illegal motor kullanıyor" diye. Her yarışmotorum açıldı. Hiçbir şey çıkmadı tabii ki.Sonuçta 18 tane erkek var ve bir anda 1 tanekız geliyor. Kabullenemiyorlar.- Bilmiyorum. Kadınların tabii ki de dezavantajıçok büyük. Ben kupa peşinde koşmadım,kupa istesem zaten Kadınlar Kupası'nıgaranti alabiliyorum. Bu arada Kadınlar Kupasıkadar saçma bir şey yok! Bence bu ayrımcılık.- Evet katkısı çok büyük. Mekaniklerimleberaber hep araba üstünde çok çalıştık. Ağırlıklarınyerlerini değiştirdik, yağmurda nasıldaha hızlı olabilirim diye. Bir de ben ötekierkeklere göre kısayım ve bu da yağmurda çokbüyük bir dezavantaj. Aşırı sıcak olduğundaama avantaja geçiyor. Yağmur oluğunda benimmoralim bozuldu. "Böyle kaybedemeyizşampiyonayı" dedim. Mekaniklerim de "Senbenimle dalga mı geçiyorsun? İkinci olsanne olacak? Biri senden bir şey mi bekliyor?"dedi. Hayır ama yağmurdan dolayı kaybetmekistemiyordum. O da "Kaybetmeyeceksin amaböyle düşünmeye devam edersen kaybedersin"dedi. O düşüncemi kırdı. Ben o haftasonu yağmurdaki iki yarışı da 2 saniyeylekazandım. Sonra yarı finale geldik. O haftasonu yarışta yaşananlar sebebiyle verilmesigereken bir karar verilmedi. Beni dışarı attılar.Rakibime ceza vermediler. Normal şartlardavermeleri lazım. Sonrasında biz mahkemeyebaşvurduk ve benim haklı olduğum anlaşıldıama yarıştan çok sonra ceza geldi. Şampiyonluğumuo belirledi aslında. O hafta sonu okarar verilmiş olsaydı finale çıkmayacaktım vedirekt şampiyon olacaktım.- Kitap asla okumam ben! Hiç okumadım hayatımda. Ben okumaktan ziyade çok araştırıyorum. Okurken değil ama ben bir şey görürken daha verim alıyorum. Bütün karting yarışlarını izlerim, kim ne yapmış, nerede nasıl geçiş yapmış diye. Hepsini kafamda kurmaya çalışıyorum. O böyle yaptıysa ben de böyle yapabilirim diye düşünürüm.- Ben okula da çok giden bir insan değilim çünkü spor bunun önünün büyük bir kısmını kapatıyor. Ben hayatım boyunca hiç ödev yapmadım ve hayatım boyunca hiç okumadım. Böyle deyince herkesin kafasına kültürsüz bir yapı geliyor. Ben çok gezen bir insanım, annem babam sağ olsun. Ailemle dünyayı çok geziyoruz. Görmek çok daha etkili benim için. Benim her zaman savunduğum şey, okulda ya da kitapta öğrenmektense gezip oranın kültürünü görmek daha iyi.- Bence çok gezen. Benim hayal gücüm çok geniş. Küçüklüğümden beri benim hep olağanüstü hayallerim var, annem söyler. Baktığınızda gerçekleşmesi imkansız olan hayaller değil, sadece çok fazla çabalamam gereken hayaller bunlar. Ne kadar fantastik hayal kurarsanız, o kadar hayata bakış açınız değişiyor. Bence hayalleri kısıtlı olan bir insan kendine bariyer koymuş oluyor.Bir yarışta liderle aramda 5 saniye fark var ve kapatmak çok zor. Sonra herkesi geçtim, son turda liderin arkasındaydım. Ayhancan Güven Abi'nin DTM yarışındaki atağını hatırladım. Benim de son virajda geçmeyi denemem gerekiyor. Yoksa kendime çok kızacaktım. Yaptım, olmadı ama en azından denemiş oldum. Öyle bitti yarış. İkinciliği kabullenmeme tarafım var. Çok üzüldüm. Sonra Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğu ağabeyler yanıma geldi: "Üzülme. Denemeseydin sana çok kızardık ama denedin. Denemeseydin ikinciliği kabullenmiş olurdun. Öyle bir yarış pilotu yok!" Ben de "İkinciliği asla kabullenmem ben" dedim. Kenan ve Toprak ağabeyler bütün sezon benimleydi. Bir şeyi yanlış yapınca söylediler. Yarış kazandım, benimle beraber sevindiler."Bu sezon Moto GP'de yarışacak Toprak Abi için çok heyecanlıyım. İlk senesinde kesinlikle kürsüye çıkacaktır. Bence çok iyi geçecek bu sezon onun için. Ben Kenan Sofuoğlu ağabeyi de çok seviyorum. Dünyanın tartışmasız en iyi sporcularından biri... Zayn için çok tepki gösteriyorlar ama bir sporcu başka türlü yetişemez. Kenan abi kendinde ne eksik gördüyse Zayn'e veya Toprak abiye onu gösterdi. Toprak abiyi şu an görüyoruz. Biz Kenan abi ile ilk tanıştığımızda Zayn daha çok küçüktü. Kenan abinin büyük oğlu var Mahir, ona karting yaptırmak istedi ama Mahir istemedi. Kenan abi hiç zorlamadı zaten. O zaman hep Zayn geliyordu, yapmak istiyordu. Kenan abi de yaptırıyordu ama hiçbir şey düşünmeyerek yaptırıyordu. Sonra baktı Zayn severek yapıyor, Kenan abi de üstüne gitmeye başladı. Bence olması gereken bu zaten. Bir sporcu çocuğunun iyi olabileceğini az çok tahmin edebiliyor."- Peki İtalya'daki Türk yarışçı İskender Zülfikari için ne dersin?- İsko ile yarışımız çok oluyor. İskender'in kırdığı rekorları hâlâ hiç kimse kıramadı. İskender'in piste döndüğü süreler, videolar, datalar hâlâ öğretiliyor. Çünkü İskender bambaşka bir şey. 7/24 pistte bulunan bir çocuk. İtalya'ya gitmesi çok iyi oldu. Orada gerçek rakiplerle yarışacak. Bir de Rüzgar Evci var, annesi Burcu abla ve babası Hakan abiye "Rüzgar kodlanmış gibi bir çocuk" diyoruz.Hız ❱ BenKedi ❱ KorkuPist ❱ LimitRüya ❱ BeyinOkul ❱ Zaman kaybıÜniversite ❱ NetworkFormula 1 ❱ VerstappenGezmek ❱ ÖğrenmekSaat ❱ En önemli şeyTavla ❱ MantıkSatranç ❱ Kural